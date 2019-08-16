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Собрать ребенка в школу минчанам помогут ярмарки у Дворца спорта 17-18 августа

17.08.2019 09:44 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Собрать ребенка в школу минчанам помогут ярмарки у Дворца спорта 17-18 августа
Фото из архива

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные ярмарки "Пора в школу!" развернутся в эти выходные в Минске в районе Дворца спорта, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Одновременно на этой площадке запланирована продажа стоковых непродовольственных товаров. Таким образом у покупателей будет большой выбор товаров к школе: стильная одежда и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры, школьная атрибутика и др.

Программа также предполагает демонстрацию моделей одежды делового стиля для школьников, обуви, галантереи и включает культурно-развлекательную составляющую.

В мероприятии примут участие универмаги и другие торговые организации столицы. Цены на товары будут снижены.

Широкий ассортимент представят предприятия "Беллегпрома": одежду для школьников от швейных и трикотажных фабрик "Славянка", "Калiнка", "Полесье", "Свiтанак", "Ромгиль" и "Алеся", разнообразные модели обуви от предприятий "Чевляр", "Отико" и т.д.

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Теги: Минск
 
 
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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированные ярмарки "Пора в школу!" развернутся в эти выходные в Минске в районе Дворца спорта, сообщили БЕЛТА в Главном...
 
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