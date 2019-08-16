РЕПОРТАЖ с минской Комаровки: как выбрать арбуз и почему зеленые помидоры стоят дороже

Источник материала: БелТА

Сезон овощей, фруктов и ягод в самом разгаре. Август - лучшее время, чтобы запастись полезными витаминами на год вперед и укрепить здоровье. Что и почем можно купить на крупнейшем в стране продовольственном рынке - столичной Комаровке, узнали корреспонденты БЕЛТА.

Томаты, арбузы, дыни, малина, голубика, дары леса - от обилия вкусной и полезной продукции разбегаются глаза. Даже если пришел сюда только по работе, устоять перед искушением сложно. Такого разнообразия в магазине точно не встретишь!

"У нас представлена вся сезонная плодоовощная, ягодная и дикорастущая продукция, - вводит в курс дела начальник службы организации торговли рынка Анжела Баранович. - В приоритетном порядке места выделяются торгующим продуктами белорусского производства - их около 600. Сейчас большой урожай помидоров, кабачков, поэтому стоят они очень дешево. Также много зелени, сезонной ягоды - малины, голубики, ежевики".

Цены на овощи и фрукты разнятся. Причем на них влияет не только предложение товара, но и погода. В дождливые дни, как правило, покупателей меньше. Также часто к вечеру продавцы, чтобы не везти домой скоропортящийся продукт, сбрасывают ценник.

Места на рынке предоставляются как на долгосрочной основе - на период более месяца, так и на день. Забронировать их можно и через интернет, заполнив специальную форму на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. К слову, пенсионеры, которые продают свою плодоовощную продукцию, за торговлю не платят. Нужно иметь при себе паспорт, справки о пройденной флюорографии и наличии приусадебного участка, допуск лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. "В день на Комаровском рынке на таких условиях предоставляется от 70 до 100 мест. Люди этим пользуются", - отметила Анжела Баранович.

Особенно много в середине августа томатов - от традиционных красных до желтых и даже зеленых, черных. Причем последние стоят дороже (Br2-2,5) - такие сорта выращивают редко. В целом цены стартуют от 80 копеек, некондицию предлагают забрать по 50 копеек. Несколько рядов заняли фермеры и хозяева приусадебных участков с Полесья. "Помидор очень вкусный. Сладкий, мясистый, домашний", - зазывают они.

Действительно, плоды как на подбор - на любой вкус и кошелек. Например, Станислав Чугаевич привозит овощи из Пинского района Брестской области. У него 22 сотки земли - 17 отведено под помидоры, 5 - под огурцы. Обрабатывать их ему помогают жена и дети. На рынке мужчина торгует уже больше 20 лет. Признается, что конкуренция за эти годы усилилась, но постоянные покупатели не забывают.

"Открывается все больше мелких точек, гипермаркетов, и люди уходят туда. Правда, потом многие возвращаются - в магазине таких вкусных томатов не купишь. У нас есть и малиновые, и желтые, и черные, и с зелеными семечками. "На ура" идут именно цветные помидоры. В этом году посадил новый сорт - семена знакомые привезли из Испании", - рассказал он.

Светлана Бутько - тоже из Пинского района. Огородничеством они с мужем занимаются уже дольше 10 лет. "У нас больше полгектара земли. В сезон дети помогают, родственники. Работаем много. В декабре еще убираем то, что в теплицах растет. А в феврале начинаем сеять заново", - поделилась она.

По словам предпринимателей, сейчас пик томатов, потому на них низкая цена. Самое время спешить за ними на рынок - уже в сентябре товар подорожает.

Вместе с помидорами продавцы предлагают купить огурчики и зелень "прямо с грядки" по Br1-1,5, перец - по Br2-5 за кг. Кабачки отдают за Br1, баклажаны - за Br2,5, тыкву - за Br2, брокколи - за Br6. Килограмм молодой картошки обойдется в Br0,8 - 1,2.

После знакомства с многообразием овощей окунаемся в ягодное царство. Например, популярная нынче голубика стоит Br10-13 за кг. "Бывало, импортную ягоду в сезон продавали по Br30-40. Сейчас голубику стали выращивать у нас, цены значительно упали, - рассказывает продавец. - Недавно отдавали по Br7-8. Сейчас сезон заканчивается, поэтому она подорожала. В день покупают по 30-50 кг. Часто берут на заморозку - сразу по несколько ящиков".

Большой выбор на рынке малины, килограмм которой стоит от Br5 до Br6,5. Кроме нее можно прикупить ежевики по цене около Br10 за кг, клубники - за Br6-7,5, черешни - за Br6-6,5. Абрикосы, виноград можно найти за Br3,5, нектарины - за Br2,5, яблоки - за Br1,5-2,5, груши - за Br2,5-3.

Еще один популярный товар - арбузы. Причем сочную ягоду предлагают доставить прямо к машине. Услуга востребована, ведь вес полосатых красавцев порой достигает 24 кг. Новинкой этого сезона стали маленькие краснодарские желтые арбузы. "Как выбрать плод, чтобы оказался сладким и сочным?" - интересуюсь у одного из продавцов.

"Смотрим, чтобы был сухим хвостик. Дальше определяем спелость по звуку. Чем громче звучит, тем лучше. В день продаем в среднем полсотни штук, торгуем с середины июля до конца сентября. В будние дни чаще берут арбузы поменьше, а в выходные хорошо расходятся и большие", - рассказал мужчина.

Дыню знатоки советуют выбирать по запаху. "Когда ее возьмешь в руки и чуть нажмешь, она должна быть мягкой", - делятся секретами торговцы. Средняя цена на рынке на арбузы - Br1-1,5, на дыни - Br2 за кг.

Комаровский рынок - еще и возможность принести домой грибов и лесных ягод, не выезжая в лес. Лисички сейчас по Br7-7,5 за кг. А в начале сезона цена на них достигала Br13-15. Трехлитровое ведерко подосиновиков грибники готовы отдать за Br8-10, 6 литров - за Br15.

Также в продаже появилась брусника по Br5-6,5 за л. Литровую баночку лесной голубики можно купить за Br9. "Она немного мельче садовой, но тоже вкусная, - хвалит товар продавец. - Обычно еще продаем чернику. В лесу она есть, но не смогли собрать - день назад шел дождь, так она вся мягкая. Храниться не будет. Предлагаем и облепиху, люди к чаю берут - ягода полезна для тех, у кого проблемы с желудком".

К слову, последние новости с Комаровки можно узнать на страничке администрации рынка в социальных сетях. Ситуация по ценам и товарам каждый день меняется. Например, в мае-июне был высокий сезон для клубники, в конце июня - начале июля - для черешни и огурцов, сейчас - для помидоров и картошки. В этот период продукция дешевеет. Так что не упустите!

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-