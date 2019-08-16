ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Общегородская ярмарка "Пора в школу!" развернулась у Дворца спорта в Минске

17.08.2019 15:28 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Общегородская ярмарка "Пора в школу!" развернулась у Дворца спорта в Минске
Фото из архива

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная ярмарка "Пора в школу!" открылась на площадке у столичного Дворца спорта. Покупателям предлагают широкий ассортимент одежды и обуви, письменных принадлежностей, сумок и рюкзаков, другой школьной атрибутики, передает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала ярмарки многолюдно в киоске Дома книги "Светоч" ОАО "Белкнига". Здесь организована продажа канцелярских товаров, учебно-методической, школьной, дошкольной литературы, пособий для абитуриентов и учителей по сниженным ценам - в течение всего дня скидка 7%. Посетителей обслуживают сразу несколько человек: двое рассчитывают на кассах, остальные помогают быстро найти нужный товар.

"Народа хватает с самого утра, покупатели заглядывали даже раньше, чем мы успели разложиться. Берут в основном бумажно-беловую продукцию и учебно-методическую литературу - контурные карты, рабочие тетради. Изменилась учебная программа 5-х и 9-х классов, поэтому и новинки разбирают. В ярмарке мы участвуем ежегодно, приходит приблизительно одинаковое количество людей. Спрос высокий, плюс в магазине бывают очереди - а тут быстро и со скидкой", - отметила товаровед Дома книги "Светоч" Виктория Кецко.

Оксана с дочкой Дарьей приехали в Минск из Дзержинска. Уже успели приобрести костюм, кардиган и канцелярию. "Раньше по-разному было: покупали одежду и в магазинах Дзержинска, и на рынке. Но в этом году решили брать именно белорусское: качество замечательное", - сказала Оксана.

Дарья с мамой согласна. К слову, к школе девушка морально уже готова. "В планах - стараться и получать хорошие оценки: от этого зависит мое будущее. Сейчас думаю, куда поступать. Еще не определилась, поэтому пока все предметы учу. После 9-го класса предстоят экзамены, готовлюсь сама", - сказала она. "Гимназия города Дзержинска крепкая, знаний хватает даже без репетиторов", - добавила мама.

Товары представили не только столичные организации, но и из Слонима, Орши, Жодино, Дзержинска, Кличева, Бобруйска. Большой выбор школьной одежды предложила "Калiнка" из Солигорска - в павильоне ажиотаж. "Покупателей много, проходимость высокая. Берут все - и сарафаны, и платья, и костюмы. Ассортимент большой, размеров хватает - есть и для полненьких, и для худеньких. Каждый год примерно на 70% обновляется модельный ряд. Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому покупатели к нам возвращаются", - рассказала заведующая магазином при ЗАО "Калiнка" в Солигорске Людмила Корбут.

Она сама одна их преданных покупателей продукции фабрики. У заведующей магазином две дочери. Одну, уже студентку, она все школьные годы одевала "Калiнке". Вещи для второй, второклассницы, тоже приобретают в родном магазине.

Довольна качеством белорусских товаров и минчанка Татьяна. Она пришла на ярмарку с дочерью Лерой, которая пойдет в 5-й класс, и сыновьями-детсадовцами Ромой и Мишей. "Мы здесь уже второй раз, были в прошлом году. Сравниваем цены, и многие товары дешевле. Выбор большой, главное, что все можно купить в одном месте", - поделилась впечатлениями собеседница.

Чтобы сделать шопинг еще более увлекательным, организаторы позаботились о культурно-развлекательной программе. Работает игровая и развлекательная зоны для детей с продажей различных лакомств. Можно сделать аквагрим, попрыгать на батутах, прокатиться на карусели, попробовать вкусное мороженое и бабл-вафли.

Продажа товаров для школы по сниженной цене продлится 18 августа. Параллельно у Дворца спорта сегодня и завтра с 10.00 до 18.00 проходит 9-я ярмарка стоковых непродовольственных товаров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная ярмарка "Пора в школу!" открылась на площадке у столичного Дворца спорта. Покупателям предлагают широкий...
 
Новости дня
Новости регионов
 
РЕПОРТАЖ с минской Комаровки: как выбрать арбуз и почему зеленые помидоры стоят дороже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика