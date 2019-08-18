ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Комплексные учения по защите населения от ЧС пройдут в Логойском районе 21-23 августа

19.08.2019 15:29 — | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Комплексные учения по защите населения от ЧС пройдут в Логойском районе 21-23 августа
Фото из архива

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе 21-23 августа пройдут комплексные учения по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. Данные учения проводятся один раз в семь лет, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

"По легенде, в эти дни на территории района будет бушевать циклон с порывами ветра до 25 м/с, сохранится высокая температура воздуха - около 30 градусов. Все аварийные службы региона будут переведены в режим повышенной готовности, - рассказали в управлении. - В первый день службы столкнутся с условными возгораниями в экосистемах, ураганным ветром и последствиями циклона: сорванные кровли, падение деревьев, обрывы линий электросвязи и электроэнергии. Специалисты на практике отработают все эти нештатные ситуации".

Утром второго дня условная нештатная ситуация произойдет в горнолыжном комплексе "Силичи". Помощь потребуется людям, застрявшим на канатной дороге. Затем специалисты будут ликвидировать аварию, приведшую к отсутствию водоснабжения в районе. В этот же день, по легенде, опасный предмет обнаружат на одном из объектов с массовым пребыванием людей, под угрозой разрушения окажется один из торговых центров.

В третий день подведут итоги учений, будет дана оценка взаимодействию служб.

Специалисты обращают внимание, что во время комплексных учений будет проверена работа системы оповещения населения о ЧС. То есть при звуке сирены необходимо будет немедленно включить телевизор или радиоприемник и прослушать рекомендации о том, как себя вести.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе 21-23 августа пройдут комплексные учения по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. Данные...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
19.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика