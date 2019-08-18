Комплексные учения по защите населения от ЧС пройдут в Логойском районе 21-23 августа

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе 21-23 августа пройдут комплексные учения по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. Данные учения проводятся один раз в семь лет, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

"По легенде, в эти дни на территории района будет бушевать циклон с порывами ветра до 25 м/с, сохранится высокая температура воздуха - около 30 градусов. Все аварийные службы региона будут переведены в режим повышенной готовности, - рассказали в управлении. - В первый день службы столкнутся с условными возгораниями в экосистемах, ураганным ветром и последствиями циклона: сорванные кровли, падение деревьев, обрывы линий электросвязи и электроэнергии. Специалисты на практике отработают все эти нештатные ситуации".

Утром второго дня условная нештатная ситуация произойдет в горнолыжном комплексе "Силичи". Помощь потребуется людям, застрявшим на канатной дороге. Затем специалисты будут ликвидировать аварию, приведшую к отсутствию водоснабжения в районе. В этот же день, по легенде, опасный предмет обнаружат на одном из объектов с массовым пребыванием людей, под угрозой разрушения окажется один из торговых центров.

В третий день подведут итоги учений, будет дана оценка взаимодействию служб.

Специалисты обращают внимание, что во время комплексных учений будет проверена работа системы оповещения населения о ЧС. То есть при звуке сирены необходимо будет немедленно включить телевизор или радиоприемник и прослушать рекомендации о том, как себя вести.-0-