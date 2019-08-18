|
Град с перепелиное яйцо выпал в Зельве
19.08.2019 21:17 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Град с перепелиное яйцо выпал в Зельве Гродненской области. Фотографии ледяных шариков появились в социальных сетях местных жителей.
Непогода прошлась по району сегодня во второй половине дня. О разрушительных последствиях не сообщается. В комментариях к фото отмечается, что отдельные градины достигали в диаметре 3,5 см.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Град с перепелиное яйцо выпал в Зельве Гродненской области. Фотографии ледяных шариков появились в социальных сетях местных жителей....
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)