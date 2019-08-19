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Минскую велодорожку планируют продлить в 2020 году

20.08.2019 12:28 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В октябре власти Минска определятся с концепцией продления и развития магистральной велодорожки - соответствующие работы запланированы на 2020 год. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодняшний день протяженность магистральной велодорожки - 27 км, а совмещенные велодорожки в совокупности пролегают на 196 км.

"Мы обсуждаем вопрос появления новых дорожек, намерены развить и основную. В начале следующего года запланированы мероприятия по ее продлению. Это позволит повысить качество и комфорт для людей, которые ей будут пользоваться. Пока планировались работы по объединению и небольшому продлению. До октября примем концептуальное решение, - пояснил Михаил Прокопенко. - А пока перекладывается асфальтное покрытие, понижается бордюрный камень". Очевидно, на каком-то участке дороги будет сделано ответвление, которое объединят с основным маршрутом.

Концепция обеспечения велосипедного движения в Минске и соответствующий стратегический план действуют до 2020 года. При составлении новых документов, заверил Михаил Прокопенко, будут учтены итоги экспериментов, проводимых в городе, общественное мнение. В частности, речь идет о проекте велодорожки на ул.В.Хоружей, где выделены отдельные полосы в обоих направлениях движения.

"Возможно, на сегодня это не самый совершенный проект. Мы смотрим, как люди комментируют устройство данных велодорожек, и стараемся оперативно реагировать и вносить корректировки. Но в целом этот проект интересен и востребован. Поэтому при составлении нового стратегического плана, который будет действовать с 2021 года, обязательно будем внедрять успешные проекты в развитие велосистемы. Продолжим работы по понижению бордюрного камня, чтобы каркасные улицы стали велоартериями Минска. Чтобы можно было легко воспользоваться услугами велопроката, а люди понимали: есть альтернатива передвижению по городу", - заключил собеседник.

Параллельно в столице активное развитие получил велошеринг. Однако с ним связаны и некоторые негативные моменты, которые городские власти не намерены пускать на самотек. "Будем принимать меры, чтобы аккуратно поправлять ситуацию. Работаем в разных направлениях для улучшения работы таких сервисов. Нас не устраивают случаи вандализма или некорректного оставления транспортных средств (велосипедов, электросамокатов)", - отметил представитель Мингорисполкома. Лично он поддерживает инициативу появления городских операторов, которые бы составили достойную конкуренцию частным сервисам. В том числе через организацию фиксированных велопарковок, где бы оставляли велосипеды системы упорядоченного велошеринга.

"Ежегодно мы видим прирост участников велодвижения и развитие инфраструктуры, - добавил Михаил Прокопенко. - Методика подсчета велосипедистов будет актуализирована к концу года. Динамика роста стремительная, чтобы цифры были более корректными, будем вносить изменения в системы подсчета".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В октябре власти Минска определятся с концепцией продления и развития магистральной велодорожки - соответствующие работы...
 
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