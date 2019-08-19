РЕПОРТАЖ: В Бресте готовится к открытию самая большая школа области

Источник материала: БелТА

В новом учебном году первый звонок прозвенит для более чем 41 тыс. школьников Бреста. Около 2 тыс. из них сядут за парты в готовящейся к открытию средней школе №11. Она построена в Юго-Западном микрорайоне города и будет самой большой в области. В одну смену там смогут заниматься около 1,5 тыс. детей. Примечательно, что это учреждение образования возведено по программе подготовки к тысячелетию областного центра, да и занятия начнутся в канун официального празднования юбилея. Корреспонденты БЕЛТА одними из первых прошлись по коридорам и заглянули в классы новой школы.

Можно перефразировать известную поговорку и сказать, что все дороги в активно застраиваемом Юго-Западном микрорайоне ведут к новой школе. Несмотря на то, что учебный год еще не начался, сюда вереницей идут местные жители: записывают детей на обучение. Среди них и Лина Левонюк. С утра пораньше она принесла документы шестилетнего сына Саши. "Очень удобно, наш дом находится рядом со школой. Мне кажется удачным решение, что младшие и старшие школьники будут учиться в разных блоках, - считает мама будущего первоклассника. - Сын с нетерпением ждет первого звонка. Мы ходили на подготовительные курсы, они пошли ребенку на пользу. Морально он уже готов к школе".

В трехэтажном здании единовременно могут заниматься 1480 детей. Скорее всего, учреждение образования будет работать в две смены: подано более 2 тыс. заявок, в том числе около 500 - на поступление в первый класс. "Многие хотят попасть в нашу школу. Может быть создано более 20 первых классов. Одиннадцатые, по понятным причинам, не набираем. Уже набрано два десятых класса, идет прием в третий. Также у нас будет сформировано восемь интегрированных классов (семь в начальной школе и один в старшем звене)", - вводит в курс дела директор школы Людмила Кудей. Она добавляет, что на территории создана безбарьерная среда, в частности на каждом входе для инвалидов-колясочников обустроили специальные подъемники. Есть они и в актовых залах. Передвижение ребят по этажам упростят лифты.

В распоряжении младших школьников 24 учебных класса. Каждый из них будет оснащен телевизором либо проектором с экраном, на рабочих местах учителей установят компьютеры. В этом блоке есть собственный кабинет информатики, спортивный зал, два кабинета интегрированного обучения, сенсорная комната для психологической разгрузки и зал адаптивной физкультуры. "Для обучения детей с особенностями развития созданы прекрасные условия. В специализированном спортзале имеется весь необходимый инвентарь: гимнастические стенки, скамейки, фитболы. В сенсорной комнате можно снять эмоциональное напряжение, переключить внимание с учебы на другой вид деятельности. Посмотрите, как уютно: есть пуфики, звукомузыкальный воздушный бассейн, шелковый душ, игровой модуль, ортопедический коврик, тактильная доска", - проводит небольшую экскурсию по своим владениям учитель физической культуры и здоровья Наталия Кустова.

Одним из популярных мест этого городка детства и знаний, несомненно, станет пищеблок, который объединяет учебные корпуса. Кухня для старших и младших школьников будет общей, а вот обеденные залы - раздельные.

Попасть из одного блока в другой можно по переходной галерее. В крыле старшей школы размещены в том числе оборудованные по последнему слову техники кабинеты химии, физики, информатики, четыре лингафонных кабинета. Есть здесь спортивный зал с трибунами, гимнастический и хореографический залы, сенсорная комната, кабинет музыки, библиотека, актовый и два конференц-зала.

Отдельной гордостью школы является участок производственного обучения. "Девочки будут заниматься домоводством - для них оборудованы кухня и швейные мастерские. Для мальчиков оснастили слесарный и деревообрабатывающий участки. Работать с такими станками одно удовольствие. Думаю, дети будут приятно удивлены и заинтересованы учиться", - считает учитель трудового обучения Алексей Чурилович.

Педагог подчеркивает, что первоочередное внимание уделено безопасности детей. И не только во время уроков. Внутри и снаружи школы установлены 18 камер видеонаблюдения, которые выводят изображение на монитор пункта охраны каждого из блоков. На входах смонтированы турникеты. Приложив индивидуальную карточку к устройству, ученик сможет пройти внутрь. По-другому в учреждение образования попасть нельзя.

Тем временем осматриваем школьный двор, от разнообразия спортивных и игровых площадок глаза разбегаются: хоккейная коробка (в теплое время года можно кататься на роликовых коньках), корты для игры в бадминтон и большой теннис, два мини-футбольных поля, площадки для игры в подвижные игры. Рядом оборудовано легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками, секторами для прыжков и метаний. Дополняют картину тренажеры и игровые комплексы.

В Бресте это не единственное учреждение образование, которое вскоре откроется. Свои двери готовится распахнуть учебно-педагогический комплекс "Ясли-сад - начальная школа" №11. Он тоже возведен в растущем микрорайоне. В УПК 150 мест предусмотрены для дошколят, более 370 - для учащихся начальных классов. "Учреждение образования очень востребовано. Созданы современные условия для обучения, продумано функциональное назначение каждого помещения и его эстетика, закуплено качественное оборудование", - отмечает директор учебно-педагогического комплекса Юрий Боковец.

В подтверждение своих слов он предлагает пройтись по зданию. Искренне радуемся, что с ранних лет юные брестчане будут обучаться английскому языку и компьютерной грамотности. Для воспитанников обустроили вместительный спортзал, бассейн, сенсорную комнату, актовый и музыкальный залы. В каждой группе (за исключением яслей) установят телевизоры, чтобы детвора смотрела не только любимые мультики, но и обучающие видео. Это, согласитесь, хорошее подспорье. Рационально использована прилегающая территория. С игровым городком соседствуют площадки для изучения правил дорожного движения и игры в футбол, беговые дорожки.

"Немного прошлись по зданию, я под впечатлением. Все сделано качественно, красочно, ярко, - делится мнением мама пятилетней и двухлетней дочек Александра Федорова. - Детский сад находится в шаговой доступности, не придется возить детей в транспорте. Удобно и то, что здесь же размещается начальная школа. Ребенку не придется менять коллектив, что избавит его от стресса".

Уже через считанные дни новые учреждения образования заполнятся сотнями детских голосов. Взволнованным школьникам, особенно первоклассникам, хочется пожелать увлекательного путешествия по стране знаний.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-