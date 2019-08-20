Силач Александр Кодис поднялся по лестнице любви в Гродно с 200-килограммовой штангой

Источник материала: БелТА

Александр Кодис

21 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Силач Александр Кодис поднялся по известной в Гродно лестнице любви с 200-килограммовой штангой в руках, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на рассвете известный гродненец силач Александр Кодис установил новый рекорд в честь любимого города. Он преодолел свыше 120 ступенек так называемой лестницы любви в центре Гродно с 200-килограммовой штангой в руках. Достижение чемпион и рекордсмен мира и Европы по пауэрлифтингу посвятил Дню города и 75-летию Гродненской области - праздники будут отмечаться в сентябре.

"Я родом из Вороновского района, но много лет живу в Гродно. С гордостью представляю город, регион и страну на международных стартах. Но стоит уехать из Гродно на несколько дней, начинаю скучать. Кстати, таким образом решил продолжить традицию значимых достижений в честь города", - рассказал Александр Кодис. Год назад в День города (Гродно отмечал 890-летний юбилей) силач на площади Ленина протянул 12-тонный бесконтактный троллейбус.

"Тогда было не просто. Но подъем со штангой на лестницу дался тяжелей. Тут сразу силовая и анаэробная нагрузка. Впрочем, важно было проверить свои силы, выносливость. Рад, что все получилось. Возможно, такие подъемы станут частью моих тренировок, - отметил силач. - Добавила сложности и погода: на рассвете в Гродно начался сильный дождь. Ступени лестницы стали скользкими. Все завершилось благополучно. На подъем потребовалось несколько минут".

Кстати, время также было выбрано не случайно. Александр Кодис частенько начинает тренировки с самого утра. А по лестнице любви бегал на рассвете еще много лет назад.

Эта лестница - один из символов Гродно. Такое название лестнице, спускающейся к Неману между холмами со Старым и Новым замками, дали сами горожане. Легенд происхождения названия несколько. Впрочем, зачастую лестница, с которой открывается живописный вид на реку и занеманскую часть Гродно, становилась местом встреч и свиданий для нескольких поколений гродненцев.

Александр Кодис напомнил одну из городских легенд. Считается, что если молодой человек поднимется на лестницу любви с возлюбленной на руках, то паре гарантирована счастливая совместная жизнь. "Носите любимых на руках. Это не так сложно, как вы думаете. Предел наших сил определяем только мы сами. Человеку подвластно практически все. Стоит лишь захотеть и целенаправленно идти к своей цели", - отметил силач.-0-

Фото Леонида Щеглова