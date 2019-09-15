В Дубровно прошел шахматный турнир посвященный памяти героев-танкистов

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Витебской области стали уже традиционными матчи с участием шахматистов-любителей трех городов (Витебск, Дубровно и Толочин), посвященные Дню танкистов, который отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Этот день берет начало еще в советские времена, а учрежден был в 1946 году, как дань уважения к профессии и выдающимся заслугам танкистов и танкостроителей, внесших значительный вклад в победу над фашистской Германией.

В период Великой Отечественной войны 250 тысяч танкистов удостоены правительственных наград, 1142 присвоено звание Героя Советского Союза. Первыми белорусами, удостоенным звания Героя Советского Союза за бои против фашистов на стороне республиканцев в Испании, стал командир танка Павел Куприянов, уроженец Витебского района и Николай Селицкий из Минска. Другие наши белорусы — танкисты, участники боев с фашистами в Испании (Федор Ковров, Николай Селицкий и др.) также получили это звание в 1936-1939 годах.

Многие воины-танкисты дважды удостоены звания Героя Советского Союза. Из них трое — наши земляки, уроженцы Могилевской области: маршал Советского Союза Иван Якубовский, генерал армии Иосиф Гусаковский, полковник Степан Шутов. Было и много других героев-танкистов, совершивших в годы Великой Отечественной войны свои беспримерные подвиги, однако, за которые, не были удостоены звания Героя Советского Союза. Один из таких — наш земляк Андрей Михайлович Усов, в составе экипажа тяжелого танка КВ -1 Зиновия Григорьевича Колобанова отличившийся в бою 20 августа 1941 года на подступах к г. Ленинграду.

Сегодня имена Зиновия Колобанова и Андрея Усова занесены в «Золотую Книгу Санкт-Петербурга», в чьей традиции — пытаться осмыслить роль великих и выдающихся людей в истории, зафиксировать понимание этой роли и создать памятник «в назидание потомству», воспитывать гражданственность и патриотизм, формировать смелость и решительность, понимание своей личной ответственности за защиту своей Родины.







Сохранением памяти о подлинных защитниках Отечества занимается и Витебский областной совет ветеранов БООВ, а потому и проводит нетрадиционные мероприятия, шахматные турниры, посвященные именам героев. Перед началом турнира вниманию участников была представлена мобильная экспозиция из музея им. Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева — о подвиге экипажа Зиновия Колобанова, что очень важно для восприятия.

Что до самого блиц-турнира, то он прошел 07 сентября 2019 года на базе музея-кафе Дубровенского льнозавода, одного из лучших предприятий страны. Здесь много внимания уделяется не только производству, но и социальной защите работников предприятия, развитию спорта, культурному досугу, сохранению культурно-исторического наследия района. Участники осмотрели также музей предприятия и возложили цветы в парке Воинской славы.

Турнир прошел между командами, состоящими из пяти шахматистов-любителей, как в экипаже танка КВ-1, по правилу — каждый играет со всеми игроками соперника. Фаворитом турнира являлась команда Дубровенского района, до этого побеждавшая дважды.

На этот раз сильнее оказалась команда «Ветеран» из г.Витебск. В личном зачете победил перворазрядник Леонид Козлов (Витебск), вторым оказался перворазрядник Петр Полозов (Витебск), третьим — перворазрядник Анатолий Босенков, директор Дубровенского льнозавода. Победитель и призеры в личном зачете награждены спортивными призами, кубками, учрежденными Витебским областным советом БООВ, а команды «Ветеран» и «Дубровно» — дипломами Дубровенского физкультурно-спортивного клуба Дубровенского района.

За содействие в развитии спорта, большую работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи директор Дубровенского льнозавода Анатолий Босенков награжден книгой «Белорусский фронт «Золотой Книги Санкт-Петербурга». Книга, изданная в городе Санкт-Петербурге, отражает не только подвиг членов танкового экипажа КВ-1, но и содержит интересные материалы о других белорусах, чьи имена вписаны в Листы Памяти: снайпере Феодосии Сморчкове, маршале артиллерии Владимире Михалкине, генерале Иване Пядусове и других.

Мы — современники не имеем права предать забвению наше прошлое и допустить искажений нашей истории. Наш долг сохранить память и приумножить добрые традиции наших отцов. Эту цель и преследуют организаторы шахматного турнира, который стал традиционным.

Михаил ЛЕЩИНСКИЙ,

первый заместитель председателя Витебского областного совета ветеранов БООВ.