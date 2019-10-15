Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Дубровно состоялся выездной президиум Витебского областного Совета депутатов. Здесь шел обстоятельный разговор о работе, проводимой в Витебской области по выполнению требований законодательства Республики Беларусь об охране историко-культурного и археологического наследия, а также о благоустройстве мест захоронения воинов-освободителей.

Открывая заседание президиума, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев подчеркнул, что сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны — это наш святой долг. И эту кропотливую работу по поиску имен и их увековечению, реконструкции монументов и ремонту одиночных памятных знаков необходимо вести ежедневно всем вместе: органам власти и общественным объединениям, трудовым коллективам, студентам и школьникам. Каждый обязан ценить, уважать и дорожить памятью своих предков.

—Именно так в единой команде работают исполнительная и распорядительная ветви власти на Дубровенщине. Здесь поэтапно создается музей, проводится большая работа по поиску имен погибших и нанесению их на мемориальные плиты, здесь идет масштабная реконструкция одного из крупнейших захоронений в области — мемориального комплекса «Рыленки». Поэтому Дубровенщина неслучайно выбрана местом проведения президиума, — отметил Владимир Терентьев.







Начальник управления культуры Витебского облисполкома Петр Подгурский ознакомил присутствующих с историко-культурным, археологическим наследием Витебской области и проводимой работой по реконструкции и реставрации историко-культурных ценностей. Всего в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включено 957 историко-культурных ценностей, размещенных на территории Витебской области. В их числе два памятника градостроительства, 296 памятников архитектуры, 371 — археологии, 264 памятника истории (в основном — это воинские захоронения), 4 памятника искусства, 2 — заповедных места, 6 движимых историко-культурных ценностей и 12 относятся к нематериальным историко-культурным ценностям.

Среди наиболее знаковых объектов, где проведены масштабные работы по реконструкции и реставрации, Петр Подгурский назвал Спасо-Преображенскую церковь в Полоцке, реконструкцию мемориального комплекса «Прорыв» в Ушачском районе, мемориального комплекса в г.п.Россоны и мемориального комплекса «Рыленки» в Дубровенском районе.







Рассказал Петр Подгурский и о работе по вовлечению неиспользуемых объектов наследия в хозяйственный оборот. Как положительный пример он назвал сотрудничество государства, общественности и представителей православной церкви по проведению фестиваля «Справа» в д.Белая Церковь Ушачского района.

А еще начальник управления культуры акцентировал внимание на вопросе охраны археологического наследия, который остается по-прежнему актуальным.

Начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома Геннадий Егоров остановился на приоритетных направлениях работы по обустройству и уходу за мемориалами, обелисками, воинскими захоронениями времен Первой мировой и Великой Отечественной войны.

—Наш долг — не обойти вниманием ни одного живущего ветерана и участника Великой Отечественной войны, не оста-вить в забвении павших защитников и жертв, — сказал Геннадий Егоров. — По состоянию на 1 октября 2019 года в области числится 1463 воинских захоронения. В них захоронено 402919 защитников Отечества, их них известных 196695, неизвестных — 206224 человека. В Первой мировой войне числится погибшими 589 человек, в Гражданской войне — 142, во Второй мировой войне — 402062 человека, в локальных войнах и конфликтах — 126 человек.

Как отметил Геннадий Егоров, во всех регионах Витебщины воинские захоронения содержатся в удовлетворительном состоянии. Решениями горрайисполкомов в 2019 году проведено перезакрепление шефствующих организаций, предприятий, учреждений образования, культуры, общественных объединений за воинскими захоронениями и памятниками. Такая работа обеспечивает их сохранность, постоянный должный уход и благоустройство.







Среди проблемных моментов Геннадий Егоров назвал воинские захоронения и одиночные могилы на гражданских кладбищах, в труднодоступных и удаленных местах, где также необходимо постоянно поддерживать порядок. В области ведется работа по нанесению на плиты вновь установленных фамилий бойцов. В 2019 году уже нанесено 6 тысяч фамилий, за истекший период выявлено 3353 новые фамилии. Геннадий Егоров подчеркнул, что большинство районов завершили работу по сверке фамилий.

В Витебском, Дубровенском, Лиозненском, Полоцком, Рос¬сонском, Сенненском, Толочинском, Ушачском, Чашникском, Шумилинском районах работа по сверке фамилий ведется на постоянной основе.

Каждому району поручено установить информационные указатели-баннеры о нахождении воинских захоронений и одиночных захоронений, расположенных вдали от населенных пунктов. А на самих захоронениях установить информационные таблички с контактными данными сельсоветов и сельисполкомов.







Рассказал Геннадий Егоров и о финансовой стороне вопроса. В частности, только по Государственной программе на 2015-2020 годы по увековечиванию погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн на 2019 год из бюджета выделено 722986,03 рубля.

В мероприятиях по наведению порядка, реконструкции, благоустройству памятных мест используются средства общественных объединений, субботников, различных акций.

Так, например, на реконструкцию мемориального комплекса «Рыленки» направлены не только бюджетные средства, но и средства, заработанные во время областного субботника, а также средства, заработанные в ходе проведения благотворительного концерта «Земля отцов — земля святая» и других мероприятий.







Тему сохранения историко-культурного наследия и памяти в своем выступлении продолжил председатель Дубровенского райисполкома Олег Лындин. Он сообщил, что на территории района расположено 74 памятника истории, из которых 28 внесены в Государственный список историко-культурных ценностей. Основной акцент в своем выступлении председатель райисполкома сделал на сохранении исторической памяти о погибших на территории района. На Дубровенщине, обильно политой кровью в годы Великой Отечественной войны, в 28 братских захоронениях покоится более 40 тысяч защитников Отечества, из них 2,5 тысячи до сих пор не известны.







Олег Лындин рассказал о системе работы по благоустройству мест захоронения и о наиболее масштабных мероприятиях текущего года. Так, в 2019 году завершен капитальный ремонт воинского захоронения Петрики, где покоится 7327 воинов советской армии. Здесь был проведен демонтаж плит и оснований под них, уста¬новлен саркофаг на бетонное основание, заменено ограждение, проведена уклад¬ка тротуарной плитки, установлены дополнительные мемориальные плиты. На автомагистрали М-1 установлены указатели к воинскому захоронению Петрики, а на самом захоронении — табличка с контактными данными Осинторфского сельсовета.

В текущем году проведены работы и на других воинских захоронениях. Так, заменены 52 плиты на воинском захоронении в Шуховцах, установлены дополнительные плиты на брат¬ских захоронениях в аг.Ляды, деревнях Михалиново, Паценьки, Золотовичи. На воинском захоронении в аг.Буда за средства Дубровенского районного объединения профсоюзов установлен информационный знак с QR-кодом.







В городе Дубровно в Парке воинской славы за средства районного Фонда мира установлены памятные знаки героям Советского Союза — уроженцам Дубровенского района.

Подробно рассказал Олег Лындин о первом этапе реконструкции мемориального комплекса «Рыленки». Здесь установлено 228 гранитных мемориальных плит, на которых увековечены 9402 фамилии советских воинов. Продолжаются работы по обустройству ступеней, пешеходных дорожек, благоустройству и озеленению территории.







Проводится в районе большая работа по уточнению имен погибших воинов. Поисково-исследовательская группа уточнила и внесла в электронную базу «Книга Памяти Витебской области» более 25 тысяч имен советских воинов, погибших при освобождении Дубровенского района, установлена 2461 фамилия ранее неизвестных. Огромный вклад в дело увековечения имен погибших вносит Алексей Гаврутиков, ответственный секретарь совета ветеранов Дубровенского района.

В ходе заседания президиума опытом работы поделились председатель Верхнедвинского районного Совета депутатов Ирина Козел, учитель истории Витебского кадетского училища Николай Пивовар, председатель Вайханского сельсовета Городокского района Лилия Грузневич, председатель Добромыслинского сельсовета Лиозненского района Сергей Петушков, председатель Сиротинского сельсовета Шумилинского района Оксана Шинкевич и член Консультативного совета при министерстве ино¬странных дел Республики Беларусь по делам белорусов зарубежья, председатель Национально-культурной автономии белорусов Смоленской области Сергей Кривко.







Присутствующим был интересен опыт совместной работы белорусов и рос¬сиян по сохранению исторической памяти. Участники мероприятия ознакомились с мобильной выставкой «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти». Сергей Кривко рассказал об «Атласе памяти», который издается ежегодно после проведения международных пробегов. В «Атласе памяти» уже порядка 600 объектов мест боевой славы, расположенных вдоль автомобильных дорог. Данные об этих памятных местах организаторы предлагают внести в навигационные карты, чтобы любой желающий без труда мог посетить эти объекты.







Подводя итоги пленарного заседания президиума, Владимир Терентьев наградил активистов, внесших большой вклад в сохранение историко-культурного наследия и увековечение памяти погибших. Среди награжденных — Алексей Гаврутиков, ответственный секретарь Дубровенского районного совета ветеранов, и Елена Тихонова, председатель Дубровенского районного Совета депутатов.

Участники заседания посетили парк «Липки», приход Матери Божией Фатимской в г.Дубровно. А затем ознакомились с ходом реконструкции мемориального комплекса «Рыленки». Здесь были высажены деревья. На воинском захоронении Петрики состоялся митинг.

Светлана ШУРПАКОВА.