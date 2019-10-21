Средняя школа №1 г. Дубровно отпраздновала своё 100-летие

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





На долгожданную торжественную встречу пригласила средняя школа №1 г.Дубровно в красивый осенний октябрьский день, чтобы отпраздновать свое 100-летие. Десятки насыщенных лет, наполненных поисками, исследованиями, экспериментами, творчеством и самоотверженным трудом, одним словом, жизнью во всех ее красках. Крепкие объятия и пожатие рук давних друзей, слезы радости и яркие улыбки и, конечно, воспоминания-воспоминания… Именно в такие моменты понимаешь нерушимость школьного братства, значимость учительской профессии.

Сегодня в средней школе №1 обучается 700 учащихся и трудится 69 учителей. К юбилею коллектив подошел с определенными достижениями, которыми можно и похвастаться. Учащиеся средней школы №1 г.Дубровно являются победителями и призерами различных конкурсов, областных и республикан¬ских олимпиад, соревнований. Преподаватели школы — авторы, вдохновители этих многих побед, которыми гордится каждый.

В 2019/2020 учебном году приказом Министерства образования Республики Беларусь ГУО «Средняя школа №1 г.Дубровно» определена инновационной площадкой по реализации инновационного проекта «Внедрение модели развития предметно-методических компетенций педагогов в условиях обновления содержания образования на основе технологии «Исследование в действии» под руководствам директора Инны Мартыненко и заместителя директора по учебной деятельности Елены Зайцевой.

Поздравить среднюю школу №1 с юбилеем приехал начальник главного управления по образованию Витебского областного исполнительного комитета Дмитрий ХОМА. Он тепло поприветствовал ветеранов педагогического труда, учителей, гостей, выпускников и учащихся школы-юбилярши.

—Конечно, 100 лет — это интересная, красивая, радостная дата, которой, с одной стороны, — много. А с другой — что такое сто лет в рамках истории? Наверное, это важный и серьезный период, но небольшой.

Дмитрий Леонидович отметил, что средняя школа №1 — первая в системе образования, ставшая экспериментальной в части подходов к образованию.

—Главной задачей было создать условия для учащихся и учителей. Посредством вложения денег в благоустройство и оснащение школы мы хотели стимулировать коллектив на работу. Благодаря педагогам, работе районного исполнительного комитета и отдела по образованию мы видим результат, который, уверен, достигнут общими усилиями. Спасибо за ваш труд, за то, что нас услышали, понимаете и продолжаете работать, а результат не заставляет себя ждать. Работы по улучшению школы продолжаются. Дмитрий Леонидович объяснил, что впереди школу еще ждут изменения.

—Ведется работа по оснащению школы. Сегодня, например, завершается поставка нового оборудования для кабинетов.

Мы абсолютно уверены, что те результаты, которые есть сейчас, будут только прирастать. Учащиеся будут радовать, становиться достойными гражданами страны, возвращаться в свой родной город и район, работать на благо нашей области, вносить свой вклад в копилку развития района. И возвращаться в родную школу еще через пять, десять, двадцать лет и гордиться тем, что они ваши выпускники. Дорогие коллеги! С праздником, с юбилеем! Здоровья, успехов, счастья, любви в наших сердцах и домах, чтобы близкие вас только радовали, а вы радовали нас результатами и успехами.





































































































Дмитрий Хома наградил Грамотой Министерства образования Республики Беларусь учителя белорусского языка и литературы Лилию Анатольевну Коляго. Свидетельство специального Фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных детей и студентов получила выпускница 2019 года Елена Коляго.

Грамотой главного управления по образованию Витебского областного исполнительного комитета были награждены Владимир Леонидович Кусков, учитель географии; Вера Аркадьевна Снапкова, учитель русского языка и литературы; Алеся Геннадьевна Чемурако, учитель белорусского языка и литературы; Олег Михайлович Кузьмичев, учитель трудового обучения; Наталья Георгиевна Минкевич, воспитатель группы продленного дня.

Почетной грамотой Витебского областного исполнительного комитета награждены Алла Ивановна Осипова, заведующая библиотекой, Наталья Брониславовна Колесникова, заместитель директора по учебной работе, Лариса Андреевна Кабуш, учитель истории.

Председатель Дубровенского райисполкома Олег ЛЫНДИН искренне и сердечно поздравил работников школы, ветеранов педагогического труда и учащихся.

—Сегодня эта школа, где имеется современное учебное оборудование, школа будущего, функционирующая в режиме развития, где в центре внимания каждого педагога современные образовательные технологии. Сто лет — это рубеж, открывающий новые горизонты, — подчеркнул председатель. — Поздравляю коллектив со значимым юбилеем и хочу по¬благодарить учителей за добросовестный труд, ведь в школе работают профессионалы своего дела. Желаю вам творческих свершений, профессиональных побед, здоровья, чтобы и в дальнейшем работать на благо будущего поколения.

Олег Лындин вручил Почетные грамоты Дубровенского райисполкома Светлане Александровне Макаревич, учителю русского языка и литературы; Рите Александровне Киндалевой, учителю начальных классов.

Со словами приветствия к коллегам обратилась и начальник отдела по образованию Дубровенского райисполкома Ирина КОНТРОВСКАЯ.

—Пожелаю педагогическому коллективу школы дерзать! Смело ставить такие цели, которые кажутся сегодня — недостижимыми, а завтра — это будет обыденно. Чтобы тот боевой дух, настрой и жажда нового и воплощение этого в ваших учениках, всегда присутствовало в ваших душах, каждый день.

Она также вручила педагогам Почетные грамоты отдела по образованию Дубровенского райисполкома. Их обладателями стали Виктор Петрович Баценков, учитель физической культуры и здоровья; Елена Викторовна Хонякова, учитель-дефектолог; Ирина Васильевна Старавойтова, учитель трудового обучения; Наталья Васильевна Яковлева, учитель начальных классов; Алеся Алексеевна Михальченко, заместитель директора по воспитательной работе; Александр Михайлович Кулешов, учитель трудового обучения; Тамара Филимоновна Кускова, учитель-дефектолог.

Поздравление родной школе адресовала и ее директор — Инна Васильевна МАРТЫНЕНКО. Она отметила, что слаженность работы коллектива школы, сложившаяся в эти дни дружная и сплоченная команда, способна решить любые вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения. Она по-благодарила своих коллег за помощь во внешнем и внутреннем преображении школы, школы будущего.

Слова поздравлений средней школе №1 и ее педагогам передал уроженец Дубровенщины, драматург и сценарист Алексей ДУДАРЕВ. Также поздравление школе-юбилярше оставила ее выпускница, заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская.

Под громкие аплодисменты ведущие называли фамилии ветеранов педагогического труда. Надежда Александровна Анищенко, Анастасия Александровна Еремина, Александра Леонтьевна Шатравко и десятки других дали путевку в жизнь, научили разумному, доброму, вечному не одно поколение дубровенских детей. Многие из них, кстати, были в зале и от души благодарили своих дорогих учителей.

В праздничный день собрались многие выпускники средней школы №1 г.Дубровно, которые в разные времена здесь получили путевку во взрослую жизнь. Вспоминали годы учебы, преподавателей, которые всегда шли рядом, сопровождали и направляли, щедро делились своими знаниями и умениями.

С подарками и поздравлениями друг за другом поднимались на сцену бывшие ученики школы. Среди них Анатолий Босенков, Леонид Дударев, Светлана Шурпакова и многие другие.

Поздравить педагогический коллектив пришли представители многих организаций, предприятий, учебных заведений Дубровенщины.

Не хватит газетной полосы, чтобы назвать всех тех, для кого средняя школа №1 г.Дубровно стала жизнью, смыслом, любимым делом. Под надежной охраной сегодняшних учеников тот путь, который учреждение прошло, и в завтра она шагает уверенно, со знанием дела, чтобы продолжать готовить достойных граждан нашей страны, умных, добрых, любящих и знающих, что они навсегда часть большой и дружной семьи средней школы №1 г.Дубровно.