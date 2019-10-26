Сегодня День автомобилиста и дорожника

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





С чего начинается Родина? Ответить на этот вопрос не так-то просто, и вряд ли он будет однозначным. А вот с чего начинается любое государство, нашли ответ еще во времена Древнего Рима — с дорог. Вот почему так много сил и внимания уделяется именно дорожной службе. Особенно в наше время, когда возрастает транспортный поток. Повсеместная глобализация автомобильных дорог уже даже не дело времени — она идет здесь и сейчас. И данный факт ведет не только к увеличению количества, но также и качества транспортных магистралей Беларуси.

Сложно перечислить все задачи, с которыми приходится сталкиваться работникам дорожного хозяйства, и Галина ЧЕРНОВА знакома с ними не понаслышке.

Сегодня Галина Леонидовна, инженер по организации и нормированию труда, одна из старейших сотрудников Дубровенского ДРСУ-108, за ее плечами тридцать четыре года добросовестной работы. Но когда-то и она начинала путь по карьерной лестнице с ремонтных работ и уборки снега.

—Я пришла в управление в апреле тысяча девятьсот восемьдесят пятого года, сразу после окончания техникума, — рассказала Галина Чернова.

Родом Галина Леонидовна из Гомельской области. После окончания восьмого класса ей было интересно попробовать силы и постараться получить специальность. Как такового выбора не стояло. Для себя Галина Леонидовна определила, что будущая профессия должна быть связана с техническими предметами, так и вышло, что документы она подала в Гомельский дорожно-строительный техникум.

—Я не помню, чтобы во время учебы было трудно, все шло довольно размеренно, — вспомнила Галина Леонидовна и добавила: — С теоретическими занятиями мне всегда было легко, но и не очень интересно. По-настоящему мне полюбилась профессия, когда начались практические занятия. Мы выезжали группой на работы, посещали предприятия, и я поняла, что да, мне нравится, я смогу работать в этой сфере.

По специальности Галина Чернова техник-строитель, в свой первый рабочий день в ДРСУ-108 она вышла в должности мастера дорожных работ.

Коллеги отнеслись к молодому специалисту приветливо, но послаблений ни от кого ждать не следовало. Да и сама Галина Леонидовна не рассчитывала на особое отношение, она ставила перед собой цель продемонстрировать свой профессионализм.

—Мы с бригадой занимались не только ремонтом самого дорожного полотна, — отметила Галина Леонидовна, — но и следили за тем, чтобы везде были установлены необходимые знаки дорожного движения. В снегопад расчищали дорогу, в гололед — посыпали песком. Нас всегда учили, что именно от дорожной службы зависит безопасность передвигающихся по дорогам людей, поэтому важно выполнять порученное задание качественно и добросовестно, — подчеркнула она.

Не изменилось отношение Галины Черновой к своим обязанностям и сейчас, хотя она давно уже не принимает участие, непосредственно, в дорожных работах.

В ее обязанности входит процесс организации и контроля производственного процесса: расчет нормы выработки, заработной платы, проверка нарядов на работы и подобное. Начальник филиала Владимир Чеславович Ченторицкий высоко ценит ее профессионализм и дорожит как грамотным специалистом:

—Галина Леонидовна ответственно относится к своим обязанностям, всегда переживает за порученное дело. Я же со своей стороны точно знаю, что если она берется за что-то, то результат не заставит себя ждать, и качество работы будет наивысшее. Хочется, чтобы было больше таких преданных своему делу работников, — сказал Владимир Чеславович.

По достоинству оценивают заслуги Галины Черновой и в КУП «Витебскоблдорстрой». В этом году на торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику Дню автомобилиста и дорожника, Владимир Ченторицкий вручил ей благодарность, подписанную в головном офисе предприятия. Это ли не признание заслуг и трудолюбия!

Яна ГУРСКАЯ.