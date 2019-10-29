ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дубровенском районе проходят рейды в рамках республиканской акции «За безопасность вместе!»

30.10.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе проходят рейды в рамках республиканской акции «За безопасность вместе!»

С 16 октября по 1 ноября 2019 года по всей стране проходят мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде в рамках республиканской акции «За безопасность вместе!».
Основная цель профилактической работы — предупреждение пожаров и гибели на них людей, повышение уровня безопасности населения, оценка готовности территорий к пожароопасному периоду и снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях.
В рамках данной акции для повышения уровня безопасности населения сотрудники Дубровенского РОЧС совместно с представителями заинтересованных служб района провели рейды по обследованию жилых помещений на территории Осинторфского сельского Совета. В мероприятиях акции принял участие корреспондент «Дняпроўскай праўды».
Стоит напомнить, что 17 октября на территории данного сельсовета — в аг.Редьки произошел пожар в жилом доме, где погиб хозяин. Одной из версий пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Во время проведения рейдов особое внимание было уделено домовладениям одиноко проживающих пожилых граждан; граждан, у которых ранее были выявлены нарушения правил пожарной безопасности; неблагополучных граждан.
Первый заместитель начальника отдела по ЧС Максим Кулешов совместно с представителями инспекции Газэнергонадзора, районного отдела внутренних дел Дубровенского райисполкома, территориального центра социального обслуживания населения Дубровенского района, центральной районной больницы, председателем Осинторфского сельского Совета провели инструктивно-разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения безопасных условий проживания.
—Особое внимание было уделено одиноко проживающим, инвалидам 1 и 2 групп и иным гражданам, нуждающимся в дополнительной социальной защите, — рассказал Максим Кулешов. — По результатам обследования подготовлено и направлено три письма близким родственникам с напоминанием о необходимости оказания помощи престарелым в приведении домовладений в пожаробезопасное состояние, и пять писем-предупреждений лицам, злоупотребляющим спиртными напитками.
Со всеми домовладельцами были проведены инструктажи, а также вручены памятки и буклеты по противопожарной безопасности.

Ю.СТАРАВОЙТОВА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 16 октября по 1 ноября 2019 года по всей стране проходят мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей от
 
Новости дня
Новости регионов
 
Бегомль смотрит в будущее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика