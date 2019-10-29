В Дубровенском районе проходят рейды в рамках республиканской акции «За безопасность вместе!»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





С 16 октября по 1 ноября 2019 года по всей стране проходят мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде в рамках республиканской акции «За безопасность вместе!».

Основная цель профилактической работы — предупреждение пожаров и гибели на них людей, повышение уровня безопасности населения, оценка готовности территорий к пожароопасному периоду и снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях.

В рамках данной акции для повышения уровня безопасности населения сотрудники Дубровенского РОЧС совместно с представителями заинтересованных служб района провели рейды по обследованию жилых помещений на территории Осинторфского сельского Совета. В мероприятиях акции принял участие корреспондент «Дняпроўскай праўды».

Стоит напомнить, что 17 октября на территории данного сельсовета — в аг.Редьки произошел пожар в жилом доме, где погиб хозяин. Одной из версий пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Во время проведения рейдов особое внимание было уделено домовладениям одиноко проживающих пожилых граждан; граждан, у которых ранее были выявлены нарушения правил пожарной безопасности; неблагополучных граждан.

Первый заместитель начальника отдела по ЧС Максим Кулешов совместно с представителями инспекции Газэнергонадзора, районного отдела внутренних дел Дубровенского райисполкома, территориального центра социального обслуживания населения Дубровенского района, центральной районной больницы, председателем Осинторфского сельского Совета провели инструктивно-разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения безопасных условий проживания.

—Особое внимание было уделено одиноко проживающим, инвалидам 1 и 2 групп и иным гражданам, нуждающимся в дополнительной социальной защите, — рассказал Максим Кулешов. — По результатам обследования подготовлено и направлено три письма близким родственникам с напоминанием о необходимости оказания помощи престарелым в приведении домовладений в пожаробезопасное состояние, и пять писем-предупреждений лицам, злоупотребляющим спиртными напитками.

Со всеми домовладельцами были проведены инструктажи, а также вручены памятки и буклеты по противопожарной безопасности.

Ю.СТАРАВОЙТОВА.