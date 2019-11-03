На минувшей неделе состоялась XXV отчетно-выборная конференция Дубровенской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Состоялась XXV отчетно-выборная конференция Дубровенской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Делегаты, представлявшие коллективы учреждений образования Дубровенщины, обсудили результаты работы районной организации отраслевого профсоюза за 2014-2019 годы, высказали свои замечания и предложения по улучшению работы районного комитета профсоюза и организации в целом, а также наметили планы на будущее.

С отчетным докладом выступила председатель районной организации Светлана Бурбик. Она напомнила, что районная профсоюзная организация объединяет 14 первичных профсоюзных организаций. Численность членов профсоюза составляет 873 человека, из них работников — 656 человек, неработающих пенсионеров — 217.

Светлана Бурбик подчеркнула, что райком профсоюза стремился решать ключевые задачи — дальнейшее повышение социального статуса педагогических кадров, создание условий для их профессионального и творческого роста, развитие социального партнерства в районе, создание системы эффективной правовой и экономической защиты прав и профессиональных интересов своих членов.

Она подробно остановилась на уровне заработной платы педагогических работников:

— Для Дубровенского районного комитета профсоюза всегда были и остаются важными и актуальными вопросы оплаты труда работников.

В районе обеспечена полнота финансирования учреждений образования. Работники отрасли своевременно и в полном объеме, согласно срокам, установленным коллективными договорами, получают заработную плату, расчет за время трудового отпуска производится своевременно, — подчеркнула Светлана Бурбик.

Среднемесячная заработная плата в отделе по образованию Дубровенского районного исполнительного комитета за январь-сентябрь 2019 года составила 642,3 рубля, у педагогических работников 849,47, учителей 877,65 руб.

Так как повышение квалификации напрямую влияет на заработную плату работников, проводилась целенаправленная работа по аттестации педагогических работников на повышение квалификационных категорий по занимаемой должности. Отмечается последовательный рост количества работников с высшей квалификационной категорией.

Далее Светлана Бурбик остановилась на вопросах социального партнерства. Главным документом, который регулирует отношения нанимателя и профсоюза, является Соглашение на уровне района и Коллективный договор на уровне учреждений образования.

Светлана Бурбик отметила:

—Каждый коллективный договор — это труд всех работников учреждения, результат умения не только находить консенсус с руководством, но и изыскивать ресурсы для расширения возможностей коллектива при регулировании трудовых отношений на взаимовыгодных условиях. Спасибо руководителям учреждений и председателям профсоюзных комитетов за социальную направленность действующих коллективных договоров.

Вместе с тем она подчеркнула, что райком профсоюза уделяет пристальное внимание защите трудовых прав работников, в отношении которых применятся контрактная форма найма. В рамках социального партнерства райкомом проф¬союза и отделом по образованию осуществляется общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда

В учреждениях образования Дубровенского района работают 22 общественных инспектора по охране труда, 2 комиссии по охране труда. За отчетный период ими проведено более 50 проверок, выявлено порядка 130 нарушений законодательства и норм охра¬ны труда.

О роли профсоюзной организации в жизни отрасли свидетельствует и тот факт, что люди обращаются в райком за помощью в решении насущных проблем. В отчетном периоде на личном приеме у председателя райкома профсоюза побывало 137 членов проф¬союза, поступило 70 письменных обращений.

Тематика устных обращений разнообразна: правовые вопросы, в т.ч. увольнение и трудоустройство, вопросы охраны труда, пенсионного обеспечения и выплаты пособий, санаторно-курортное обслуживание и отдых, жилищно-бытовые вопросы и др. В отчетном периоде работниками райкома профсоюза по вопросам членов профсоюза дано 523 консультации.

Рассказала профсоюзный лидер и о поддержке молодых кадров. Совместная работа учреждений образования, районного комитета, первичных профсоюзных организаций с молодыми специалистами позволяет закрепить кадры в школе, повысить их мастерство. Во всех учреждениях образования за ними закрепляются наставники, опытные педагоги.

Районный комитет профсоюза помогает решать жилищные вопросы молодых специалистов, прибывших на работу. За отчетный период 15 молодых специалистов, нуждающихся в жилье, получили койко-место в общежитии.

Значительное внимание райком профсоюза в отчетный период уделял оздоровительной, культурно-массовой и спортивной работе.

За отчетный период 56 членов профсоюза оздоровились в санаториях Федерации профсоюзов Беларуси, 37 детей работников учреждений образования отдохнули в оздоровительных лагерях, на удешевление путевок из средств профсоюза затрачено более 1000 рублей.

Важным стимулом в работе первичных профсоюзных организаций, профсоюзных активистов является поощрение. За отчетный период 27 членов проф¬союза были удостоены Грамот различного уровня, а два председателя первичек награждены юбилейной медалью «115 лет профсоюзному движению Беларуси».

В завершении своего выступления Светлана Бурбик выразила благодарность за сотрудничество главному социальному партнеру РК — начальнику отдела по образованию Дубровенского райисполкома Ирине Контровской и профсоюзному активу районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

По итогам голосования председателем Дубровенской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки вновь избрана Светлана Бурбик.

Подготовила Елена КОРСАКОВА.