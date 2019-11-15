Итоги сельскохозяйственного года Дубровенщины в интервью с начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александром КОРНЕЕВЫМ

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В сельскохозяйственной отрасли Дубровенщины задействовано порядка 1600 человек, а это — почти четверть занятого в экономике населения региона. Как известно, осень для аграриев является венцом сельхозработ, лучшим временем для подведения результатов труда. О том, какими усилиями и стараниями достигаются прибавки в урожаях, надоях и привесах, каким был этот сельскохозяйственный год для Дубровенщины, каких показателей удалось добиться — в беседе с первым заместителем председателя Дубровенского райисполкома — начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александром КОРНЕЕВЫМ.

—Александр Васильевич, можете ли Вы подвести предварительные итоги сельскохозяйственного года, ведь урожай уже в закромах, скот переведен на зимне-стойловый период, осталось поднять зябь…

—Безусловно, традиционно ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности мы анализируем сделанное. Хорошо известно, что легкого хлеба не бывает, каждая уборочная страда сложна по-своему, нынешняя также не является исключением.

Не всегда благоприятствовали погодные условия для производства продукции растениеводства. Иногда приходилось вносить коррективы в рабочие планы сельхозпредприятий, обслуживающих служб и других сфер сельского сервиса. Но тем не менее земледельцы Дубровенщины внесли свой весомый вклад в общий каравай области.

Валовой сбор зерна составил 72,1 тыс. тонн. Урожайность с гектара достигла 37,3 ц/га. Что касается животноводства, то за 10 месяцев текущего года получили 31183 тонны молока, реализовали 2914 тонн мяса.

Привесы составили 493 грамма. Поголовье КРС на сегодняшний день составляет 32184 головы, и них 8625 — дойное стадо.

—Для стабильной работы животноводческой отрасли необходима качественная кормовая база. Насколько успешной была ее подготовка?

—В текущем году созданы хорошие предпосылки для увеличения производства продукции животноводства в период зимовки скота, так как в хозяйствах заготовлено кормов на одну условную голову 22,2 ц кормовых единиц.

—Каковы финансовые результаты сельскохозяйственного года? Что удалось построить, отремонтировать?

—За январь-октябрь производство валовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях в сопоставимых ценах составило 66075 рублей, или 101,8% к 2018 году.

Улучшение основных показателей положительным образом повлияло на то, что темп роста производительности труда по выручке за январь-сентябрь составил 26,2%, а среднемесячная заработная плата в отрасли сельского хозяйства района исчисляется суммой в 671 рубль, а это — 109,0% к уровню прошлого года.

За 10 месяцев проведены работы по строительству и реконструкции 33 сенажных траншей на 57 тысяч тонн. После ремонта введены в эксплуатацию 2 животноводческих помещения, 4 — реконструируются и будут функционировать в ближайшее время.

—Какие хозяйства вносят наиболее ощутимый вклад в развитие аграрного сектора региона?

—Самый весомый каравай в регионе — у СХФ им.Ю.Смирнова Оршанского КХП. На это хозяйство приходится четверть убранных в районе зерновых и зернобобовых. Порадовали валовым сбором КУСХП «Приднепровский», ОАО «Восток-Чирино».

—В чем, на ваш взгляд, залог эффективности отрасли в Дубровенском районе? Какова роль руководителей сельхозпредприятий?

—Залог успеха кроется в руководящем составе, который должен умело организовать любое дело и вести за собой людей, а не «плыть по течению». А наша задача — поддержать профессиональных, инициативных руководителей, поощрять их самостоятельность и высокую результативность.

Сельхозпроизводство остается одним из наиболее сложных по физическим нагрузкам и в то же время интеллектуальных видов деятельности, где нужны не только профессиональные знания, но и опыт, мудрость и призвание. Большие и маленькие сельхозпредприятия работают по одной схеме, над одними и теми же задачами. Но каждое из них имеет свое лицо. И это, образно говоря, лицо руководителя.

—Работа сельхозпредприятий района была бы менее успешной, если бы не помощь обслуживающих организаций и предприятий. Кому за это можно сказать спасибо?

—Прежде всего Дубровенскому льнозаводу, который помогал техникой и людьми и во время посевной кампании, и на осенних полевых работах.

Не подвел тружеников села Дубровенский райагросервис, который обеспечивал оперативный ремонт зерноуборочной техники, поставку удобрений и средств защиты растений, производил строительно-монтажные работы сенажных траншей. Спасибо и УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник», которое активно участвовало в кормозаготовке.

—Александр Васильевич, что бы вы пожелали труженикам села в их профессиональный праздник?

—Желаю всем доброго здоровья, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия и бодрости духа. Успехов в созидательном труде! Динамичного развития и укрепления агропромышленного комплекса Дубровенщины! Пусть мир и благополучие не покидают ваши дома!