В Витебской области избраны члены Совета Республики

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

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Члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва от Витебской области избраны на совместном заседании местных Советов депутатов базового уровня.

Сенаторов избирали путем тайного голосования, в котором принял участие 621 депутат. Участники заседания заслушали программы каждого кандидата. Все выдвинутые кандидатуры были поддержаны.







В итоге избраны восемь членов Совета Республики: начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач, директор региональной телерадиокомпании «Витебск» Елена Пантюхова, ректор Витебского государственного медуниверситета Анатолий Щастный, начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Ирина Левкович, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов, директор Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова Татьяна Полушкина, начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк» Олег Жингель, генеральный директор коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой» Владимир Матвеев.













По словам председателя Витебского областного Совета депутатов Владимира Терентьева, новоизбранные сенаторы представляют все сферы народно-хозяйственного комплекса. «Очень важно, что среди них много практиков. Это люди, которые проработали много времени в промышленности, социальной и других сферах, они хорошо знают жизнь, — подчеркнул он в беседе с журналистами. — Это действительно достойные представители области, которые будут работать над совершенствованием законодательства, улучшать его. Их компетентность не вызывает никаких сомнений».













Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, напутствуя новоизбранных сенаторов, напомнил о важности активной работы. «Вас избрали потому, что вы лучшие из лучших. Мы ждем от вас активных проявлений не только по утверждению законов, над которыми вы будете работать в соответствующих комиссиях, но и по улучшению жизни нашего народа в целом, нашей Витебщины. А чтобы работать плодотворно, нужно как можно чаще встречаться с людьми. Там — проблемы, там будут ставиться задачи», — подчеркнул губернатор.

Итоги выборов ЦИК подведет 12 ноября.