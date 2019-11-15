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В Оршанском районе открыт участок дороги М1-Болбасово

16.11.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Оршанском районе открыт участок дороги М1-Болбасово

 

Завершилось строительство подъездной дороги республиканского значения к промышленно-логистическому комплексу «Бремино-Орша». Сегодня 12 километров новой трассы М1 открыли для движения автомобилей.

В Оршанском районе открыт участок дороги М1-Болбасово

В Оршанском районе открыт участок дороги М1-Болбасово

Символическую красную ленточку перерезали заместитель министра транспорта и коммуникаций Андрей Иванов, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Владимир Белоус, председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко, директор РУП «Витебскавтодор» Адам Коноплич, генеральный директор ОАО «Дорожно-строительный трест № 1 г. Витебска» Олег Капцевич.

По словам Андрея Иванова, это первая дорога в Витебской области, которая построена исключительно с бетонным покрытием.

Подъездная автомобильная дорога от автомобильной дороги Р15 Кричев — Орша  Лепель до автомобильной дороги Р76 Орша  Шклов  Могилев связала республиканские автомобильные дороги со строящимся логистическим комплексом «Бремино-Орша».

В Оршанском районе открыт участок дороги М1-Болбасово

Заказчиком стройки было РУП «Витебскавтодор», а воплотили проект в жизнь сотрудники витебского ДСТ № 1.

Трудно поверить, что еще полтора года назад на месте сложного инженерного сооружения было поле. Вернее, горы  перепад высоты хорошо виден на фото, и это, кстати, только украшает дорогу. Выемка грунта на объекте имела нерядовые объемы, рассказал главный инженер ДСТ № 1 Сергей Клебанов:

— Чтобы построить дорогу, пришлось разработать и перевезти почти миллион кубометров земли. На стройку грунт из карьеров практически не привозили — хватило выемки. Но эти работы давно позади, сейчас мы видим дорогу II категории с цементобетонным покрытием и нагрузкой на одиночную ось 11,5 тонны. Ее протяженность чуть больше 12 километров, ширина 7 метров.

В Оршанском районе открыт участок дороги М1-Болбасово

В Оршанском районе открыт участок дороги М1-Болбасово

Кстати, на протяжении 12 километров тут возведены три моста  через реку Адров, реку Холостовка, реку Ключникова и путепровод через железную дорогу. На примыканиях к автомобильным дорогам Р15 и Р76, а также на пересечении с местной автодорогой Н3100 Орша  Коханово  Обольцы устроены освещенные кольцевые пересечения. Восстановлена и реконструирована сеть мелиоративных земель на площади 23 га. Для защиты от транспортного шума в деревнях Ломачино и Нижняя Веровойша установили шумозащитные экраны. Для безопасности пешеходов устроен пешеходный переход с мигающим светофором, пешеходными дорожками и разметкой.

И все это построено всего за 20 месяцев вместо проектных 26. Объем финансирования — 47 миллионов рублей. 

В Оршанском районе открыт участок дороги М1-Болбасово

В Оршанском районе открыт участок дороги М1-Болбасово

В Оршанском районе открыт участок дороги М1-Болбасово

В Оршанском районе открыт участок дороги М1-Болбасово

В Оршанском районе открыт участок дороги М1-Болбасово

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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  Завершилось строительство подъездной дороги республиканского значения к промышленно-логистическому комплексу «Бремино-Орша». Сегодня 12 километров новой...
 
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