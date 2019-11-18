В выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва приняли участия лепельчане

Источник материала: Лепельский край



В воскресенье в Беларуси прошли выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Это событие — важный процесс в государстве, который определяет политическое, экономическое и социальное развитие страны, а, значит,

и благополучие каждого жителя. От нас, избирателей, зависит, какими будут наша страна в будущем, высший законодательный орган в ближайшие четыре года и какие будут законы, по которым жить каждому из нас.



В этот день направляюсь сразу на избирательный участок №23, где сама принимаю участие в голосовании. Он расположен в здании аграрно-технического колледжа. Сразу замечаю, что даже утром здесь очень оживленно. Многие лепельчане спешат отдать свой голос за одного из кандидатов в депутаты.

У дверей встречаю приветливых членов волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе сердце». Парни открывают двери избирателям, проводят на участок. Их улыбки сразу поднимают настроение. Но в первую очередь волонтеры отряда «Доброе сердце» готовы оказывать помощь маломобильным избирателям и людям пожилого возраста.

Приветливо встречает всех избирателей и работник ЧТПУП «Кафе «Зефир» Светлана Калитуха. В ассортименте торговой точки — разнообразные блюда, среди которых блинчики, булочки, котлеты, клецки… Последние, хочется отметить, пользовались особой популярностью, некоторые покупали их даже домой. Семейные пары с удовольствием присаживались за столик и угощались вкусными блюдами.



Заинтересовалась и музыкой, которая доносилась из спортивного зала. В день выборов он преобразился в концертный зал. Интересную музыкальную программу для избирателей подготовили не только учащиеся, но и выпускники колледжа. Особенно запомнилось выступление выпускницы Снежаны Демко, которая исполнила грациозный танец, подчеркнутый эффектным костюмом.

Здесь же встретила и представителя миссии наблюдателей от СНГ Игоря Борисенко.

— Свою работу я начал с самого утра. За небольшой период времени удалось посетить восемь избирательных участков — как в городе, так и на селе. Процесс голосования отрегулирован, идет в соответствии с законодательством. Замечаний у меня, как представителя миссии СНГ, по ходу избирательного процесса нет. Хочу отметить и хорошую организацию, особенно то, что людям с ограниченными возможностями уделено должное внимание.

На всех участках, которые посетил, чувствуется праздничное настроение, приятно видеть на лицах людей улыбки. Видно, что жители района с удовольствием принимают участие в важном событии. Члены комиссии исполняют свои обязанности в соответствии с законодательством.

Как оказалось, Игорь Владимирович не первый раз посещает Лепель. Поинтересовалась, как он оценивает динамику развития нашего региона.

— Город посещал в 2005 году. Приятно, что за последние годы у вас многое сделано: строятся дома, облагораживаются дворовые территории. Видно, что ведется работа и в учреждениях образования. Город чистый и уютный.

Гость из Российской Федерации также пожелал процветания региону, а жителям города и района от российского народа — удачи и всего самого хорошего.





Председатель участковой избирательной комиссии Олег Лебедь рассказал, что на участке зарегистрировано 2749 человек. Комиссия состоит из 15 человек, все опытные, знают свою работу.

Для себя отметила, что на участке достаточное количество кабинок для голосования, поэтому не нужно стоять в очереди, — шесть стандартных и одна оборудована для людей с ограниченными возможностями. Проявлялась активность, а, значит, у людей есть гражданская позиция и ответственность за будущее страны.

Ближе к середине дня посетила и участок для голосования №21, который находится в здании гимназии им. И. М. Ерашова. Можно сказать, что здесь ситуация аналогичная. Многие лепельчане приходили на участок семьями, с улыбками на лицах и праздничным настроением.

Как отметил независимый наблюдатель Дмитрий Судак, доверенное лицо кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Егора Левачева, на участок он прибыл в семь часов 50 минут, когда началась процедура опечатывания урн для голосования. Он отметил, что замечаний нет, выборы проходят спокойно. Участок подготовлен на оценку «5» по пятибалльной системе.

— Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать депутат? — интересуюсь у Дмитрия Александровича.

— Депутат должен служить народу. Если дал обещание, должен его выполнить, — ответил мой собеседник.

Председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования №21 Раиса Боровец отметила, что на участке зарегистрировано 2702 избирателя, избирательная комиссия участка состоит из 15 человек. Досрочно проголосовали 38,7 процента. Радует гражданская позиция избирателей — приходят семьями, вместе с детьми. Зарегистрировано девять наблюдателей, которые следили за общим состоянием дел на избирательном участке, ходом голосования, выдачей бюллетеней.

Для себя отметила, что на участке чувствуется доброжелательная атмосфера.

В нашем районе уже стало доброй традицией к праздникам дарить подарки. Одним из них можно считать новую детскую площадку по улице Калинина. Установлена она всего несколько дней назад, но уже пользуется большой популярностью среди юного населения Лепеля.

Поинтересовалась у лепельчан, с каким настроением они идут на выборы.

Елена Тарасевич пришла отдать свой гражданский долг вместе с мужем. Не пропускает никогда такого важного события. Считает, что каждый человек должен принять участие в голосовании. После этого семейная пара зашла в буфет, чтобы угоститься чаем с пирожным и с хорошим настроением пойти домой.

А вот Инна Колодкина приехала из другого населенного пункта, чтобы выполнить свой гражданский долг.

— Эмоции переполняют. Родилась в Лепеле, но живу сейчас не здесь. Считаю, что мой гражданский долг — посетить избирательный участок и отдать свой голос. Много впечатлений, так как юношеские годы прошли в гимназии им. И. М. Ерашова. Все организовано на должном уровне, все члены комиссии доброжелательные, — говорит женщина.

Наталья

ХРАПОВИЦКАЯ.