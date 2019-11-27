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Инспекторы ОГАИ Дубровенского РОВД проверили автомобили на наличие техосмотра

28.11.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Инспекторы ОГАИ Дубровенского РОВД проверили автомобили на наличие техосмотра

С 20 по 30 ноября 2019 года инспекторы ОГАИ Дубровенского РОВД проверили автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении. За восемь дней было выявлено 63 нарушения правил дорожного движения управления транспортными средствами без технического осмотра.


Инспекторы ОГАИ Дубровенского РОВД проверили автомобили на наличие техосмотра

Сегодня рейдовые мероприятия по выявлению фактов эксплуатации транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении на территории Дубровенского района прошли совместно с инженером по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении УП «Белтехосмотр» Анатолием Немчиковым.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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С 20 по 30 ноября 2019 года инспекторы ОГАИ Дубровенского РОВД проверили автомобили на наличие допуска к участию в дорожном
 
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