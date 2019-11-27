Инспекторы ОГАИ Дубровенского РОВД проверили автомобили на наличие техосмотра

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





С 20 по 30 ноября 2019 года инспекторы ОГАИ Дубровенского РОВД проверили автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении. За восемь дней было выявлено 63 нарушения правил дорожного движения управления транспортными средствами без технического осмотра.







Сегодня рейдовые мероприятия по выявлению фактов эксплуатации транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении на территории Дубровенского района прошли совместно с инженером по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении УП «Белтехосмотр» Анатолием Немчиковым.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.