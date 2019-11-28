Дубровенские коммунальщики к зиме готовы

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Дорожная и коммунальная службы Дубровенского района встречают предстоящую зиму во всеоружии.

На линейке готовности УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» — пескоразбрасыватели на базе МАЗа и трактора МТЗ. В исправном состоянии три Амкодора, экскаватор, бульдозер. Для уборки тротуаров и пешеходных дорожек имеется в наличии малогабаритный трактор «Беларус» со щеткой и лопатой. Как рассказал директор предприятия Олег Кирьянов, заготовлено 250 тонн песчано-солевой смеси и 500 тонн песка для подсыпки. К слову, на обслуживании у коммунальников 41,4 км городских дорог.

Не дремлет и филиал «Дубровенское дорожное ремонтно-строительное управление №108».

Для обслуживания без малого 500 км дорог, соединяющих населенные пункты района, запасли 4200 тонн песчано-соляной смеси разных видов. Стараниями дорожников выставлено 1,5 тыс. сигнальных вех. С заносами и гололедом готовы бороться три МАЗа с пескоразбрасывающим и снегоочистительным оборудованием, 2 автогрейдера, 2 погрузчика, 4 МТЗ. В резерве предприятия — 2 экскаватора, роторный снегоочиститель на гусеничном ходу.

А первым испытанием на «прочность» стал недавний гололед. На погодный сюрприз коммунальщики среагировали оперативно — с вечера 28 ноября до 4 утра 29 ноября на городских дорогах, улицах и переулках работал пескоразбрасыватель на базе МАЗа с лопатой. В 6 утра подключилось еще 3 единицы техники. Поскольку скорость движения таких машин — не более 40 км/час, все работы по подсыпке завершили до обеда вчерашнего дня.

С 11 вечера 28 ноября приступили к борьбе с гололедом в районе и 3 единицы техники ДРСУ №108. По словам директора предприятия Владимира Ченторицкого, работа ведется круглосуточно — из-за осадков и заново образующийся ледяной корки приходится одни и те же участки дорог подсыпать повторно.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

Фото носит иллюстративный характер.