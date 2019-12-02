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В Докшицах откроют магазин «Санта» с пиццерией. Раздадут 500 пачек мороженого

03.12.2019 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

В Докшицах откроют магазин «Санта» с пиццерией. Раздадут 500 пачек мороженого
В Докшицах 4 декабря в 14 часов откроется магазин «Санта» в европейском формате. Заработает он на улице Гайдара, 62 с расширенным выбором товаров, готовыми блюдами, авторской выпечкой и итальянской пиццей. На открытии покупателям раздадут 500 пачек бесплатного мороженого, дети также получат воздушные шары.

 Магазин расположен рядом с водонапорной башней на пересечении улиц Гайдара и Полевой. Торговый зал занимает 438 «квадратов» и обустроен по мировым стандартам. Внутри просторно и светло, а в оформлении преобладает естественный декор с элементами скандинавского стиля. Еще издалека супермаркет можно узнать по фасаду в цвет неба и белой вывеске.

Покупателей ожидают свыше 8000 наименований товаров. Здесь представят все привычные отделы с молочными товарами, мясом, колбасами и бакалеей. Также можно будет найти десятки видов рыб и морепродуктов. Большой будет зона свежих овощей, фруктов и зелени. Сотни товаров будут доступны по акционным ценам.

Многие блюда будут готовить прямо в магазине. В зоне для гурманов предложат полуфабрикаты, салаты и суши, пока на гриле будут жариться куриные ножки и крылышки. Выпечка будет поступать на прилавок из собственной пекарни, причем тесто раскатают руками – без какой-либо замороженной основы. На месте также приготовят итальянскую пиццу всего за 5,95 рубля с настоящей моцареллой, душистыми травами и натуральной начинкой.

Открытие будет праздничным. Первые покупатели получат 500 пачек бесплатного мороженого, а дети – еще и воздушные шары. Развлекать будут ведущий и ростовые куклы, предусмотрены и конкурсы с призами.

Магазин «Санта» в Докшицах откроется 4 декабря в 14 часов на улице Гайдара, 62.

Кстати, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.

 
 
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В Докшицах 4 декабря в 14 часов откроется магазин «Санта» в европейском формате. Заработает он на улице Гайдара, 62 с
 
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