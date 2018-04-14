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Одним из механизмов развития АПК в Витебской области станет повышение зарплаты специалистам отрасли животноводства

14.04.2018 — Сельское хозяйство | Клiч Радзiмы  
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Как повысить  эффективность хозяйствования? Как сделать работу в сельскохозяйственной отрасли престижной? Эти вопросы обсуждались на масштабном совещании с участием руководителей структурных подразделений облисполкома, местных органов власти, сельхозпредприятий, посвященном состоянию и развитию АПК.

Одним из механизмов развития АПК в Витебской области станет повышение зарплаты специалистам отрасли животноводства

Шаг вперед

По словам председателя облисполкома Николая Шерстнёва, сейчас АПК Витебщины формирует треть валового регионального продукта (без учета нефтепереработки и энергетики). За последние пять лет доля отрасли в ВРП увеличилась в 1,6 раза.

Каждый пятый рубль валютной выручки приходится на АПК, который экспортирует продукцию в 33 страны мира и 80 регионов России на сумму около 400 млн долларов.

Сегодня в отрасли заняты 48 тыс. человек, она включает в себя 255 сельхозорганизаций, 386 фермерских хозяйств, 45 перерабатывающих, девять обслуживающих и 22 мелиоративных предприятия, 256 торговых объектов концерна «Мясо-молочные продукты».

Одним из механизмов развития АПК в Витебской области станет повышение зарплаты специалистам отрасли животноводства

На предприятиях пищевой промышленности по сравнению с 2013 годом добавленная стоимость на одного работника возросла более чем в три раза и составила около 15 тыс. долларов. Примерно на столько увеличился выпуск товарной продукции. Это говорит о том, что работники АПК вне зависимости от сложившихся обстоятельств достойно выполняют свой долг перед обществом.

В последние годы на уровне  1 млн т сохраняется производство зерна, 750 тыс. – молока. Почти в каждом регионе есть примеры эффективно работающих хозяйств, в их числе СПК «Лариновка» (Оршанский район), филиал «Вировлянский» ИП «Детскосельский-Городок» (Городокский район), СХП «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз» (Витебский район), ОАО «Шайтерово» (Верхнедвинский район), филиал «Весна-энерго» РУП «Витебскэнерго» (Полоцкий район).

Для развития АПК области и эффективного его функционирования два года назад были созданы четыре интеграционные структуры, в которые входят сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, фирменная торговля. За это время они нарастили выпуск сельскохозяйственной продукции на 22,2%, товарной – в 1,3 раза. В 2017 году почти наполовину больше намолочено зерна и рапса.

Ближайшие планы

В первую очередь это создание крупных формирований на базе эффективно работающих молокозаводов (Поставский, Верхнедвинский, Витебский). Упор также будет сделан и на многопрофильные предприятия, такие, как Витебская бройлерная птицефабрика, ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» Оршанского района, СПК «Маяк Браславский». Они станут маяками производства и постепенно поглотят бесперспективные хозяйства.

В молочном скотоводстве ставка делается на строительство ферм на 2 тыс. голов. В свиноводстве ожидается возведение четырех репродукторов, они обеспечат поголовьем действующие свинокомплексы, которые будут использоваться как площадки для откорма. Планируется обновление села высокопроизводительной и энергонасыщенной техникой.

Одним из механизмов развития АПК в Витебской области станет повышение зарплаты специалистам отрасли животноводства

Не останутся без внимания и фермеры. Главой государства и правительством принят ряд нормативных документов по развитию предпринимательства, в том числе и сельского. Есть возможность получить льготный кредит, компенсацию процентов по кредитам из бюджета, приобрести технику и оборудование в лизинг.

Одним из направлений специализации фермерских хозяйств с учетом модернизации Витебского мехового комбината и развития цеха детского питания на Оршанском мясокомбинате могут стать овцеводство и мясное скотоводство. Власти готовы к сотрудничеству и оказанию всяческой помощи.

Одним из механизмов развития АПК в Витебской области станет повышение зарплаты специалистам отрасли животноводства

За последние годы многое сделано для стратегического развития региона. Недаром правительством Беларуси создана рабочая группа для выработки предложений по стабилизации финансового состояния и эффективному развитию АПК на примере Витебской области. На днях прошло ее первое заседание.

Привлечь специалистов

Одной из главных проблем сельскохозяйственной отрасли остается дефицит кадров. Если с агрономами и инженерами ситуация более-менее стабильна, то в животноводстве она обостряется. Обеспеченность зоотехниками и ветеринарами составляет 83% и 78% соответственно.

Председатель комитета экономики облисполкома Анжелика Никитина рассказала о новой системе оплаты труда в животноводстве, призванной привлечь на село молодых и высококвалифицированных специалистов. Зарплата значительно вырастет у зоотехников, ветеринаров, техников по искусственному осеменению скота, заведующих фермами и прочими животноводческими структурными подразделениями хозяйств.

Например, установлен тарифный оклад главного специалиста в размере 915 руб., специалиста среднего звена – 763 руб. В зависимости от поголовья 610 – 763 руб. минимально будет получать завфермой. За каждый процент прироста продукции всем начисляется доплата до 150%. При соблюдении основных качественных параметров работы техник-осеменатор сможет ежемесячно зарабатывать почти 2 тыс. руб.

Одним из механизмов развития АПК в Витебской области станет повышение зарплаты специалистам отрасли животноводства

В преддверии весенних полевых работ пересмотрена система оплаты труда для механизаторов, которая стала более гибкой. Расценка установлена за 1 га. С учетом перевыполнения нормы тракторист на подготовке почвы будет зарабатывать 120 руб. в день, севе – 120 – 150 руб., уходных работах и вывозке органики соответственно 100 и 80 и выше.

В целях мотивации к высокопродуктивному труду планируется поэтапный рост зарплаты и у других категорий работников.

Учиться на практике

Для учащихся учреждений среднего специального и профессионально-технического образования сельскохозяйственного профиля увеличится срок практики до 2,5 месяца за год. Познавать азы профессии они будут только в 99 лучших хозяйствах.

Начальник управления образования облисполкома Дмитрий Хома рассказал, что в период полевых работ планируется задействовать более 1000 учащихся, которые смогут работать в том числе в качестве тракториста.

Шесть месяцев практики будет у студентов академии ветеринарной медицины. За это время они смогут пройти все этапы сельхозпроизводства.

Внимание технологиям

Ставя задачи на предстоящую посевную, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Иван Фёдоров сообщил, что утверждена структура посевных площадей, по распоряжению главы государства выделен товарный кредит на 8,2 тыс. т топлива.

Интеграционные структуры под полную потребность обеспечены минеральными удобрениями. На днях решен вопрос по выделению неплатежеспособным хозяйствам 6 тыс. т действующего вещества с отсрочкой платежа до 1 сентября под расчет зерном. Техника готова на 90%, и ее достаточно для выполнения всех работ. За исключением погоды, нет сдерживающих факторов для начала посевной.

Одним из механизмов развития АПК в Витебской области станет повышение зарплаты специалистам отрасли животноводства

Николай Шерстнёв заострил внимание на строгом соблюдении технологии. Если сделать все правильно, то без привлечения дополнительных средств можно в разы больше получить выход кормовых единиц, заготовить необходимый запас кормов. И в конечном итоге увеличить не только объем продукции, но и максимально загрузить мощности перерабатывающих предприятий, тем самым прирасти по доходам.

Николай Шерстнёв отметил, что предыдущие два года были сложными: дожди, холода, переувлажненная почва. Но трудности закалили сельчан. Хозяйства окрепли технически, стали организованнее проводить сельхозработы, повысилась ответственность. При всех проблемах закупается техника, поставляются удобрения.

– Прежде всего желаю хорошей погоды, – сказал в заключение Николай Николаевич.

Сергей ЛЯШУК

http://vitvesti.by/economy/razvitiia-apk-zarplaty-spetcialistam.html

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