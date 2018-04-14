Одним из механизмов развития АПК в Витебской области станет повышение зарплаты специалистам отрасли животноводства

Как повысить эффективность хозяйствования? Как сделать работу в сельскохозяйственной отрасли престижной? Эти вопросы обсуждались на масштабном совещании с участием руководителей структурных подразделений облисполкома, местных органов власти, сельхозпредприятий, посвященном состоянию и развитию АПК.





Шаг вперед

По словам председателя облисполкома Николая Шерстнёва, сейчас АПК Витебщины формирует треть валового регионального продукта (без учета нефтепереработки и энергетики). За последние пять лет доля отрасли в ВРП увеличилась в 1,6 раза.

Каждый пятый рубль валютной выручки приходится на АПК, который экспортирует продукцию в 33 страны мира и 80 регионов России на сумму около 400 млн долларов.

Сегодня в отрасли заняты 48 тыс. человек, она включает в себя 255 сельхозорганизаций, 386 фермерских хозяйств, 45 перерабатывающих, девять обслуживающих и 22 мелиоративных предприятия, 256 торговых объектов концерна «Мясо-молочные продукты».





На предприятиях пищевой промышленности по сравнению с 2013 годом добавленная стоимость на одного работника возросла более чем в три раза и составила около 15 тыс. долларов. Примерно на столько увеличился выпуск товарной продукции. Это говорит о том, что работники АПК вне зависимости от сложившихся обстоятельств достойно выполняют свой долг перед обществом.

В последние годы на уровне 1 млн т сохраняется производство зерна, 750 тыс. – молока. Почти в каждом регионе есть примеры эффективно работающих хозяйств, в их числе СПК «Лариновка» (Оршанский район), филиал «Вировлянский» ИП «Детскосельский-Городок» (Городокский район), СХП «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз» (Витебский район), ОАО «Шайтерово» (Верхнедвинский район), филиал «Весна-энерго» РУП «Витебскэнерго» (Полоцкий район).

Для развития АПК области и эффективного его функционирования два года назад были созданы четыре интеграционные структуры, в которые входят сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, фирменная торговля. За это время они нарастили выпуск сельскохозяйственной продукции на 22,2%, товарной – в 1,3 раза. В 2017 году почти наполовину больше намолочено зерна и рапса.

Ближайшие планы

В первую очередь это создание крупных формирований на базе эффективно работающих молокозаводов (Поставский, Верхнедвинский, Витебский). Упор также будет сделан и на многопрофильные предприятия, такие, как Витебская бройлерная птицефабрика, ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» Оршанского района, СПК «Маяк Браславский». Они станут маяками производства и постепенно поглотят бесперспективные хозяйства.

В молочном скотоводстве ставка делается на строительство ферм на 2 тыс. голов. В свиноводстве ожидается возведение четырех репродукторов, они обеспечат поголовьем действующие свинокомплексы, которые будут использоваться как площадки для откорма. Планируется обновление села высокопроизводительной и энергонасыщенной техникой.





Не останутся без внимания и фермеры. Главой государства и правительством принят ряд нормативных документов по развитию предпринимательства, в том числе и сельского. Есть возможность получить льготный кредит, компенсацию процентов по кредитам из бюджета, приобрести технику и оборудование в лизинг.

Одним из направлений специализации фермерских хозяйств с учетом модернизации Витебского мехового комбината и развития цеха детского питания на Оршанском мясокомбинате могут стать овцеводство и мясное скотоводство. Власти готовы к сотрудничеству и оказанию всяческой помощи.





За последние годы многое сделано для стратегического развития региона. Недаром правительством Беларуси создана рабочая группа для выработки предложений по стабилизации финансового состояния и эффективному развитию АПК на примере Витебской области. На днях прошло ее первое заседание.

Привлечь специалистов

Одной из главных проблем сельскохозяйственной отрасли остается дефицит кадров. Если с агрономами и инженерами ситуация более-менее стабильна, то в животноводстве она обостряется. Обеспеченность зоотехниками и ветеринарами составляет 83% и 78% соответственно.

Председатель комитета экономики облисполкома Анжелика Никитина рассказала о новой системе оплаты труда в животноводстве, призванной привлечь на село молодых и высококвалифицированных специалистов. Зарплата значительно вырастет у зоотехников, ветеринаров, техников по искусственному осеменению скота, заведующих фермами и прочими животноводческими структурными подразделениями хозяйств.

Например, установлен тарифный оклад главного специалиста в размере 915 руб., специалиста среднего звена – 763 руб. В зависимости от поголовья 610 – 763 руб. минимально будет получать завфермой. За каждый процент прироста продукции всем начисляется доплата до 150%. При соблюдении основных качественных параметров работы техник-осеменатор сможет ежемесячно зарабатывать почти 2 тыс. руб.





В преддверии весенних полевых работ пересмотрена система оплаты труда для механизаторов, которая стала более гибкой. Расценка установлена за 1 га. С учетом перевыполнения нормы тракторист на подготовке почвы будет зарабатывать 120 руб. в день, севе – 120 – 150 руб., уходных работах и вывозке органики соответственно 100 и 80 и выше.

В целях мотивации к высокопродуктивному труду планируется поэтапный рост зарплаты и у других категорий работников.

Учиться на практике

Для учащихся учреждений среднего специального и профессионально-технического образования сельскохозяйственного профиля увеличится срок практики до 2,5 месяца за год. Познавать азы профессии они будут только в 99 лучших хозяйствах.

Начальник управления образования облисполкома Дмитрий Хома рассказал, что в период полевых работ планируется задействовать более 1000 учащихся, которые смогут работать в том числе в качестве тракториста.

Шесть месяцев практики будет у студентов академии ветеринарной медицины. За это время они смогут пройти все этапы сельхозпроизводства.

Внимание технологиям

Ставя задачи на предстоящую посевную, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Иван Фёдоров сообщил, что утверждена структура посевных площадей, по распоряжению главы государства выделен товарный кредит на 8,2 тыс. т топлива.

Интеграционные структуры под полную потребность обеспечены минеральными удобрениями. На днях решен вопрос по выделению неплатежеспособным хозяйствам 6 тыс. т действующего вещества с отсрочкой платежа до 1 сентября под расчет зерном. Техника готова на 90%, и ее достаточно для выполнения всех работ. За исключением погоды, нет сдерживающих факторов для начала посевной.





Николай Шерстнёв заострил внимание на строгом соблюдении технологии. Если сделать все правильно, то без привлечения дополнительных средств можно в разы больше получить выход кормовых единиц, заготовить необходимый запас кормов. И в конечном итоге увеличить не только объем продукции, но и максимально загрузить мощности перерабатывающих предприятий, тем самым прирасти по доходам.

Николай Шерстнёв отметил, что предыдущие два года были сложными: дожди, холода, переувлажненная почва. Но трудности закалили сельчан. Хозяйства окрепли технически, стали организованнее проводить сельхозработы, повысилась ответственность. При всех проблемах закупается техника, поставляются удобрения.

– Прежде всего желаю хорошей погоды, – сказал в заключение Николай Николаевич.

Сергей ЛЯШУК

http://vitvesti.by/economy/razvitiia-apk-zarplaty-spetcialistam.html