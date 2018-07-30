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Страда набирает обороты

31.07.2018 — Сельское хозяйство | Савецкая вёска  
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Началась одна из основных и хлопотных этапов Страда набирает обороты
сельскохозяйственных работ — жатва. Хлеборобам Дрибинщины предстоит убрать площадь 13579 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, на утро вчерашнего дня было уже убрано 1319 гектаров, что составляет 10 процентов убранных площадей. Намолочено 3693 тонн зерна при средней урожайности 28 центнеров с гектара. В лидерах на утро 31 июля числятся такие хозяйства как ОАО «Трилесино-агро», убрано 17 процентов плановых площадей, ОАО «ЧерневкаАгро» — 15 процентов, ОАО «Михеевка-Агро» — 8 процентов плановых площадей. Самая высокая урожайность зерновых в районе по состоянию на 31 июля в ОАО «Трилесино-агро» — 30 центнеров с гектара.
В целом, как отмечают специалисты, погодные условия сдерживают темпы работы, внося серьезные коррективы в сроки проведения основных сельскохозяйственных работ. Но это ни в коем разе не снижает ответственности специалистов и тружеников сельхозпредприятий за качество и оперативность проводимых работ. Страда набирает обороты, и на это в хозяйствах направлены все технические и людские ресурсы.
Своими силами управляются с уборкой хлебов в ОАО «Михеевка-Агро». В полную силу вели жатву в прошедший понедельник. А это значит, что на хлебное поле вышли все четыре отечественных комбайна. Все экипажи подготовлены. Вносят свою лепту в уборку хлеба комбайнер Юрий Закревский и помощник Виталий Гальченко; комбайнер Валерий Яцутко и помощник Александр Сидоров. Отрадно отметить, что среди четырех экипажей — двое семейных, это — Николай Иванов с сыном Сергеем, Виктор Побего с сыном Андреем.
Для отвозки намолоченного зерна на ток выделено достаточно единиц техники. Среди тех, кому доверена перевозка хлеба нового урожая — Валерий Джунусов, Николай Стариков, Александр Шаров.
Главный агроном сельхозпредприятия Максим Ивченко рассказал, что жатва идет в четком, напряженном ритме:
— Обмолотить урожай — это еще полдела, нужно его и сохранить. Посеянные культуры убираем друг за другом, по порядку. Убрали многолетние травы, озимые сурепицу, рапс, сейчас убираем озимую пшеницу, затем очередь дойдет до яровых. Из-за большой влажности, чтобы сохранить зерно, убираем его на плющение. Для этих целей в хозяйстве имеется плющилка. Такое зерно в дальнейшем пойдет на корм скоту. Одновременно после обмолота хлебов с полей убирается солома.
В этом году зерновые и зернобобовые нам необходимо убрать на площади 831 гектар. Из них озимых 521 гектар, яровых зерновых и зернобобовых — 310 гектар. Валовой сбор зерна планируем порядка двух тысяч тонн. Этого будет достаточно на собственные нужды, и сдать в счет госзаказа. На это направлены сейчас все наши старания и усилия.
За плечами комбайнера Юрия Закревского много уборочных кампаний, в этом деле он имеет большой опыт. В работе проявляет особое усердие, повышенную ответственность за порученное дело и учит работать своего молодого помощника Виталия.
— Не дают разогнаться дожди, — говорит комбайнер. — Есть участки, где комбайн не может пройти из-за сильно влажной почвы. Но нам на помощь приходит «Амкадор», который всегда стоит на поле на всякий случай. Мы привыкли работать в любых условиях, важность своей работы понимаем.
Помощник комбайнера Виталий Гальченко пришел работать в хозяйство после окончания аграрно-технического колледжа и у него эта первая уборочная. Молодой механизатор перешел с теории на практику.
— Мне нравится убирать хлеб, — рассказал Виталий. — А с таким наставником, как у меня, многому научусь. Все отлично, в поле привозят сытые, вкусные обеды, главное сейчас хорошая погода, а мы не подведем.
На счету водителя МАЗа Валерия Джунусова не первая жатва. Он доставляет золото полей на зерноток. Свою машину тщательно подготовил — загерметизировал кузов, урожай при перевозке всегда укрывает сверху, чтобы не было потерь.
Весь коллектив ОАО «Михеевка–Агро» в эту горячую пору работает продуктивно и слаженно, все заинтересованы в результатах своего труда.
Людмила СВИРИДЕНКО
 
 
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Началась одна из основных и хлопотных этапов сельскохозяйственных работ — жатва. Хлеборобам Дрибинщины предстоит убрать площадь 13579 гектаров зерновых и...
 
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