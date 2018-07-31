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Братья и коллеги

01.08.2018 — Сельское хозяйство | Радзiма  
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Братья и коллеги
Братьев Николая и Ивана Артёмчиков объединяет не только родство. Оба они еще и хорошие работники — ответственные, дисциплинированные, отличаются постоянством. У каждого за плечами десятки лет работы в сельском хозяйстве. Начинали оба в колхозе им. Кирова, а теперь, после объединения хозяйств, трудятся в экспериментальной базе «Глуск». У старшего Николая нынешний год юбилейный — 1 июля исполнилось 35 лет, как он работает водителем. Иван же отстает от брата по стажу всего на два года, за свою трудовую биографию он не всегда был водителем, а несколько лет успел поработать  механизатором.

С братьями Артёмчиками мы встретились на поле, где их МАЗы стояли в ожидании загрузки зерном. Из разговора мы узнали, что водителям приходится подъезжать к комбайнам, у которых бункеры заполнены только наполовину: поле топкое  — можно загрузнуть. Иван Артёмчик такую ситуацию назвал производственной необходимостью. Впрочем, к любым нештатным ситуациям Николай и Иван относятся с пониманием. Скажем, с 6 до 9 утра, пока комбайны не вышли в поле, они возят зеленую массу на корм животным.  Говорят, раз надо — значит надо. Возможно, такой подход к работе у них выработался с годами, а еще братья Артёмчики из тех людей, которые без остатка посвящают себя избранному делу.

Ольга ЧУЧВАЛ

Фото Анны АВТУХОВОЙ

 
 
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Братьев Николая и Ивана Артёмчиков объединяет не только родство. Оба они еще и хорошие работники — ответственные, дисциплинированные, отличаются постоянством. У...
 
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