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Братья и коллеги
01.08.2018 — Сельское хозяйство | Радзiма
С братьями Артёмчиками мы встретились на поле, где их МАЗы стояли в ожидании загрузки зерном. Из разговора мы узнали, что водителям приходится подъезжать к комбайнам, у которых бункеры заполнены только наполовину: поле топкое — можно загрузнуть. Иван Артёмчик такую ситуацию назвал производственной необходимостью. Впрочем, к любым нештатным ситуациям Николай и Иван относятся с пониманием. Скажем, с 6 до 9 утра, пока комбайны не вышли в поле, они возят зеленую массу на корм животным. Говорят, раз надо — значит надо. Возможно, такой подход к работе у них выработался с годами, а еще братья Артёмчики из тех людей, которые без остатка посвящают себя избранному делу.
Ольга ЧУЧВАЛ
Фото Анны АВТУХОВОЙ
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Братьев Николая и Ивана Артёмчиков объединяет не только родство. Оба они еще и хорошие работники — ответственные, дисциплинированные, отличаются постоянством. У...
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