Братья и коллеги



Братьев Николая и Ивана Артёмчиков объединяет не только родство. Оба они еще и хорошие работники — ответственные, дисциплинированные, отличаются постоянством. У каждого за плечами десятки лет работы в сельском хозяйстве. Начинали оба в колхозе им. Кирова, а теперь, после объединения хозяйств, трудятся в экспериментальной базе «Глуск». У старшего Николая нынешний год юбилейный — 1 июля исполнилось 35 лет, как он работает водителем. Иван же отстает от брата по стажу всего на два года, за свою трудовую биографию он не всегда был водителем, а несколько лет успел поработать механизатором.

С братьями Артёмчиками мы встретились на поле, где их МАЗы стояли в ожидании загрузки зерном. Из разговора мы узнали, что водителям приходится подъезжать к комбайнам, у которых бункеры заполнены только наполовину: поле топкое — можно загрузнуть. Иван Артёмчик такую ситуацию назвал производственной необходимостью. Впрочем, к любым нештатным ситуациям Николай и Иван относятся с пониманием. Скажем, с 6 до 9 утра, пока комбайны не вышли в поле, они возят зеленую массу на корм животным. Говорят, раз надо — значит надо. Возможно, такой подход к работе у них выработался с годами, а еще братья Артёмчики из тех людей, которые без остатка посвящают себя избранному делу.

Ольга ЧУЧВАЛ

Фото Анны АВТУХОВОЙ