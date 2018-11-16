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Профессиональный праздник встречаем с радостью

17.11.2018 — Сельское хозяйство | Нясвижскiя навiны  
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День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса является одним из важных праздников для работников ОАО «Лань-Несвиж». Особенно радостным событием он стал для тех, кому накануне в торжественной обстановке были вручены награды Несвижского райисполкома. 

Профессиональный праздник встречаем с радостью

Уже 20 лет Людмила Ковалевич работает в ОАО «Лань-Несвиж» оператором машинного доения. Дело свое знает и любит. За одну смену Людмила Евгеньевна обслуживает около 300 коров. За 10 месяцев текущего года она надоила 830 430 кг молока, что является одним из лучших результатов в хозяйстве. За ударный труд Л.Е. Ковалевич неоднократно была отмечена разными наградами, и этот год не стал исключением.

Профессиональный праздник встречаем с радостью

Сергей Бич — один из лучших водителей ОАО «Лань-Несвиж». Свой трудовой путь он начал в 1984 году и с тех пор четко следует намеченному курсу. Сергей Викторович отвозит зерно, комбикорм, силос, сам ремонтирует технику. В сезон уборки на своем самосвале «ГАЗ-53» он вывез с полей 1577 тонн зерна. Этой осенью на подвозке семян на севе озимых перевез 170 тонн зерна.

Профессиональный праздник встречаем с радостью

В ОАО «Лань-Несвиж» за технику безопасности отвечает инженер по охране труда Галина Жук. В этой должности она работает с 1996 года, её общий трудовой стаж в хозяйстве составляет почти 30 лет. Галина Владимировна — хороший организатор, компетентный и ответственный работник. Считает вопросы по охране труда жизненно важными и не терпящими формализма.
— Многие наши работники имеют дело с разной техникой и оборудованием, все это требует от них определенных знаний, касающихся в первую очередь их безопасности, — отмечает Галина Владимировна. — Поэтому основной моей задачей является не просто обеспечить здоровые, безопасные условия труда, но и контроль за их выполнением.
В соответствии со спецификой своей деятельности Г.В. Жук сотрудничает с представителями всех структур хозяйства, отвечающих за охрану труда на своих участках — всего их более 30 человек. Итоги взаимодействия — в различного рода документах, отчетах, планах, реализации мероприятий по охране труда. В ОАО «Лань-Несвиж» показатели состояния условий и охраны труда всегда на должном уровне — во многом это является заслугой Галины Владимировны. Однако на достигнутом она останавливаться не собирается. Постоянно совершенствует свои знания, регулярно проходит курсы повышения квалификации. К любой задаче подходит с максимальной ответственностью и того же требует от других.


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День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса является одним из важных праздников для работников ОАО...
 
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