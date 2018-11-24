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Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине

25.11.2018 — Сельское хозяйство | Лоевский край  
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Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в БрагинеБрагин сегодня стал столицей регионального праздника «Дажынкi» — здесь чествовали лучших тружеников села Гомельской области. Основная концепция мероприятия подчинялась девизу «Мая радзіма — мой гонар».

Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в БрагинеЛучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в БрагинеГородской поселок превратился в большую праздничную площадку. В путешествие по «Брагинщине самобытной» приглашали тематические подворья на площади Ленина. По улице Советской развернулась выставка сельскохозяйственной техники. Огромные караваи и буханки хлеба, а также увесистые дары осени можно было увидеть на выставке-дегустации предприятий области. Многообразием ассортимента радовали торговые ряды.

На чествовании победителей жатвы на областном празднике «Дажынкi», который прошёл сегодня в городском поселке Брагин, председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник отметил, что в регионе необходимо провести детальный анализ посевных площадей и перестроить сельскохозяйственное производство с таким расчетом, чтобы получать максимальный экономический эффект.

Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в БрагинеЛучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в БрагинеГубернатор отметил, что в Гомельской области сельское хозяйство является ключевой отраслью экономики. Труд аграриев — это залог социальной стабильности и гарант благополучия. Ведь по словам губернатора, один труженик села кормит 34 жителя региона.

Председатель облисполкома отметил непростые погодные условия, в которых пришлось работать хлеборобам в этом году. «В этой связи хочу, чтобы мы вместе прекратили героически преодолевать трудности, а взяли на вооружение научно подтвержденные многолетние наблюдения и выводы ученых о существенном изменении климата, которое оказывает отрицательное влияние на устойчивость сельского хозяйства, и в первую очередь у нас на Гомельщине», — обратился к работникам отрасли председатель облисполкома.

«Необходимо в каждом районе, в каждом хозяйстве провести глубокий детальный анализ посевных площадей, выращиваемых культур и перестроить все сельскохозяйственное производство с таким расчетом, чтобы получать максимальный объем и экономический эффект», — подчеркнул он.

Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в Брагине Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в БрагинеВладимир Дворник обратил внимание, что, несмотря на чрезвычайный погодный режим этого года, в целом по области в общественном секторе урожай зерновых составил почти 1 млн т. «Это меньше, чем в прошлом году, но значительно больше, чем предсказывали скептики», — сказал глава региона. На такой результат повлияла кукуруза, урожай которой превысил прошлогодний почти в два раза.

Наибольший вклад в областной каравай внесли хозяйства Буда-Кошелевского, Речицкого, Гомельского, Рогачевского, Мозырского районов.

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Новый спортивно-оздоровительный центр открыли сегодня в городском поселке Брагин.

На церемонии открытия председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник отметил, что в регионе стало уже традицией приводить в полный порядок по два районных центра в год. В обновленном Брагине созданы комфортные условия для местных жителей. Руководитель области выразил уверенность, что в новом спортивно-оздоровительном центре, где одновременно могут заниматься более 100 человек, появятся настоящие звезды, которые своими достойными результатами прославят не только район и область, но и всю страну.

Право перерезать красную ленточку было предоставлено Владимиру Дворнику, заместителю председателя Палаты представителей Национального собрания Болеславу Пирштуку, председателю областного Совета депутатов Екатерине Зенкевич, руководителю Брагинского района Александру Кохану.

В здании нового центра обустроены специализированные залы для занятий вольной борьбой, легкой и тяжелой атлетикой, зал шейпинга. Созданы площадки для игровых видов спорта — волейбола, гандбола, баскетбола и мини-футбола. В зале установлены трибуны на 120 мест. Спортивный центр укомплектован профессиональными кадрами. На втором этаже здания разместилась районная библиотека.

После церемонии открытия комплекса тренирующиеся в нем ребята провели первый турнир по мини-футболу.

Спортивно-оздоровительный центр — это не единственный новый объект в городском поселке. Здесь отремонтированы учреждения образования, Дом культуры, больница, автостанция, дворовые территории, обновлены фасады зданий, появилась Аллея Героев. В целом в новом облике гостей встречали более сотни объектов в районе.

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Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в БрагинеВ рамках чествования победителей соревнований Лоевщина также не осталась без наград. В номинации «Женщина — руководитель» победительницей была признана директор КСУП «Совхоз «Заря» Валентина Кравченко. Председатель Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Дворник вручил ей сертификат на новенький трактор для сельхозпредприятия.

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Лучших тружеников села Гомельщины чествовали в БрагинеРадость торжества «Дожинки-2018» вместе с работниками АПК разделили те, кому нужна забота общества. В Брагинском районе был изготовлен 21 каравай с гербами районов.  После праздника каждый каравай уехал в свой район: в приёмные семьи, социальные центры, старикам и в больницы сестринского ухода.

На Лоевщине большой каравай был передан постояльцам Бывальковской больницы сестринского ухода.

 
 
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Брагин сегодня стал столицей регионального праздника «Дажынкi» — здесь чествовали лучших тружеников села Гомельской области. Основная концепция...
 
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