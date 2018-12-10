В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доверительный диалог о трудовых буднях В декабре в районе прошел очередной День животновода. Такие мероприятия дают возможность руководству района и труженикам обсудить накопившиеся вопросы и...

В декабре в районе прошел очередной День животновода. Такие мероприятия дают возможность руководству района и труженикам обсудить накопившиеся вопросы и оперативно решить возникшие в процессе работы проблемы.В прошедший понедельник на молочно-товарный комплекс Коровчино ОАО «Трилесино-агро» на встречу с коллективом комплекса приехали Михаил Демидов, первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию, Зинаида Лобановская, начальник отдела экономики и кадров райсельхозпрода.В доверительном диалоге Михаил Владимирович интересовался жизнью и трудовыми буднями работников. Главной темой разговора стало начисление заработной платы работникам МТК. Присутствующие имели возможность задать интересующие их вопросы в отношении оплаты труда, расчетов заработной платы и доплат.Беседуя с работниками МТК, Михаил Владимирович в очередной раз подчеркнул, что для начисления хорошей заработной платы необходимо соответственно потрудиться. Зарплата напрямую зависит от количества и качества производимой и реализованной продукции. А большое молоко начинается с порядка и дисциплины. Для увеличения валовых надоев и соответственно заработной платы необходимо неукоснительное соблюдение технических регламентов со стороны работников МТК. Человек должен сам быть заинтересованным в своей работе, только тогда можно выйти на желаемый результат.Начальник производственного участка Коровчино Василий Зотов озвучил основные производственные показатели МТК, отметив положительную динамику:— За 11 месяцев текущего года на молочно-товарном комплексе надоили на 90 тонн молока больше в сравнении с аналогичном периодом прошлого года, за ноябрь — на 9 тонн больше молока к прошлогоднему показателю аналогичного периода. Среднесуточный надой составляет 3200 килограммов н молока. Удой на одну корову — 18 литров молока. Есть, конечно, и некоторые ошибки и промахи в работе, которые необходимо решать, но животноводы понимают важность поставленных задач и готовы работать более плодотворно.Начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома обратил внимание еще на один момент, это копытная болезнь животных, которая отмечается у животных на данном комплексе. Он дал рекомендации по искоренению заболевания, перечислил профилактические мероприятия, которые необходимо выполнять во избежание распространения этой болезни у животных. Михаил Владимирович акцентировал внимание участников Дня животновода и на необходимость соблюдения санитарно-гигиенических требований, которые также влияют на продуктивность и здоровье крупного рогатого скота. Поэтому санитарный день, который проводится еженедельно, нужно проводить на совесть, чтобы везде был порядок и чистота.В ходе мероприятия обсуждали вопросы, касающиеся качества реализуемого молока, осеменения и соблюдения графика запуска и растелов животных, надоев молока, привесов КРС, соблюдение дисциплины и ряд других вопросов, касающихся жизни работников молочно-товарного комплекса.Предложения и замечания животноводов МТК руководством района были взяты на контроль.