В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Есть условия для отдыха. И настроение работать Как известно, в сельском хозяйстве работают люди, которые своим каждодневным трудом вносят вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. От человека...

Как известно, в сельском хозяйстве работают люди, которые своим каждодневным трудом вносят вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. От человека зависит конечный результат труда, и именно к нему должно быть обращено главное внимание. Важным моментом в работе являются условия быта и отдыха на фермах и комплексах, там, где изо дня в день, без праздников и выходных, работают животноводы, операторы машинного доения, техники-осеменаторы и другие труженики сельского хозяйства.Примером заботливого отношения к людям служит молочно-товарный комплекс Пудовня, где и побывал в прошедший понедельник корреспондент районной газеты. Комплекс находится на территории ОАО «Пудовня-агро», здесь руководство сельхозпредприятия заботится не только о повышении надоев молока, но и создает условия для работы тружеников сельхозпредприятия.На комплексе нас приветливо встретила Раиса Артеменко, заведующая МТК. Здесь налицо чистота и порядок, как гостеприимная хозяйка Раиса Александровна пригласила пройти внутрь. На комплексе уже основательно подготовились к новогодним праздникам, стоит нарядная елка, развешены электрогирлянды, на окнах сверкают разноцветные снежинки. Содержащийся на комплексе скот досмотрен и сыт. Заведующая рассказала, что к зимовке скота здесь подготовились основательно, заготовлены питательные корма для имеющегося поголовья скота. На комплексе работают ответственные, аккуратные и трудолюбивые женщины, это лаборант Надежда Бычкова, работница молочного блока Наталья Мельникова, операторы машинного доения Светлана Денисова, Вера Фурсова и подменная Валентина Юрченко. Санитарно-бытовые условия для работников комплекса созданы хорошие, имеются санузел, душевая, умывальники. В комнате отдыха тепло и уютно, здесь можно переодеться в спецодежду для работы, а во время коротких перерывов попить горячего чая или кофе, послушать радио. На стендах имеется вся необходимая информация по производству продукции на МТК, освещена профсоюзная жизнь хозяйства, вывешены Правила по охране труда и пожарной безопасности, отмечены передовики производства. На таком животноводческом объекте имеется все необходимое для наращивания производства продукции. А такое отношение к людям труда нацеливает их на еще более усердную и производительную работу.— Когда чувствуешь внимание и заботу со стороны руководства, тогда есть желание результативно работать, — говорит Раиса Александровна, — сами мы всегда поддерживаем порядок, чистоту и дисциплину, создаем уют, чтобы было приятно работать, опрятный вид помещений всегда создает хорошее настроение. Ведь всегда приятно переодеться в чистом и теплом помещении, выпить чашечку чая не на ходу, а там, где красиво и уютно. Правда особо отдыхать некогда, нужно о производстве заботиться, но в коротких перерывах есть где передохнуть, принять гостей, провести собрание.Также хорошие условия труда для работников сельского хозяйства созданы в ОАО «Трилесино-агро». На молочно-товарном комплексе Головичи есть просторное помещение для отдыха и приема пищи, здесь можно собраться всем коллективом. Михаил Ковальченко, заведующий данным комплексом, рассказал, что здесь созданы все необходимые условия для повышения производства продукции. Операторами машинного доения работают опытные и ответственные женщины. Это Светлана Рысенкова, Елена Бадкова, Виктория Мадудина. На раздое животных работает Лариса Шаповалова, оператор машинного доения первого класса, ей доверили это ответственное дело. Женщины обслуживают 502 дойные коровы, соблюдая дисциплину и технологию производства. Дневной дежурной трудится Нина Фирсова, она тщательно следит за чистотой и порядком на комплексе.Поддерживают должный порядок и на молочно-товарном комплексе Коровчино ОАО «Трилесино-агро». В хороших условиях здесь трудятся операторами машинного доения Тамара Сыродоева, Светлана Луконькина, Тамара Коноплева, они с каждым месяцем увеличивают надои молока.Тамара Сыродоева, самая опытная доярка МТК, рассказала:— Санитарно-бытовые условия для нас созданы неплохие. В комнате отдыха тепло, здесь мы переодеваемся в спецодежду, для этого у нас имеется шкаф. Уютно расположившись в комнате отдыха, можно попить горячего чая, при желании принять душ. Я работаю дояркой более двадцати лет и за это время условия труда поменялись разительно, конечно же, в лучшую сторону, а в таких условиях есть настроение работать.