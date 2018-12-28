В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подарок за хорошую работу На прошлой неделе в райисполкоме были подведены итоги племенной работы, деятельности по воспроизводству стада в хозяйствах Дрибинщины. Наряду с руководством...

На прошлой неделе в райисполкоме были подведены итоги племенной работы, деятельности по воспроизводству стада в хозяйствах Дрибинщины. Наряду с руководством района, специалистами сельскохозяйственной отрасли и руководителями сельхозпредприятий в совещании принял участие первый заместитель генерального директора РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» Владимир Лазовский. В ходе встречи обстоятельно проанализирована работа отрасли, в том числе отмечены высокие показатели. В частности, слов признательности была удостоена техник-осеменатор ОАО «Трилесино-Агро» Анжела Мадудина. Выход телят на сто коров составил 93 процента — таков результат ее работы за декабрь. За трудовые успехи женщина награждена ценным подарком — электрочайником.В качестве техника-осеменатора Анжела Александровна работает в хозяйстве с 2005 года, в том числе с 2015-го на молочно-товарной ферме в Трилесино. Будучи по профессии бухгалтером-экономистом, женщина в свое время окончила специальные курсы на базе Белорусской государственной сельхозакадемии и постепенно освоила новое для себя дело. Работать с животными, по словам Анжелы Александровны, несмотря на все сложности и огромную ответственность, ей нравится, сегодня «в подчинении» у техника-осеменатора свыше 500 голов скота — коров и телек. В своей работе женщина аккуратна, внимательна и самокритична — это помогает ей не останавливаться на достигнутом. Она один из лучших специалистов района в своей области. В объектив корреспондентов районки Анжела Александровна попадала и как замечательная мама пятерых детей, отмеченная высокой наградой — Орденом матери.Поздравить Анжелу Александровну с хорошими результатами в работе и вручить подарок приехали первый заместитель председателя Дрибинского районного исполнительного комитета, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Михаил Демидов, начальник Дрибинского филиала РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» Татьяна Галковская, директор ОАО «Трилесино-Агро» Петр Малинин, специалисты райсельхозпрода и хозяйства. Женщине пожелали новых успехов, здоровья и личного благополучия.