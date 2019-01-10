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Планка — всё выше и выше

11.01.2019 — Сельское хозяйство | Нясвижскiя навiны  
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Продолжил в 2018 году поступательное движение вперед известный лидер молочной отрасли страны СПК «Агрокомбинат Снов». За год от коровы здесь надоили 10 363 килограмма молока, что на 184 больше уровня 2017-го. Согласитесь, при такой высоко поднятой планке это существенный прогресс. Двигаться вперед помогало множество факторов. Естественно, в хозяйстве высококачественные травяные корма, хорошие концентраты. Но не меньшее значение имеет  и организация производства, умение вовремя и правильно накормить, подоить животных.

Председатель сельхозкооператива, член Совета Республики Национального собрания Николай Радоман отмечает: высоких результатов невозможно достигнуть без помощи науки и передового опыта. Хозяйство поддерживает постоянные контакты с научно-практическими центрами НАН, специалисты бывают в зарубежных командировках, знакомятся с работой коллег в разных странах.

Немало усилий в достижение высоких результатов приложили главный зоотехник Владимир Митронь и главный ветврач Николай Гриценко, а также все заведующие и ветврачи молочнотоварных ферм и комплексов. Заслуживают добрых слов рядовые работники: трактористы, слесари и, естественно, операторы машинного доения.  Все, кто ежедневно доит коров — большие профессионалы. Но жизнь не стоит на месте, кто-то уходит на пенсию, их надо замещать. Однако сразу новые люди в процесс не включаются. Как говорится, надо походить в подмастерьях. Новые работники учатся конкретным операциям у опытных коллег. Только получив необходимые навыки, самостоятельно берутся за дело. Но даже после этого новички еще определенное время находятся под пристальным вниманием заведующих фермами.

Впечатляют и валовые показатели в молочной отрасли. Прибавив более 600 тонн, хозяйство за прошлый год надоило почти 30 тысяч тонн. Кстати, в стране немало целых районов, которые получают молока меньше, чем один «Снов». Естественно, сельхозпредприятие не намерено останавливаться на достигнутом. Николай Радоман считает: в этом году есть предпосылки, чтобы взять рубеж 10 500 килограммов.

Из статьи Василия ГЕДРОЙЦА «В элитном молочном клубе

 пополнение».

«СГ».


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Продолжил в 2018 году поступательное движение вперед известный лидер молочной отрасли страны СПК «Агрокомбинат Снов». За год от коровы здесь
 
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