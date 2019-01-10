В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Специалисты животноводческой отрасли Трилесино-агро делились опытом с коллегами Дрибинщины На базе ОАО «Трилесино-агро» в прошедшую среду прошел семинар-учеба по вопросам воспроизводства стада в сельхозпредприятиях нашего района. Данное...

На базе ОАО «Трилесино-агро» в прошедшую среду прошел семинар-учеба по вопросам воспроизводства стада в сельхозпредприятиях нашего района. Данное сельхозпредприятие было выбрано не случайно, здесь есть хорошие результаты по воспроизводству стада — выход телят на 100 голов коров составляет 94 процента (+ 9 голов к аналогичному периоду прошлого года). Вопросы эффективности осеменения животных, их лечения и содержания на МТК Головичи ОАО «Трилесино-агро» обсудили Виктория Дорофеева, главный специалист производственного отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, Татьяна Галковская, начальник Дрибинского филиала РУСПП «Могилевское госплемпредприятие», Андрей Балашенко, главный ветврач района, техники-осеменаторы и зоотехники сельхозпредприятий района.На молочно-товарном комплексе благодаря соблюдению всех норм и добросовестному отношению к делу техников-осеменаторов Инессы Рядковской и Татьяны Прудниковой видны высокие результаты работы. Виктория Дорофеева отметила, что здесь есть чему поучиться — как правильно работать, чтобы иметь большое молоко. А для этого необходимо правильно и своевременно проводить искусственное осеменение, выращивать телок, получая здоровых нетелей, коров. От старательности и компетентности техников-осеменаторов зависит физиологическое состояние коровы, ее продуктивность, а отсюда и заработная плата работников, и благополучие всего хозяйства.Нельзя получить высокую цифру по выходу телят, если коровы своевременно не приходят в охоту. А это зависит как от рациона кормления, так и от здоровья животного, за которым следит ветврач. Сергей Лисов, опытный специалист в области ветеринарии ОАО «Трилесино-агро», рассказал и показал, какие медицинские препараты применяются в хозяйстве для лечения животных. Остановился на лечении маститных, гинекологических заболеваний, особое внимание уделил новому препарату, который применяют для своевременного выявления коров, находящихся в охоте. Обсудили вопросы своевременного запуска коров.Участники семинара посетили пункт искусственного осеменения на МТК. Он оснащен оборудованием для хранения семени и необходимыми инструментами для работы. Обращено внимание на порядок и чистоту, что имеет немаловажное значение в вопросе осеменения.Инесса Рядковская, техник-осеменатор, в подробностях рассказала присутствующим, как она проводит все операции по подготовке семенного материала с последующим осеменением животных, а также была продемонстрирована вся документация, которую должен вести техник-осеменатор. На попечении двух специалистов находится 648 коров и 148 нетелей, за которыми они ведут ежедневное наблюдение и планируют свою работу по каждому животному на несколько месяцев вперед.