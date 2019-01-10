ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Специалисты животноводческой отрасли Трилесино-агро делились опытом с коллегами Дрибинщины

11.01.2019 — Сельское хозяйство | Савецкая вёска  
Размер текста:
A
A
A
На базе ОАО «Трилесино-агро» в прошедшую среду прошел семинар-учеба по вопросам воспроизводства стада в сельхозпредприятиях нашего района. Данное сельхозпредприятие было выбрано не случайно, здесь есть хорошие результаты по воспроизводству стада — выход телят на 100 голов коров составляет 94 процента (+ 9 голов к аналогичному периоду прошлого года). Вопросы эффективности осеменения животных, их лечения и содержания на МТК Головичи ОАО «Трилесино-агро» обсудили Виктория Дорофеева, главный специалист производственного отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, Татьяна Галковская, начальник Дрибинского филиала РУСПП «Могилевское госплемпредприятие», Андрей Балашенко, главный ветврач района, техники-осеменаторы и зоотехники сельхозпредприятий района.
На молочно-товарном комплексе благодаря соблюдению всех норм и добросовестному отношению к делу техников-осеменаторов Инессы Рядковской и Татьяны Прудниковой видны высокие результаты работы. Виктория Дорофеева отметила, что здесь есть чему поучиться — как правильно работать, чтобы иметь большое молоко. А для этого необходимо правильно и своевременно проводить искусственное осеменение, выращивать телок, получая здоровых нетелей, коров. От старательности и компетентности техников-осеменаторов зависит физиологическое состояние коровы, ее продуктивность, а отсюда и заработная плата работников, и благополучие всего хозяйства.
Нельзя получить высокую цифру по выходу телят, если коровы своевременно не приходят в охоту. А это зависит как от рациона кормления, так и от здоровья животного, за которым следит ветврач. Сергей Лисов, опытный специалист в области ветеринарии ОАО «Трилесино-агро», рассказал и показал, какие медицинские препараты применяются в хозяйстве для лечения животных. Остановился на лечении маститных, гинекологических заболеваний, особое внимание уделил новому препарату, который применяют для своевременного выявления коров, находящихся в охоте. Обсудили вопросы своевременного запуска коров.
Участники семинара посетили пункт искусственного осеменения на МТК. Он оснащен оборудованием для хранения семени и необходимыми инструментами для работы. Обращено внимание на порядок и чистоту, что имеет немаловажное значение в вопросе осеменения.
Инесса Рядковская, техник-осеменатор, в подробностях рассказала присутствующим, как она проводит все операции по подготовке семенного материала с последующим осеменением животных, а также была продемонстрирована вся документация, которую должен вести техник-осеменатор. На попечении двух специалистов находится 648 коров и 148 нетелей, за которыми они ведут ежедневное наблюдение и планируют свою работу по каждому животному на несколько месяцев вперед.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе ОАО «Трилесино-агро» в прошедшую среду прошел семинар-учеба по вопросам воспроизводства стада в сельхозпредприятиях нашего района. Данное...
 
Новости дня
Новости сельское хозяйство
 
Да веснавых работ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Сельское хозяйство

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Сельское хозяйство)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика