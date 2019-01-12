Участники областного семинара-совещания по наведению порядка на сельхозобъектах посетили хозяйства Кореличского района

В основу областного семинара-совещания, который прошел на базах сельскохозяйственных предприятий Кореличского, Новогрудского и Лидского районов, легли вопросы наведения порядка на территориях хозяйств, организации благоприятных условий работы в мехмастерских, правильность хранения посевного материала и минеральных удобрений.





















В работе семинара приняли участие первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Алейзович Жук, специалисты областных служб, руководители и специалисты райсельхозпродов.

















На территории Кореличского района участники семинара посетили машинные дворы и мехмастерские, фуражные склады и склады минеральных удобрений СПК «Жуховичи», ГП «Царюка», КУСП «Черняховский-Агро», ГП «Цирин-Агро», ГП «Племзавод «Кореличи» и ГП «Малюшичи». Пристальное внимание уделялось созданию благоприятных условий для работы механизаторов в мехмастерских, содержанию территорий машинных дворов в надлежащем порядке.

















Подведение итогов областного семинара-совещания по наведению порядка на территориях сельскохозяйственных объектах состоялось в зале Новогрудского центра культуры и творчества, где была дана соответствующая оценка работе инженерных и агрономических служб районов и даны сроки для устранения имеющихся недостатков и пробелов.









Оксана ЯНУШ

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