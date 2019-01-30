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График государственного техосмотра в Несвижском районе

31.01.2019 — Сельское хозяйство | Нясвижскiя навiны  
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График государственного техосмотра в Несвижском районе

Сводный график проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов  к ним, самоходных машин в 2019 году

На основании Правил проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин и их допуска к участию в дорожном движении, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г. № 630, и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, определения технического состояния машинно-тракторного парка организаций Несвижского района Несвижский районный исполнительный комитет принял решение «О проведении государственного технического осмотра».

Согласно ему, с 5 февраля по 30 августа 2019 г. будет проведен государственный технический осмотр колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин, зарегистрированных в органах государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц Несвижского района. Создана специальная  комиссия под председательством Петра Севрюка, главного государственного инспектора по надзору за техническим состоянием машин и оборудования управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского районного исполнительного комитета.

 Открытое акционерное общество «17 Сентября», коммунальное унитарное предприятие «Липское ЖКХ»: дата и время проведения — 13 марта  2019 г., 09.00, место проведения — машинный двор; открытое акционерное общество «Сейловичи» — 7 марта, 14.00, машинный двор; республиканское унитарное предприятие «Опытная научная станция по сахарной свекле» — 11 марта, 14.00, машинный двор; открытое акционерное общество «Грицкевичи» — 15 марта, 09.00, машинный двор; государственное сельскохозяйственное учреждение «Несвижская сортоиспытательная станция» —14 марта, 14.00, машинный двор; открытое акционерное общество «Несвижский райагросервис» — 19 марта, 09.00, машинный двор; закрытое акционерное общество «1 Мая» — 5 марта, 09.00, машинный двор; открытое акционерное общество «Несвижские Островки» — 12 марта, 09.00, машинный двор; открытое акционерное общество  «Лань-Несвиж»,  Ланский сельский исполнительный комитет — 20 марта, 9.00, машинный двор; открытое акционерное общество «Городея» — 21 марта, 14.00, машинный двор; открытое акционерное общество «Новая жизнь»  — 22 марта, 09.00, машинный двор; коммунальное сельскохозяйственное производственное унитарное предприятие «Экспериментальная база «Свекловичная» — 18 марта, 14.00, машинный двор; сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат  Снов» — 6 марта, 09.00, машинный двор; открытое акционерное общество «Юшевичи» — 4 марта, 14.00, машинный двор; закрытое акционерное общество «Агрокомбинат  Несвижский» — 25 марта, 14.00, машинный двор; резервные дни 26 — 31 марта; закрытое акционерное общество «Салигар» — 2 апреля, 09.00, машинный двор; открытое акционерное общество «Агротехуслуга» — 3 апреля, 09.00, машинный двор; государственное учреждение «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» — 5 апреля, 09.00, машинный двор; Несвижское районное потребительское общество — 9 апреля, 09.00, машинный двор; коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Несвижский зеленстрой» — 10 апреля, 09.00, машинный двор; дочернее строительное унитарное предприятие «Передвижная механизированная колонна № 218» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой» — 12 апреля, 09.00, машинный двор; Несвижский филиал (плем-предприятие) республиканского унитарного сельскохозяйственного предприятия «Минское племпредприятие» — 16 апреля,   09.00, машинный двор; закрытое акционерное общество «Несвижское Агропромэнерго» — 17 апреля, 14.00, машинный двор; открытое акционерное общество «ПМК-217» — 19 апреля, 09.00, машинный двор; общество с ограниченной ответственностью «Кулеш-стройком» — 23 апреля, 09.00, машинный двор; филиал «Городейское хлебоприемное предприятие»  унитарного предприятия «Борисовский комбинат хлебопродуктов»  ОАО «Минскоблхлебопродукт» — 5 февраля, 09.00, машинный двор; открытое акционерное общество «Несвижская ПМК-23» — 26 апреля, 09.00, машинный двор; управление по образованию, спорту и туризму райисполкома — 28 мая, 09.00, машинный двор; филиал «Несвижское управление магистральных газопроводов открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» — 30  июля, 09.00, машинный двор; открытое акционерное общество «Городей-ский сахарный комбинат», государственное учреждение образования «Городейская вспомогательная школа-интернат» — 5 июня, 09.00, машинный двор; Несвижские районные электрические сети филиала «Столбцовские электрические сети»  РУП «Минскэнерго»  — 9 июля, 09.00, машинный двор; филиал коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №168» — 24  апреля, 09.00,    машинный двор; открытое акционерное общество «Несвижский завод медицинских препаратов» — 28 июня, 09.00, машинный двор; филиал «Льносемена» ОАО «Минобллен» — 29 мая,  09.00, машинный двор; государственное учреждение  «Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов» — 14 мая,  09.00, машинный двор; общество с ограниченной ответственностью «БелМолд» и «БелМолд-Торг»            — 26 июля, 09.00, машинный двор; открытое акционерное общество «Альба» — 30 апреля, 09.00, машинный двор; учреждение здравоохранения «Несвижская центральная районная больница» — 29 марта, 09.00,               машинный двор; Несвижский зональный узел электронной связи Минского филиала республиканского  унитарного предприятия «Белтелеком» — 15 апреля, 14.00, машинный двор; государственное учреждение дополнительного образования взрослых «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства  и продовольствия Несвижского райисполкома» — 30 августа, 09.00, машинный двор; общество с ограниченной ответственностью «Инвуддорс» — 19  июля, 09.00, машинный двор; белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Фармлэнд», иностранное предприятие «Латинфарм» — 16 июля,  09.00, машинный двор; районное унитарное предприятие «Несвижское ЖКХ» — 31 июля, 09.00, машинный двор; филиал «ДЭУ-65» республиканского унитарного предприятия «Минскавтодор-Центр» — 1 марта,   09.00, машинный двор; общество с ограниченной ответственностью «Корсак-ВВ» — 8 апреля, 14.00, машинный двор; Несвижский филиал открытого акционерного общества «Старобинский торфобрикетный завод» — 22 февраля, 09.00, машинный двор; закрытое акционерное общество «Облрапсагросервис» — 24 июля, 14.00, машинный двор; совместное закрытое акционерное общество «ТДФ Экотех-Снов» — 15 февраля, 09.00, машинный двор; совместное закрытое акционерное общество «ТДФ Экотех-Лань» — 6 февраля, 09.00, машинный двор; Несвижская районная организационная структура «ДОСААФ» — 23 июля, 09.00, машинный двор; научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «Агротехноинтекс» — 15 мая,  09.00, машинный двор; общество с ограниченной ответственностью «Де-Гран» — 17 мая,  09.00, машинный двор; совместное  общество с ограниченной ответственностью «Химагротрейд» — 7 мая, 09.00, машинный двор; общество с дополнительной ответственностью «Новое место» — 21 мая,  09.00, машинный двор;  частное торговое унитарное предприятие «ЮалКрук» — 22 мая, 09.00, машинный двор; общество с ограниченной ответственностью «Павел и Павел» — 24 мая, 09.00, машинный двор; частное производственное унитарное предприятие «ВитЮнион» — 31 мая, 09.00,         машинный двор.

Государственный технический осмотр техники  крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц (индивидуальных предпринимателей) будет проходить в день проведения технического осмотра в организациях, на территории которой находится крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрировано физическое лицо (индивидуальный предприниматель).

Государственный технический осмотр кормоуборочных, зерноуборочных, свеклоуборочных комбайнов сельскохозяйственных организаций будет проводиться перед началом полевых работ в сроки, установленные управлением по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского районного исполнительного комитета.

«НН».

 


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Сводный график проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов  к ним, самоходных машин в 2019 году На основании Правил проведения
 
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