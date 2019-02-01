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Мужчины задают на ферме тон

02.02.2019 — Сельское хозяйство | Радзiма  
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Мужчины задают на ферме тон

Глуск еще спит, а Анатолий Голомако уже спешит на работу. Утренняя дойка на ферме начинается в половине шестого утра. К такому режиму оператор машинного доения молочнотоварной фермы «Глуск» ОАО «Глусский райагропромтехснаб» привычен. Было у кого поучиться: родители тоже работали на ферме, отец — пастухом, мать — дояркой  и заведующей фермой

«Самостоятельно зарабатывать я начал с 10 лет, — рассказывает Анатолий Иванович. — Все летние каникулы проводил на колхозном поле, в те годы это был колхоз «Правда». Для такой ребятни, как я, в хозяйстве было полно работы, только не ленись. Конкретно мне доверяли пасти свиней, а еще тюки сена укладывал. Они тогда были небольшие, квадратные, и мне это было под силу. Полноправным членом колхоза стал после девяти классов. Днем работал, а вечером учился в вечерней школе. На мыслотинской  молочнотоварной ферме у нас был настоящий семейный подряд — родители и мы с братом. Там успел побыть и слесарем, и дояром. Вот откуда начиналась моя трудовая биография животновода».  

Оператором машинного доения на ферме «Глуск», кроме Анатолия Голомако, работает еще один мужчина — Дмитрий Ситник. И что интересно, именно мужчины задают тон в работе. По итогам 2018 года самый большой надой на ферме — в группе Анатолия Голомако, от каждой коровы получено по 4 717 кг молока. Второй результат у Дмитрия Ситника — 3 798 кг.

Меня поразило, с какой любовью Анатолий говорит о своих буренках, которых в его группе 56. У каждой есть своя кличка, да не простая, а со смыслом. Августина — потому что первый отел был в августе, Агент на летней дойке всегда норовит украсть чужую порцию муки, у Буслика ноги длинные и тонкие, Ворона на пастбище не щиплет траву на одном месте, а «летает» по всему периметру, Баламут старается сбить с толку всё стадо,  Микроб, Дикая, Красотка, Черный носик, Чубок — эти клички не требуют комментариев. А еще есть Анначка, Викторовна, Альбина, Плюха, Мадам… Анатолий, видя наш неподдельный интерес к характеристикам его питомиц, только искренне улыбался. Кстати, мы не впервые встречаемся с нашим героем, и он всегда такой: — открытый, добродушный, без хитринки. Может потому у него всё так лихо получается.

Директор ОАО «Глусский райагропромтехснаб» Сергей Подгорный, характеризуя Анатолия Голомако, рассказал вот что. Недавно Анатолий уходил в отпуск, но отдыхал недолго, а всё потому, что переживал, как коровы будут без него. Вот так, коротко, но емко и понятно директор объяснил, что за работник Анатолий Голомако.

«У меня всё должно быть четко и на своем месте, — говорит Анатолий. — Каждая корова в моей группе знает свое стойло. Любое беспорядочное движение, хаос не пойдут на пользу животному. И кричать на них не надо, если и пригрозить которой, то с любовью, ласково. Понятно, что молоко у коровы на языке, но и отношение к животному играет не последнюю роль в производстве. Вот такие мои простые принципы».

Анатолий Голомако работает и живет легко, на позитиве. Даже о своем знакомстве с будущей женой говорил с шуткой. Рассказал, как поехал порыбачить на катковские пруды и зашел в магазин в Катку, а там стоит за прилавком симпатичная женщина. В общем, в тот день уже было не до рыбалки. А вскоре дело до свадьбы дошло. Сейчас в их семье воспитывается трое сыновей. Старший уже самостоятельный, 23 года ему, младшие — погодки, 11 и 12 лет. «Жизнь моя, считаю, удалась, — подытоживает разговор наш собеседник. — У меня есть дружная семья, дом, любимая работа. Даже времени свободного много — в перерывах между утренней и вечерней дойкой. И распределять его стараюсь с умом. Зимой дома работу нахожу, а в грибной сезон беру лукошко — и в лес, где отдыхаю с пользой для себя и семьи — моего надежного тыла. Вот ради этого и стоит жить».

Ольга ЧУЧВАЛ

Фото Анны АВТУХОВОЙ

 
 
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Глуск еще спит, а Анатолий Голомако уже спешит на работу. Утренняя дойка на ферме начинается в половине шестого утра. К такому режиму оператор машинного доения...
 
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