Аграрии Дубровенщины наращивают темпы посевной кампании

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Кстати, наш район — в тройке лидеров в Витебской области. Так, по состоянию на 8 апреля в хозяйствах Оршанского района было посеяно 40 процентов площадей, в Дубровенском — 38 процентов, в Чашникском районе — 36 процентов от запланированного. Всего же согласно информации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома на 8 апреля на Витебщине было посеяно 48 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составило 23,7 процента от запланированного.

В эту посевную кампанию в Витебской области зерновые и зернобобовые культуры займут 417,4 тыс. га, крестоцветные — 110,8 тыс.га, лен — 15 тыс.га. общая посевная площадь всех сельхозкультур составит более 788 тысяч гектаров.

В Дубровенском районе общая площадь ярового сева составит 21824 гектара. Из них зерновые и зернобобовые займут 9826 га, крестоцветные 2888 га, лен — 2800 га. Помогают аграриям на посевной работники Дубровенского, Кленовского, Осинторфского лесничеств, УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник», торфо¬предприятия «Осинторф», а также учащиеся лицея.

Одновременно с посевом ведутся и другие сельскохозяйственные работы: внесение минеральных и органических удобрений, подкормка озимых, многолетних трав и озимого рапса, подготовка почвы. Так, по состоянию на 9 апреля в районе подкормлено больше половины площадей озимых зерновых, порядка 30 процентов озимого рапса, около 10 процентов сенокосов и пастбищ.

Горячее питание и ремонт техники прямо в поле, охрана труда, стимулирование работников, занятых на весеннеполевых работах — все это обеспечено в сельхозпредприятиях Дубровенского района. Теперь многое зависит от аграриев, которые закладывают нынешний урожай: их трудолюбия, усердия, оперативности, соблюдения технологий и ответственности каждого за свой участок работы. Ведь главное для всех — высокий конечный результат.

Светлана ШУРПАКОВА.

На снимке: работники ОАО «Дубровенский райагросервис» Дмитрий Морозов и Андрей Гомелев на агрегате «Двина» ведут подкормку озимых на полях СХФ «Первомайское» ОАО «Оршанский КХП».