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От возрождения к устойчивому развитию – как в Брестской области модернизируют АПК
10.04.2019 — Сельское хозяйство | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В советские времена фасад сельского Дома культуры в деревне Рясна — центральной усадьбе знаменитого на всю страну колхоза «Советская Белоруссия», которым руководил Владимир Бедуля, — украшал лозунг: «Возродим деревню — спасем страну». Сегодня в отношении продовольственной безопасности Беларусь характеризуется как государство с благоприятной средой. На повестке дня качественно новый этап программы по возрождению села — устойчивое развитие сельских территорий и агропромышленного комплекса в целом. На это нацеливает и подписанная Президентом 4 марта директива № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли». Для Брестской области, где самый высокий среди регионов удельный вес сельского хозяйства в структуре народно-хозяйственного комплекса, документ особенно важен.
Одной из главных целей директивы было обозначить механизмы эффективного использования вложенных ранее в АПК средств, считает первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец.
В силу объективных причин животноводство всегда было определяющей отраслью не только сельского хозяйства, но и всего народно-хозяйственного комплекса Брестской области. Особое значение придается развитию молочного скотоводства, доля которого в структуре животноводческой продукции в прошлом году впервые превысила 50%. За последние 12 лет валовое производство молока в регионе удвоилось — с 835 тысяч тонн до 1,6 миллиона тонн. Поголовье дойного стада увеличилось на 70 тысяч коров (всего по республике оно выросло на 110 тысяч), причем область не закупала маточное поголовье за пределами региона: выращивание ремонтного молодняка и воспроизводство стада происходят исключительно за счет внутренних резервов. По темпам роста производства молока, продуктивности дойного стада регион является признанным лидером в стране.
Как пример наиболее эффективной работы в отрасли он назвал деятельность УП «Молодово-Агро» Ивановского района, где от каждой коровы в прошлом году получено 10 596 кг молока. В тройке лидеров также СПК «Остромечево» Брестского района с удоем в 10 127 кг, ОАО «Рогознянский» Жабинковского (8 860 кг).
В этом году в области реализуется масштабный проект по строительству 19 молочно-товарных комплексов. В программе участвуют практически все районы, за исключением Малоритского и Пружанского, где самый высокий процент модернизированных ферм. За 2020 год новые комплексы планируется полностью заполнить высокопродуктивным маточным поголовьем. В результате этой программы еще 15 тысяч коров будут переведены на современные условия содержания. Таким образом, на модернизированных фермах будет содержаться почти 90% поголовья дойного стада.
В структуре промышленности региона перерабатывающие предприятия занимают 37%, все они модернизированы. Идет процесс укрупнения предприятий под уже созданными брендами. В области действуют 8 молочных заводов, а в перспективе останутся 4-5 крупных компаний. Сейчас на заводах имеются некоторые избыточные мощности, что позволяет предприятиям гибко реагировать на конъюнктуру рынка, быстро менять линейку выпускаемой продукции.
За прошлый год от продажи сельхозпродукции область получила 672,3 миллиона долларов валютной выручки. География экспортных поставок охватывает 35 стран. Основным внешнеторговым партнером традиционно остается Россия, чей удельный вес в общем объеме экспорта составляет более 80%. В целях снижения зависимости от одного рынка особое внимание уделяется диверсификации рынков сбыта. Так, поставки продукции в Китай в 2018 году выросли в четыре раза по сравнению с 2017 годом. В этом году уже освоены три новых рынка: Уругвая, Катара и Ливана.
В конце марта Брестский облисполком утвердил перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, подпадающих под указ №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных предприятий». В списке 24 хозяйства: по четыре в Барановичском и Кобринском районах, по три — в Дрогичинском, Малоритском и Ляховичском, два — в Брестском, по одному — в Березовском, Ганцевичском, Ивацевичском, Пинском и Пружанском.
Варианты решения проблем убыточных сельхозорганизаций могут быть различными: от санации до передачи в управление или прямой продажи инвестору в лице фермерского хозяйства, перерабатывающего предприятия мясо-молочной направленности. В частности, недавно в Столинском районе успешный фермер приобрел убыточный СПК «Рубельский». Это второй подобный пример в Брестской области. Продолжается работа по реформированию неэффективных хозяйств путем присоединения к стабильно работающим сельхозорганизациям.
Выполнение всех поручений директивы в конечном итоге будет способствовать росту благосостояния и качества жизни сельского населения. Наглядным примером успешной социальной политики на селе должны стать «деревни будущего». В Брестской области первым такой статус получило Остромечево. В текущем и следующем годах в качестве пилотных проектов по их преобразованию определены агрогородки Беловежский и Парохонск в Каменецком и Пинском районах.
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