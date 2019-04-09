От возрождения к устойчивому развитию – как в Брестской области модернизируют АПК

Источник материала: Полесская правда

В советские времена фасад сельского Дома культуры в деревне Рясна — центральной усадьбе знаменитого на всю страну колхоза «Советская Белоруссия», которым руководил Владимир Бедуля, — украшал лозунг: «Возродим деревню — спасем страну». Сегодня в отношении продовольственной безопасности Беларусь характеризуется как государство с благоприятной средой. На повестке дня качественно новый этап программы по возрождению села — устойчивое развитие сельских территорий и агропромышленного комплекса в целом. На это нацеливает и подписанная Президентом 4 марта директива № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли». Для Брестской области, где самый высокий среди регионов удельный вес сельского хозяйства в структуре народно-хозяйственного комплекса, документ особенно важен.





Одной из главных целей директивы было обозначить механизмы эффективного использования вложенных ранее в АПК средств, считает первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец.

«Местный СПК — это градообразующее предприятие любого агрогородка, деревни. Если оно наращивает производство, улучшает эффективность своей работы, то решаются и социальные вопросы: появляются достойная заработная плата, нормальные рабочие места. Если это есть, люди стараются построить там дом, завести семью. Сегодня задача № 1 — получить нормальный финансовый результат. Продовольствия у нас достаточно. Как отмечал Президент, сейчас не стоит задача накормить страну. Например, в Брестской области 60% производимой молочной продукции идет на экспорт, почти половина — говядины», — подчеркнул собеседник.

В силу объективных причин животноводство всегда было определяющей отраслью не только сельского хозяйства, но и всего народно-хозяйственного комплекса Брестской области. Особое значение придается развитию молочного скотоводства, доля которого в структуре животноводческой продукции в прошлом году впервые превысила 50%. За последние 12 лет валовое производство молока в регионе удвоилось — с 835 тысяч тонн до 1,6 миллиона тонн. Поголовье дойного стада увеличилось на 70 тысяч коров (всего по республике оно выросло на 110 тысяч), причем область не закупала маточное поголовье за пределами региона: выращивание ремонтного молодняка и воспроизводство стада происходят исключительно за счет внутренних резервов. По темпам роста производства молока, продуктивности дойного стада регион является признанным лидером в стране.

«В прошлом году удой на корову по области составил 5 763 кг — это лучший показатель в республике, почти на 800 кг выше среднереспубликанского уровня. За январь-март текущего года прибавка по молоку уже составила 105 кг на корову. Есть все основания полагать, что в этом году Брестчина превзойдет шеститысячный рубеж по удою на корову. Наша цель — получить в 2020 году 1,8 миллиона тонн молока. Это тот объем, который, по нашим расчетам, позволяет достичь потенциал плодородия земли, кадров, материально-технической части», — поделился планами первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Буткевич.

Как пример наиболее эффективной работы в отрасли он назвал деятельность УП «Молодово-Агро» Ивановского района, где от каждой коровы в прошлом году получено 10 596 кг молока. В тройке лидеров также СПК «Остромечево» Брестского района с удоем в 10 127 кг, ОАО «Рогознянский» Жабинковского (8 860 кг).

В этом году в области реализуется масштабный проект по строительству 19 молочно-товарных комплексов. В программе участвуют практически все районы, за исключением Малоритского и Пружанского, где самый высокий процент модернизированных ферм. За 2020 год новые комплексы планируется полностью заполнить высокопродуктивным маточным поголовьем. В результате этой программы еще 15 тысяч коров будут переведены на современные условия содержания. Таким образом, на модернизированных фермах будет содержаться почти 90% поголовья дойного стада.

«Мы считаем, что результат получился благодаря тому, что в области комплексно подошли к модернизации отрасли. Наша стратегия заключается в увязке всех технологических элементов (кормовая база и кормопроизводство, воспроизводство стада, племенная работа и выращивание молодняка, кадры, модернизация животноводческих помещений). В обязательном порядке все это должна объединять эффективная система управления производством», — раскрыл секрет успеха первый зампред облсельхозпрода.

В структуре промышленности региона перерабатывающие предприятия занимают 37%, все они модернизированы. Идет процесс укрупнения предприятий под уже созданными брендами. В области действуют 8 молочных заводов, а в перспективе останутся 4-5 крупных компаний. Сейчас на заводах имеются некоторые избыточные мощности, что позволяет предприятиям гибко реагировать на конъюнктуру рынка, быстро менять линейку выпускаемой продукции.

За прошлый год от продажи сельхозпродукции область получила 672,3 миллиона долларов валютной выручки. География экспортных поставок охватывает 35 стран. Основным внешнеторговым партнером традиционно остается Россия, чей удельный вес в общем объеме экспорта составляет более 80%. В целях снижения зависимости от одного рынка особое внимание уделяется диверсификации рынков сбыта. Так, поставки продукции в Китай в 2018 году выросли в четыре раза по сравнению с 2017 годом. В этом году уже освоены три новых рынка: Уругвая, Катара и Ливана.

В конце марта Брестский облисполком утвердил перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, подпадающих под указ №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных предприятий». В списке 24 хозяйства: по четыре в Барановичском и Кобринском районах, по три — в Дрогичинском, Малоритском и Ляховичском, два — в Брестском, по одному — в Березовском, Ганцевичском, Ивацевичском, Пинском и Пружанском.

«По каждому хозяйству разработан бизнес-план, согласно которому предусматривается рост производства продукции, снижение себестоимости, в общем, расписана вся экономика. Представленные расчеты проанализировали наши специалисты — они реальны, хозяйства должны подняться и выйти на определенную устойчивость в своем финансовом развитии», — отметил Валерий Ребковец. Областной и районные исполкомы будут держать ситуацию в этих хозяйствах на постоянном контроле.

Варианты решения проблем убыточных сельхозорганизаций могут быть различными: от санации до передачи в управление или прямой продажи инвестору в лице фермерского хозяйства, перерабатывающего предприятия мясо-молочной направленности. В частности, недавно в Столинском районе успешный фермер приобрел убыточный СПК «Рубельский». Это второй подобный пример в Брестской области. Продолжается работа по реформированию неэффективных хозяйств путем присоединения к стабильно работающим сельхозорганизациям.

Выполнение всех поручений директивы в конечном итоге будет способствовать росту благосостояния и качества жизни сельского населения. Наглядным примером успешной социальной политики на селе должны стать «деревни будущего». В Брестской области первым такой статус получило Остромечево. В текущем и следующем годах в качестве пилотных проектов по их преобразованию определены агрогородки Беловежский и Парохонск в Каменецком и Пинском районах.

В регионе разработан и реализуется комплекс мер на 2017-2020 годы, направленный на развитие агрогородков. «Деревня будущего» — очень важный проект. Речь идет уже не о сохранении, а о развитии села. Требование таково, чтобы условия в деревне ничем не отличались от городских. Такие деревни — с развитым производством, достойным уровнем заработной платы, социальной инфраструктурой — у нас есть. Может, где-то не хватает хороших, асфальтированных, дорог, но над этим мы работаем. Испытываешь гордость за людей, которые любят и ценят деревню, гордятся своей малой родиной, — таким людям приятно и помогать», — отметил первый вице-губернатор.