Сотрудники УВД на мониторингах СПК будет использовать квадрокоптеры

Источник материала: Вороновская газета





Весна – ответственная пора для аграрного сектора.

Во многом от того, как сработают в это время сельскохозяйственники, будет зависеть конечный результат. Добиться выполнения поставленных задач, обеспечить продовольственную безопасность страны можно, проявляя ответственность и должное отношение к делу. Там, где полный порядок, в строю пусть и не новая, но исправно работающая техника, где руководители и простые аграрии переживают за порученный участок работы, где виден хозяйский подход — эти предприятии и организации обеспокоенность не вызывают.

Но такая картина, к сожалению, не везде. В связи с этим, Главой государства поставлены конкретные задачи по мониторингу агропромышленного комплекса органам внутренних дел.

“Порядок должен быть во всем. Не только на улицах, не только в борьбе с криминалом, но и помощь надо оказать по контролю за хранением техники, других капитальных зданий и помещений. Без милиции мы это не сделаем. В советские времена милиция была везде. У них до всего было дело”, — отметил Александр Лукашенко.

Правоохранители Гродненской области по поручению Президента и руководства Министерства внутренних дел продолжают проводить комплекс мероприятий, направленный на предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельскохозяйственных организаций, выявление фактов бесхозяйственности, в том числе лиц, находящихся на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранителями проверено порядка 23 000 единиц техники, которая может быть задействована в проведении весенних полевых работ. По объективным причинам часть ее не используется, но озабоченность вызывают именно факты обнаружения длительное время неэксплуатируемой и находящейся в неисправном состоянии техники. Милиционеры обнаруживают ее разукомплектованной, установлены факты нахождения неучтенных составных элементов от списанной сельскохозяйственной техники, имеют место нарушения при хранении металлолома: по периметру площадки одного из предприятий нет забора, отсутствуют осветительные приборы, в связи с чем хранящийся лом металла может беспрепятственно похищаться, там же подсобные помещения на территории мехдвора не используются по назначению, захламлены бытовым и техническим мусором.





Милиция в пределах своей компетенции реагирует на происходящее.

– По результатам проведенных мониторингов условий хранения товарно-материальных ценностей в адрес руководителей сельскохозяйственных предприятий внесено 56 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, – рассказали в пресс-службе УВД облисполкома.

Одной из новых форм мониторинга сельхозорганизаций и порядка в них, взятой на вооружение Гродненскими правоохранителями, является использование в своей деятельности возможностей квадрокоптеров. Взгляд с неба позволяет оценить масштабы бесхозяйственности, выявить в перспективе, несмотря на принимаемые злоумышленниками меры конспирации, хищение горюче-смазочных материалов, распитие алкогольных напитков, нарушения трудового законодательства, получить иную необходимую информацию. К слову, стражами правопорядка за полтора месяца составлено 265 административных протоколов по ст.17.3 КоАП РБ в отношении работников агропромышленной сферы, находившихся в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения. Каждый четвертый из них – сторож.

Служба информации «ГП», видео uvd.grodno.by