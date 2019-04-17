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Посевная, кадровый потенциал и шефство над СПК. В Щучине прошло совещание сельскохозяйственной отрасли региона

17.04.2019 — Сельское хозяйство | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Посевная, кадровый потенциал и шефство над СПК. В Щучине прошло совещание сельскохозяйственной отрасли региона

На областном семинаре-совещании в Щучине аграрии области подвели итоги работы отрасли животноводства за первый квартал 2019 года и обсудили работу сельхозорганизаций промышленных предприятий в 2018 году в динамике пяти лет. В ходе семинара также были обозначены ключевые проблемы животноводства, кормозаготовки и ход весенних полевых работ, а участники совещания познакомились с опытом лучших сельскохозяйственных предприятий и озвучили причины отставания у «провальных».

Посевная, кадровый потенциал и шефство над СПК. В Щучине прошло совещание сельскохозяйственной отрасли региона

В работе совещания приняли участие председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, первый заместитель председателя облоисполкома Иван Жук, а также председатели райисполкомов и райсельхозпродов, эксперты сферы.

— Подводя итоги работы агропредприятий области за первый квартал, можно сказать: мы выполнили намеченные задачи по темпу роста валовой продукции сельского хозяйства, и на 99% – это продукция животноводства, — отметил Владимир Кравцов. — В молочной отрасли есть неплохая прибавка – 4,5 — 5%, а вот по мясу – сработали хуже…

Посевная, кадровый потенциал и шефство над СПК. В Щучине прошло совещание сельскохозяйственной отрасли региона

Владимир Кравцов подчеркнул, что в сельском хозяйстве нет второстепенных тем. Важно обеспечить технологию кормления животных до нового урожая и оперативно, до конца недели завершить сев ранних яровых культур. Ведь задел под урожай-2019 создается именно сейчас.

Посевная, кадровый потенциал и шефство над СПК. В Щучине прошло совещание сельскохозяйственной отрасли региона

В этом году на Гродненщине запланировано собрать более миллиона четырехсот тысяч тонн зерна, порядка миллиона восьмисот тысяч тонн сахарной свёклы, 137 с половиной тысяч тонн картофеля и овощей, а также заготовить свыше миллиона пятисот тысяч тонн кормовых единиц. Чтобы справиться с поставленными задачами, необходимо действовать оперативно и слаженно. Все условия для этого созданы: аграрии обеспечены всем необходимым.

Посевная, кадровый потенциал и шефство над СПК. В Щучине прошло совещание сельскохозяйственной отрасли региона

— В животноводческой отрасли есть ряд острых вопросов, и прежде всего – качественная кормовая база, от которой зависит большое молоко и достойные привесы в хозяйствах, — отметил Иван Жук, — Очень важно правильно выстроить технологическую цепочку, начиная от подготовки кадров для отрасли, условий содержания и кормления стада и завершая качеством заготовленных кормов. Причем, последнее является важнейшим фактором при получении конечного результата.

Посевная, кадровый потенциал и шефство над СПК. В Щучине прошло совещание сельскохозяйственной отрасли региона

В свою очередь, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерий Хелский заострил внимание на вопросах вывоза органики на поля, своевременного проведения химических прополок посевов, активизации подготовки кормоуборочной техники к выходу в поле, «топливном» и других текущих вопросах АПК Гродненщины.

Посевная, кадровый потенциал и шефство над СПК. В Щучине прошло совещание сельскохозяйственной отрасли региона

Обсуждали в ходе семинара-совещания и тему убыточных хозяйств и их потенциальных перспектив. В области есть блестящие примеры успешного сотрудничества предприятий-инвесторов с сельхозорганизациями. Взять хотя бы пример филиала «Желудокский агрокомплекс» в составе ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» или СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз». Сегодня эти успешные рентабельные современные агропредприятия, благодаря поддержке инвесторов, уверенно идут в лидерах по всем показателям, развиваются и уверенно смотрят в будущее. В практической части сегодняшней встречи как раз в вышеперечисленных СПК и побывали его участники, чтобы не только в теоретической модели познакомиться с передовым опытом.

Посевная, кадровый потенциал и шефство над СПК. В Щучине прошло совещание сельскохозяйственной отрасли региона
Посевная, кадровый потенциал и шефство над СПК. В Щучине прошло совещание сельскохозяйственной отрасли региона

— Мы рассматриваем различные варианты привлечения инвесторов с целью оздоровления экономики отдельно взятых сельхозорганизаций, — рассказал Иван Жук. – Также будем «закреплять» крепкие промышленные предприятия в качестве шефов за убыточными хозяйствами. Но не для «галочки», а для реальной помощи: техникой, людским ресурсом. Город обязан помочь аграриям выйти из прорыва. В конце концов, мы — аграрная страна, и все в ответе за хлеб насущный.

Алла БИБИКОВА
Фото: Артем ТУРЛАЙ и Александр КАСПЕРЧУК
https://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства
 
 
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На областном семинаре-совещании в Щучине аграрии области подвели итоги работы отрасли животноводства за первый квартал 2019 года и обсудили работу...
 
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