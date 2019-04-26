В Вороновском районе подоспела пора картофеля

Источник материала: Вороновская газета





Земледельцы района приступили к посадке стратегически важного для нашего стола продукта — картофеля. По данным райсельхозпрода на вчерашнее утро в районе посажено 250 гектаров, или 48% к плану.

В КСУП «Гирки» под эту культуру отведено 100 гектаров.

— Сажаем по обычной технологии, — рассказал главный агроном сельхоз-предприятия Дмитрий Хшановский. — Сорта «вектор», «овация», «ненси», «янка». Посадка ведется одновременно с протравливанием клубней против колорадского жука и разных болезней. Такой метод используем уже не первый сезон. Эффект хороший. В прошлом году, например, жука на растениях практически не было. От фитофторы планируем провести четыре обработки. Все будет зависеть от погоды, которая пока не очень благоприятствует нам.

Да, такого суховея, который гуляет сейчас по территории района, раньше не было. Вот и над полем недалеко от агрогородка Гирки, где механизатор Иван Русинович проводил посадку, постоянно дул порывистый ветер и поднимал в воздух целое облако пыли. Но опытному земледельцу это не помеха, в среднем за день он высаживает клубни на 10-12 гектарах.







— Второй год занят этим делом, опыт есть. Так что площадь во сто гектаров вовремя осилю и теперь, — уверенно заявил Иван Марьянович. — Встаю рано, успеваю кое-что сделать по домашнему хозяйству — и на работу. На поле приезжаю не позднее половины девятого утра, а заканчиваю рабочий день не раньше 20.00. К моему напряженному графику в сезон полевых работ родные уже привыкли. У жены не менее ответственная должность — она соцработник. Понимают родительскую занятость и наши дети. Они у нас — погодки — 8,-7,-6-классники. Старший сын очень интересуется техникой, может, полюбит и отцовскую профессию…

Оставляя позади густой шлейф пыли, «Беларус-1221» в связке с картофелесажалкой «СК-4» начинает очередную загонку. Ответственно выполняет свои обязанности полевод Геннадий Бальцевич. Не будет задержки и с семенами — их ритмично доставляют водитель Денис Лукашевич и тракторист Иосиф Пукар.

В сельхозпредприятии рассчитывают завершить посадку картофеля к первомайским праздникам, а потом вплотную заняться сотками для населения. Для них отведена площадь около 60 гектаров.

Викентий ЯКОВИЧ.

На снимке: Иван Русинович, Дмитрий Хшановский и Денис Лукашевич.

Фото Сергея ГРИЧИКА.