В числе лучших руководителей агропромышленного комплекса Брестской области есть и представители Пинщины

Победителем конкурса на звание лучшего руководителя сельскохозяйственного предприятия, имеющего животноводческие комплексы, птицефабрики и другие крупные производства, признан директор ОАО «Парохонское» Пинского района Владимир Хроленко, занявший первое место.

Заслуженные награды получили и руководители перерабатывающих предприятий АПК Брестчины. Среди руководителей, которые из года в год лидируют в рейтинге конкурса, набирая наибольшее количество баллов в своих номинациях отмечен директор ОАО «Пинский мясокомбинат» Эдуард Шибун.

Победители конкурса награждены Почетными дипломами Брестского областного агропромышленного союза и денежными премиями. В актовом зале Березовского сыродельного комбината для них организовали великолепный концерт.