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В числе лучших руководителей агропромышленного комплекса Брестской области есть и представители Пинщины
06.05.2019 — Сельское хозяйство | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Брестский областной агропромышленный союз утвердил итоги конкурса на звание лучшего руководителя АПК Брестчины за 2018 год. Такое первенство в области проводится каждый год.
Победителем конкурса на звание лучшего руководителя сельскохозяйственного предприятия, имеющего животноводческие комплексы, птицефабрики и другие крупные производства, признан директор ОАО «Парохонское» Пинского района Владимир Хроленко, занявший первое место.
Заслуженные награды получили и руководители перерабатывающих предприятий АПК Брестчины. Среди руководителей, которые из года в год лидируют в рейтинге конкурса, набирая наибольшее количество баллов в своих номинациях отмечен директор ОАО «Пинский мясокомбинат» Эдуард Шибун.
Победители конкурса награждены Почетными дипломами Брестского областного агропромышленного союза и денежными премиями. В актовом зале Березовского сыродельного комбината для них организовали великолепный концерт.
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