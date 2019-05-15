О предупреждении несчастных случаев на производстве при выполнении работ по заготовке кормов

Источник материала: Клiч Радзiмы

При подготовке организаций агропромышленного комплекса Республики Беларусь (далее – организации АПК) к проведению работ по заготовке кормов возникает необходимость обратить особое внимание на организацию работы по охране труда и созданию здоровых и безопасных условий труда работникам на каждом рабочем месте. На этот период приходится значительное количество несчастных случаев на производстве, в том числе с тяжелыми последствиями. В 2018 году в результате несчастных случаев на производстве при выполнении работ по заготовке кормов 6работников получили тяжелые производственные травмы.

В процессе заготовки кормов на работников возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов. В первую очередь, это движущиеся машины и механизмы, а также их неогражденные вращающиеся части.

Так, 12 августа 2018 г. во время проведения ежедневного технического обслуживания комплекса кормоуборочного высокопроизводительного КВК-800 «ПалессеFS80-5» тяжелую травму левой кисти получил тракторист-машинист сельскохозяйственного производства одной из организаций Минской области.

Произведя заточку ножей в автоматическом режиме, потерпевший заглушил двигатель комплекса, покинул кабину и направился к измельчающему аппарату. В связи с тем, что электромеханизм открывания крышки измельчающего аппарата не работал, закрывал крышку тракторист вручную. В какой-то момент рука соскочила и была травмирована ножами вращающегося по инерции измельчающего аппарата.

Установлено, что заведующий мастерскими допустил потерпевшего к выполнению работ без прохождения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

30 сентября 2018 г. несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме,произошел с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства одной из организаций Гомельской области.

В этот день потерпевший выполнял работы по уборке кукурузы с использованием кормоуборочного комплекса КВК-800-36 «ПалессеFS80». Обнаружив поднятие уровня температуры в системе охлаждения двигателя, потерпевший остановил комплекс, и, не останавливая двигатель, открыл люк для обслуживания силовой установки. Производя очистку сетки воздухозаборника радиатора охлаждения при незаглушенном двигателе комплекса, произошел захват рукава специальной одежды вращающейся щеткой, в результате чего левая рука была зажата между щеткой и сеткой воздухозаборника.

По результатам проведенного расследования установлено, что потерпевший был допущен главным агрономом к выполнению работ на кормоуборочном комплексе без соответствующей категории «D» на право управления транспортным средством, без прохождения обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

В обоих случаях руководителями организаций не была налажена работа по организации проверки знаний работающих по вопросам охраны труда.

3 июля 2018 г. в результате несчастного случая на производстве травматическое отчленение левой верхней конечности получил тракторист-машинист сельскохозяйственного производства коммунального одной из организаций Гродненской области.

Потерпевший в нарушение требований инструкции по охране труда производил работы по установке каретки бруска абразивного заточного устройства в исходное положение при открытой крышке и работающем двигателе кормоуборочного самоходного комбайна КВК 800-16 «Полесье FS80».

10 октября 2018 г. был тяжело травмирован тракторист-машинист сельскохозяйственного производства также водной из организаций Гродненской области.

Несчастный случай произошел при выполнении ремонта самоходного кормоуборочного комбайна «JohnDeere-7300». Для устранения постороннего шума потерпевший поместил правую руку в зазор между защитным ограждением режущего аппарата и верхним задающим вальцом. При этом двигатель комбайна был заглушен, однако барабан режущего аппарата по инерции продолжал вращение, в результате чего произошел захват и травмирование руки.

Следует отметить, что заместитель директора по механизации допустил к эксплуатации кормоуборочный комбайн в технически неисправном состоянии (не работал предупредительный звуковой сигнал вращения режущего аппарата, а на защитном ограждении режущего аппарата отсутствовал предупреждающий знак о наличии вращающихся механизмов). Кроме того, агроном поручил выполнение работ по обслуживанию и ремонту комбайна потерпевшему, не ознакомленному с руководством по эксплуатации на комбайн, а также не прошедшему инструктаж по охране труда.

Нередкими являются несчастные случаи, происшедшие с работниками при закладке силосных и сенажных траншей.

Так, 26 сентября 2018 г. при выполнении работ по отвозкесилоса тяжело травмирован тракторист-машинист сельскохозяйственного производства одной из организаций Гомельского района.

При доставке очередного рейса зеленой массы (масленичной редьки) на тракторе «Беларус-1221» с полуприцепом самосвальным ПС-12 на силосную траншею потерпевший начал процесс выгрузки. В какой-то момент при поднятии прицепа кабину трактора подняло вверх, произошел обрыв прицепного крюка и, как следствие, опускание кабины. В результате резких движений потерпевший получил травму позвоночника.

Необходимо отметить, что должностными лицами организации (инженером машино-тракторного парка и главным инженером) полуприцеп самосвальный ПС-12 был допущен к эксплуатации с внесенными изменениями в конструкцию (установлены самодельные борта, не предусмотренные организацией-изготовителем; открытие заднего борта осуществлялось с помощью самодельного рычага, фиксирующего борт в закрытом положении цепью), без прохождения в установленном порядке государственного технического осмотра.В свою очередь потерпевший в нарушение требований инструкции по охране труда перед началом разгрузки зеленой массы не осуществил открытие заднего борта полуприцепа.

18 октября 2018 г. во время выполнения работ по закрытию силосной траншеи полимерной пленки в результате падения с высоты на бетонное покрытие траншеи тяжелую производственную травму получил работающий по гражданско-правовому договору, заключенному с одной из организаций Витебского района.

По результатам расследования было установлено, что заместитель директора по растениеводству и механизации не организовал разработку технологической карты на заготовку силоса, обеспечивающей безопасное производство работ. Кроме того, заместитель директора по животноводству допустил потерпевшего квыполнению работ по закрытию силосных траншей полимерной пленкой без обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда под руководством лица, не обладающего необходимыми знаниями по охране труда (также не прошедшего проверку знаний по вопросам охраны труда).

В целях профилактики и недопущения травматизма работников, занятых на работах по заготовке кормов, Департамент государственной инспекции труда рекомендует:

руководителям и специалистам организаций АПК:

обеспечить проведение дополнительного обучения, внеплановых (целевых) инструктажей по охране труда с работниками, привлекаемыми к выполнению работ по заготовке кормов, с доведением информации о происшедших в 2018 году несчастных случаях;

обеспечить безопасность при эксплуатации машин и механизмов, используемых на заготовке кормов из трав и силосных культур, руководствуясь при этом требованиями, изложенными в технических документах организаций-изготовителей и вышеуказанных правилах;

исключить случаи допуска к эксплуатации тракторов, сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям безопасности, не прошедших государственный технический осмотр;

обеспечить работников, занятых на заготовке кормов, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом и инвентарем;

не допускать (отстранять от работы) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

обеспечить осуществление контроля за состоянием трудовой и производственной дисциплины, соблюдениемработающими требований локальных правовых актов по охране труда.

Заместитель начальника

Глубокского межрайонного отдела И.И.Снарский