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Чтобы быть с хлебом

24.05.2019 — Сельское хозяйство | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Чтобы быть с хлебом

И. Невяровский и Т. Юша.

Народная мудрость говорит: «Весной день упустишь, годом не вернешь». Вот и стараются аграрии со всеми работами управиться в срок. В совхозе «Вороновский» набирает обороты химпрополка. Земледельцам нужно защитить от сорняков 1340 гектаров ранних яровых без зернобобовых. На 24 мая необходимыми препаратами обработано 400 га.

Вблизи деревни Огородники дружными всходами порадовала вороновских аграриев яровая пшеница. Как отметил главный агроном сельхозпредприятия Владимир Стецевич, чтобы в ходе жатвы с зерном не молотить сорняки, самое время позаботиться о химпрополке культуры. Где уже прошла специальная техника,  лебеда поникла.

Во время приезда журналистов районки опрыскиватель заполнялся водой, и труженики совхоза Тадеуш Юша и Иван Невяровский выкроили несколько минут для беседы. Тадеуш Леонович спешил в дорогу. Еще нужно побывать на трех участках родного сельхозпредприятия. За тридцать три года за баранкой изучил «секреты» сельских дорог. И пусть не все они гладкие, водительский опыт помогает справиться с любой сложной ситуацией. 


Чтобы быть с хлебом

Чуть меньше за рулем Иван Невяровский. Давно прикипел душой к хлеборобскому делу. В горячую уборочную страду пять сезонов садился за штурвал комбайна. В текущем году занят на химпрополке. Хоть это его первый опыт, справляется неплохо. Где-то помогает смекалка сельского жителя, а где-то наблюдательность.

— Для аграриев нет ненужного или второстепенного дела, — уверен Иван Иосифович. — Каждый участок ответственный — если что-то упустишь во время созревания хлебов, можешь впоследствии недополучить зерна. 

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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И. Невяровский и Т. Юша. Народная мудрость говорит: «Весной день упустишь, годом не вернешь». Вот и стараются аграрии со всеми работами управиться в срок. В совхозе...
 
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