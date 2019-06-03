На Вороновщине полным ходом идет косовица

Источник материала: Вороновская газета





В уборке первых трав лидирует сельхозпредприятие «Гирки». Аграрии планируют сделать полуторагодичный запас сенажа в 33 тысячи тонн, 15 тысяч из них — с первого укоса. В день закладывают по 700-800 тонн. Еще нужно заготовить 34 тысячи тонн силоса кукурузы и сурепицы, 2 тысячи из них уже в наличии.

Как только возле деревни Липкунцы травы скосили и сгребли в ровные валки, на их уборку вышли три комплекса КВК-800. По словам начальника по производству кормов Валерия Винцкевича, по нескольку раз уточнять задачи земледельцам не нужно. Владимир Мингилевич, Виталий Вентис, Виталий Курило и другие готовы от светла до темна трудиться на земле. А иначе нельзя в сельском хозяйстве, так рассуждают они. «Просится» на работу еще один комплекс. После ремонта его ввел в строй Иван Кучинский.

Приросли душой к технике механизаторы Владимир Мингилевич и Евгений Сонгин. Более тридцати лет Владимир Станиславович в хозяйстве. С малых лет любовь к сельскому труду ему прививал отец. Не раз садил мальчишку за руль трактора, приговаривая: «Вырастешь, сам будешь водить». Так и получилось. Сейчас В. Мингилевич не представляет себя в другой профессии.







Евгений Сонгин в КСУП «Гирки» трудится седьмой год. Все это время занят на укосе трав — перевозит зеленую массу с полей на фермы хозяйства. А как только подоспеет жниво, Евгений Владиславович пересядет за штурвал комбайна.

Управиться с первым укосом гирковские аграрии рассчитывают за двадцать дней.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

На снимке: Валерий Винцкевич, Владимир Мингилевич и Евгений Сонгин.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.





