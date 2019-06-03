ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Вороновщине полным ходом идет косовица

04.06.2019 — Сельское хозяйство | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

На Вороновщине полным ходом идет косовица

В уборке первых трав лидирует сельхозпредприятие «Гирки». Аграрии планируют сделать полуторагодичный запас  сенажа в 33 тысячи тонн, 15 тысяч из них — с первого укоса. В день закладывают по 700-800 тонн. Еще нужно заготовить 34 тысячи тонн силоса кукурузы и сурепицы, 2 тысячи из них уже в наличии.

Как только возле деревни Липкунцы травы скосили и сгребли в ровные валки, на их уборку вышли три комплекса КВК-800. По словам начальника по производству кормов Валерия Винцкевича, по нескольку раз уточнять задачи земледельцам не нужно. Владимир Мингилевич, Виталий Вентис, Виталий Курило и другие готовы от светла до темна трудиться на земле. А иначе нельзя в сельском хозяйстве, так рассуждают они. «Просится» на работу еще один комплекс. После ремонта его ввел в строй Иван Кучинский.

Приросли душой к технике механизаторы Владимир Мингилевич и Евгений Сонгин. Более тридцати лет Владимир Станиславович в хозяйстве. С малых лет любовь к сельскому труду ему прививал отец. Не раз садил мальчишку за руль трактора, приговаривая: «Вырастешь, сам будешь водить». Так и получилось. Сейчас В. Мингилевич не представляет себя в другой профессии.


На Вороновщине полным ходом идет косовица

Евгений Сонгин в КСУП «Гирки» трудится седьмой год. Все это время занят на укосе трав —  перевозит зеленую массу с полей на фермы хозяйства. А как только подоспеет жниво, Евгений Владиславович пересядет за штурвал комбайна.

Управиться с первым укосом гирковские аграрии рассчитывают за двадцать дней.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

На снимке: Валерий Винцкевич, Владимир Мингилевич и Евгений Сонгин.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.


На Вороновщине полным ходом идет косовица

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В уборке первых трав лидирует сельхозпредприятие «Гирки». Аграрии планируют сделать полуторагодичный запас  сенажа в 33 тысячи тонн, 15 тысяч из них — с первого...
 
Новости дня
Новости сельское хозяйство
 
Международная выставка «Белагро-2019» открывается в Минском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Сельское хозяйство

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Сельское хозяйство)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика