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Зеленая жатва в Мисевичах

07.06.2019 — Сельское хозяйство | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Зеленая жатва в Мисевичах

Уборка трав в сельхозпредприятии «Мисевичи» набирает темпы. На утро 7 июня они скошены на площади 670 гектаров, что составляет 27% от плана. Всегда в хорошем настроении выходят на косьбу механизаторы Виталий Блашко и Андрей Васько. На своем «Беларусе-3022» с 9-метровой косилкой Виталий ежедневно укладывает в аккуратные валки травы на 70-80 гектарах. Технологический процесс с граблями-ворошилками  подхватывает коллега.


Зеленая жатва в Мисевичах

— На заготовку кормов нынче вышли почти на две недели позже, чем в прошлом году, — ознакомил с ходом кормозаготовительной кампании заместитель директора предприятия по производству Петр Руцки. — Весна выдалась не очень теплой, засушливой и ветреной. Урожайность трав тоже ниже прошлогодней. Но, думаю, что кормами свое поголовье обеспечим. Сколько здесь работаю, бескормицы у нас никогда не было. Рассчитываем на хороший результат и в этом заготовительном сезоне. Соберем больше — еще лучше, будет что продать. В  прошедший зимне-стойловый период корма у нас покупали несколько хозяйств из Лидского, Слонимского районов…

Теперь перед нами стоит задача как можно быстрее скосить первые травы и вырастить полноценный второй укос. Не все, правда, зависит от человека — в нашей работе многое решает погода. Сегодня она нам благоприятствует. Поэтому используем каждый выдавшийся погожий денек с наибольшей отдачей. Сенокосные дела начинаем с раннего утра, а заканчиваем поздним вечером. Трамбовка на сенажных траншеях не прекращается и ночью. Вся кормозаготовительная техника на ходу: кормоуборочные комбайны, косилки, грабли. Эффективно действует звено по отвозке травяной массы — 10 единиц техники, машины, трактора с прицепами. Имеется в достатке пленки для укрытия траншей и заматывания сенажа в рулоны.


Зеленая жатва в Мисевичах

 Обеспечены качественным питанием и наши механизаторы. Обеды готовятся в столовой Вороновского филиала облпотреб-общества агрогородка Мисевичи. Цены приемлемые. Работники оплачивают 30% от стоимости обеда. Люди довольны и трудятся с полной самоотдачей.

Викентий ЯКОВИЧ.

На снимках: механизатор Виталий Блашко; механизатор Андрей Васько; водитель Ромуальд Лагезо, механизаторы Иван Сенкевич и Анатолий Цандо.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

В тему

На сегодняшнее утро в районе трав первого укоса скошено 9 303 га, или 40% к заданию. Заготовлено 33 772 тонны сенажа, сена — 183 т.


Зеленая жатва в Мисевичах

 

 
 
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Уборка трав в сельхозпредприятии «Мисевичи» набирает темпы. На утро 7 июня они скошены на площади 670 гектаров, что составляет 27% от плана. Всегда в хорошем...
 
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