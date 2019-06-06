Зеленая жатва в Мисевичах

Источник материала: Вороновская газета





Уборка трав в сельхозпредприятии «Мисевичи» набирает темпы. На утро 7 июня они скошены на площади 670 гектаров, что составляет 27% от плана. Всегда в хорошем настроении выходят на косьбу механизаторы Виталий Блашко и Андрей Васько. На своем «Беларусе-3022» с 9-метровой косилкой Виталий ежедневно укладывает в аккуратные валки травы на 70-80 гектарах. Технологический процесс с граблями-ворошилками подхватывает коллега.







— На заготовку кормов нынче вышли почти на две недели позже, чем в прошлом году, — ознакомил с ходом кормозаготовительной кампании заместитель директора предприятия по производству Петр Руцки. — Весна выдалась не очень теплой, засушливой и ветреной. Урожайность трав тоже ниже прошлогодней. Но, думаю, что кормами свое поголовье обеспечим. Сколько здесь работаю, бескормицы у нас никогда не было. Рассчитываем на хороший результат и в этом заготовительном сезоне. Соберем больше — еще лучше, будет что продать. В прошедший зимне-стойловый период корма у нас покупали несколько хозяйств из Лидского, Слонимского районов…

Теперь перед нами стоит задача как можно быстрее скосить первые травы и вырастить полноценный второй укос. Не все, правда, зависит от человека — в нашей работе многое решает погода. Сегодня она нам благоприятствует. Поэтому используем каждый выдавшийся погожий денек с наибольшей отдачей. Сенокосные дела начинаем с раннего утра, а заканчиваем поздним вечером. Трамбовка на сенажных траншеях не прекращается и ночью. Вся кормозаготовительная техника на ходу: кормоуборочные комбайны, косилки, грабли. Эффективно действует звено по отвозке травяной массы — 10 единиц техники, машины, трактора с прицепами. Имеется в достатке пленки для укрытия траншей и заматывания сенажа в рулоны.







Обеспечены качественным питанием и наши механизаторы. Обеды готовятся в столовой Вороновского филиала облпотреб-общества агрогородка Мисевичи. Цены приемлемые. Работники оплачивают 30% от стоимости обеда. Люди довольны и трудятся с полной самоотдачей.

Викентий ЯКОВИЧ.

На снимках: механизатор Виталий Блашко; механизатор Андрей Васько; водитель Ромуальд Лагезо, механизаторы Иван Сенкевич и Анатолий Цандо.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

В тему

На сегодняшнее утро в районе трав первого укоса скошено 9 303 га, или 40% к заданию. Заготовлено 33 772 тонны сенажа, сена — 183 т.





