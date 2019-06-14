Заготовить корма в срок, нарастить выпуск молока «Экстра». Как будет развиваться животноводческая отрасль региона обсудили на семинаре в Зельве

Источник материала: Вороновская газета





Семинар-совещание по животноводству прошел на базе сельхозорганизаций Зельвенского района.

7 000 килограммов молока от коровы

В работе семинара-совещания приняли участие председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов и первый заместитель председателя Иван Жук, руководители районов области, специалисты областных и районных служб. Темой обсуждения стали итоги работы животноводческой отрасли за пять месяцев года. Одним из центральных вопросов обсуждения стала тема улучшения качества производимого молока, а также рост объемов молока сорта «Экстра».









-– Надоить от каждой коровы 6 тысяч килограммов молока, а на новых комплексах — 7 тысяч килограммов. Такую задачу поставили Глава государства и Правительство. И мы должны справиться с этими уровнем, — отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Вторая важная задача: уйти в нашей области от первого сорта молока и наращивать сорт «Экстра» от 5-10% ежегодно. Все для этого у нас есть: и технологии, и люди. И самое главное сегодня – корма. Необходимо заготовить их в срок и с хорошим качеством, не ссылаясь на погоду.

В последние годы отмечается положительная динамика работы животноводческой отрасль области. Особенно это видно по производству молока. За пять месяцев этого года показатели составили 104% к уровню прошлого года, планировалось — 103%. При существующей кормовой базе — это неплохо. Есть свои лидеры по темпам роста производства молока, в их ряду Новогрудский, Зельвенский, Вороновский, Щучинский, Волковысский и Сморгонский районы. Растут удои. Снижается число комплексов, на которых удои ниже среднереспубликанского уровня. Что немаловажно, улучшается сортность молока.





Вообще же, АПК региона сконцентрирован на разных видах производимой продукции. Так, говядины за пять месяцев произведено в СПК региона 47,4 тонны или порядка 100% к уровню прошлого года, а в планах на конец года – 103%. Меньше производится свинины – 37,8 тонн или порядка 78%, есть на то свои причины. Однако, и здесь планируется постепенное наращивание объемов и выход к концу года на 85-90% к уровню прошлого года.

Перспективы и задачи отрасли

На семинаре-совещании шла речь о ходе строительства молочно-товарных ферм и планах по их возведению на будущее, о благоустройстве территорий и зерноскладов, в целом о наведении порядка на земле, о решении кадровых вопросов на селе. Все фундаментальные акценты — без порядка и без профессионалов в отрасли сложно будет говорить о рентабельности и развитии сферы. Такие семинары, а проводятся они ежемесячно, по мнению Ивана Жука, помогают в решении оперативных, проблемных вопросов.





— Надо не только подвести итоги, проанализировать сделанное и наметить планы и задачи на будущий месяц, но иногда кого-то и подстегнуть, — отметил Иван Жук. — Не всегда это можно сделать эффективно в формате видеоконференции. Сегодня акцент на травянистые корма: надо заканчивать с уборкой. В достаточно неблагоприятных погодных условиях, когда за май в среднем выпало около 45% осадков к норме, упал уровень воды во многих мелиорационных каналах, а при сильной жаре вода быстро испаряется даже после дождя, нельзя недобрать кормов. Поэтому и принимаются меры для того, чтобы получить их достаточное количество. Для этого подсеваются дополнительные культуры, ведется подкормка вторых укосов, принимаются другие меры. Немаловажный фактор – качество кормов. Научить, показать, как нужно делать, — с этой целью и проводится семинар. Задачи поставлены, а через месяц соберемся и посмотрим, что сделано.







Корма заготовить в срок. Без оправданий на погоду

Как ведется кормозаготовка, какие меры принимаются для того, чтобы в этом году было заготовлено достаточное количество травянистых кормов, рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерий Хелский. Как он подчеркнул, сегодня стоит задача выкосить все травы на полях, лугах, в поймах, естественных угодьях для того, чтобы увеличить запас кормов. Нельзя допустить потерь кукурузы. К 20 июля в области завершится первый укос трав.





Участники семинара побывали на двух молочно-товарных фермах хозяйств Зельвенского района. Это была, к слову, не показательные экскурсия. Намеренно смотрели не самые лучшие. И убедились, что в не самых лучших условиях они работают достаточно неплохо и могут добиваться хороших результатов.





На молочно-товарном комплексе «Ивашковичи» КСУП «Каролино» заострили внимание на технологии доения коров, способах лечения скота. Эти вопросы, а также методику содержания молодняка, инвестиции предприятия в развитие комплекса обсудили и на МТК «Добросельцы» СХФ «Доброселецкий» КУП «Гроднооблдорстрой».









Ирина АНИКЕВИЧ

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/