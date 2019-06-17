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Ещё раз о самовольном занятии земельного участка и возможности предоставления дополнительного земельного участка, если необходимо провести реконструкцию жилого дома

17.06.2019 — Сельское хозяйство | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Ещё раз о самовольном занятии земельного участка и возможности предоставления дополнительного земельного участка, если необходимо провести реконструкцию жилого дома1.На территории Шарковщинского района выявлены факты самовольного занятия земельных участков

В соотвествии со статьей 29 Кодекса Республики Беларусь о земле специалистами отдела землеустройства Шарковщинского районного исполнительного комитета ежедневно проводятся обследования (мониторинг) земель городского поселка Шарковщина и Шарковщинского района на предмет целевого использования предоставленных земельных участков и выявления фактов самовольного занятия земель.

По состоянию на сегодняшний день специалистами выявлен 1 факт самовольного занятия земель физическим лицом; 1 факт – индивидуальным предпринимателем; 2 факта – юридическим лицом.

За выявленные нарушения действующего законодательства об охране и использовании земель на виновных лиц были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 23.41 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Самовольное занятие земельного участка».

  1. Как рассматриваются вопросы устранения нарушений в части самовольного занятия земель?

Согласно статье 72 Кодекса о земле Республики Беларусь «Возврат самовольно занятого земельного участка» (в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 96-З) самовольным занятием земельного участка является использование земельного участка без документа, удостоверяющего право на него, за исключением случаев использования по целевому назначению гражданами земельных участков, предоставленных им до 1 января 1999 года для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, строительства и эксплуатации индивидуального гаража для хранения транспортного средства, сведения о которых внесены в земельно-кадастровую документацию, случая, предусмотренного частью первой статьи 44 настоящего Кодекса, а также иных случаев использования по целевому назначению земельных участков гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, предусмотренных актами Президента Республики Беларусь, решениями иных государственных органов, осуществляющих охраны земель в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Кодексом и иными актами законодательства, либо по постановлению суда (в ред. Закона Республики Беларусь от 06.05.2010 N 120-З).

Самовольно занятый земельный участок возвращается по его принадлежности на основании решения Минского городского, городского (города областного, районного подчинения), районного, сельского, поселкового исполнительного комитета, принятого в соответствии с его компетенцией, о возврате самовольно занятого земельного участка, сносе самовольной постройки и приведении земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние с определением сроков выполнения этих действий (в ред. Закона Республики Беларусь от 22.01.2013 N 17-З), без возмещения лицу затрат, произведенных им за время незаконного использования. Приведение земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние, а также снос возведенных на нем строений производятся за счет лица, самовольно занявшего земельный участок.

В случае отказа лица, самовольно занявшего земельный участок, выполнить решение соответствующего исполнительного комитета, указанное в части третьей настоящей статьи, снос самовольной постройки и приведение земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние осуществляются исполнительным комитетом.

Взыскание затрат на осуществление возврата самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки и приведение земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние производится в судебном порядке.

В статье 223 «Самовольное строительство и его последствия» гражданского Кодекса Республики Беларусь (в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 96-З) также определено, что при самовольном строительстве на самовольно занятом земельном участке, местным исполнительным и распорядительным органом принимается, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, решение о возврате самовольно занятого земельного участка, сносе самовольной постройки и приведении земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние в порядке, предусмотренном законодательством об охране и использовании земель.

Согласно статье 23.41 «Самовольное занятие земельного участка» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях самовольное занятие земельного участка влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо — от пятидесяти до трехсот базовых величин (в ред. Закона Республики Беларусь от 27.12.2007 N 304-З)

Какова возможность предоставления дополнительного земельного участка в случае, если необходимо провести реконструкцию жилого дома?

Согласно подпункту 7.16 пункта 7 Указа Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков»,  земельные участки предоставляются для реконструкции существующих капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений в капитальных строениях (зданиях, сооружениях), если требуется увеличение размера земельного участка с соблюдением установленных законодательством предельных размеров земельных участков, то есть, если в ходе реконструкции существующего объекта (жилого дома и (или) хозяйственных построек) либо при выполнении проектно-изыскательских работ выяснилось, что для реконструкции объекта требуется земельный участок большего размера.

Для получения дополнительного земельного участка гражданину необходимо обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган для получения разрешительной документации на реконструкцию жилого дома и (или) хозяйственных построек. После чего необходимо разработать предпроектную документацию с обоснованием необходимости предоставления дополнительного земельного участка, с указанием его площади, для осуществления реконструкции жилого дома и (или) хозяйственных построек.

Е. СТЕПАНОВ, главный специалист отдела землеустройства Шарковщинского райисполкома

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