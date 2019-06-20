Земля берет труд, а отдает пуд

Источник материала: Вороновская газета





Непростые погодные условия продолжают проверять на прочность земледельцев. Однако жирмунские аграрии уверены, что жара и продолжительная засуха — это не повод опускать руки. И стараются сделать все возможное, чтобы из сложившейся ситуации выйти с минимальными потерями.







Пристальное внимание труженики экспериментальной базы «Октябрь» уделяют кормозаготовкам. Оно и понятно: уберут травы в срок, получат корма высокого качества — будут с молоком. Наверняка поэтому небольшой «экскурс» по сельхозпредприятию для корреспондентов районки директор Андрей Венцкевич начал с полей возле деревни Ожелишки, где полным ходом велся первый укос трав.

— Второй год июнь, скажем так, показывает свой горячий нрав. Как и в прошлом году, недостаток влаги сказывается на посевах, — обрисовал ситуацию Андрей Иосифович. — В первую очередь страдают зерновые. Не дожидаясь больших потерь, мы стараемся спасти урожай. Так, убираем подгоревший овес и закладываем его в траншеи на сенаж. С кормами дело обстоит неплохо. Если в прошлом году с первого укоса трав заготовили 7 600 тонн сенажа, то в текущем планируем не менее 8 000 тонн. Правда, в 2018-м темпы косовицы были лучше. Главное же — в траншеи есть что закладывать. А дождь, который в минувшее воскресенье всех нас порадовал, благоприятно сказался на свекле и кукурузе.











На несколько минут к нам присоединились механизаторы Иван Вертинский и Леонид Дуль. Чтобы в первую очередь обсудить с руководителем возникшие производственные моменты. Перекинулись парой слов — и пора за руль комплекса КВК и трактора.

— Как Вы выдерживаете такую жару? — не удержалась от вопроса.

— Только благодаря кондиционеру, — заметил Иван Станиславович, а затем с улыбкой добавил: — К жаре мы, трактористы, — люди привычные. Некогда заботиться об удобствах. Убирать надо. Если травы пересохнут, какой из них толк?

— Раз вышли на работу, надо про результат думать. За хорошие корма позже животноводы спасибо скажут, — добавил Леонид Иосифович.







Л. Дуль находится на заслуженном отдыхе, но работу в хозяйстве не оставляет. Не может мужчина без труда на земле, к которой прирос душой с малых лет. Да и, считает, лишние руки в аграрном деле не помеха.







Чуть поодаль от коллег косил травы Павел Жуковский. Бережно он вел своего стального коня по зеленому морю. Павел Викторович любит технику, поэтому и относится к ней по-особому. И отлично знает свою работу: уже седьмой сезон занят на кормозаготовке.













Попрощавшись с этими трудолюбивыми механизаторами, направились дальше — за агрогородок Жирмуны, где подрастает кукуруза. Когда доспеет, пойдет на силос скоту. А пока о ней заботится Виктор Гринюк. На растениепитателе подкармливает культуру КАСом и рыхлит почву. За любой хлеборобский труд он берется с отличным настроением. Считает, что оно хороший помощник в любимом деле, которому уже отдал тридцать четыре года. Несмотря на внушительный стаж, каждый раз в уборочную пору с особым трепетом Виктор Чеславович садится за штурвал комбайна — нужно постараться, чтобы на столе земляков был хлеб.

— Как видите, мы не уповаем на погоду, — подвел итог нашей встречи директор сельхозпредприятия Андрей Венцкевич. — Наши механизаторы не забывают о народной мудрости: «Земля берет труд, а отдает пуд».

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.