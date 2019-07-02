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Массовая уборка зерновых начнётся в Пинском районе не сегодня завтра

03.07.2019 — Сельское хозяйство | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Массовая уборка зерновых начнётся в Пинском районе не сегодня завтра
Пока же несколько хозяйств уже намолотили первые тонны зерна. Так, в ОАО «Оснежицкое» на 29 гектарах убрали озимый ячмень. Каждый гектар дал 61,7 центнера зерна. В ОАО «Охово» собрали 184 тонны зерна, но с 36 гектаров, при урожайности 51,1 центнера с гектара. В ОАО «Ласицк» первыми в районе принялись за уборку озимого рапса: 30 гектаров – 61 тонна маслосемян. Также продолжается уборка семенников многолетних трав: всего их намолочено 268,3 тонны, причем главным здесь является ОАО «Парохонское», на счету которого 230 тонн семенников. Следует добавить, что подобные акции помогают еще и проверить перед большой жатвой состояние техники.

Юрий СЕРГЕЕВ.

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