Убрать и сохранить без потерь. В преддверии массовой уборки зерновых и зернобобовых аграрии области «сверили часы»

Источник материала: Вороновская газета





Областной семинар-совещание по вопросам готовности к уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях Гродненщины прошел в Щучине. Более ста его участников – представители власти, аграрного сектора, перерабатывающих предприятий и другие заинтересованные лица — обсудили, как без потерь и качественно убрать выращенный урожай-2019 и какие резервы еще можно задействовать.





На Гродненщине вот-вот начнется массовая уборка зерновых и зернобобовых культур, — погода внесла свои коррективы в сроки уборочной кампании. Как отметил, открывая семинар-совещание, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, в области ожидается хороший урожай зерновых и зернобобовых культур. Аграрии планируют собрать более 1 миллиона 400 тысяч тонн зерна (включая кукурузу). Это позволит выполнить госзаказ и обеспечить работу животноводческой отрасли в оптимальном режиме.





— Главная задача – в оптимальные сроки и без потерь убрать выращенный урожай, — сказал Владимир Кравцов. – Для этого необходимо в ближайшие дни завершить подготовку зерноуборочных комбайнов и зерносушильного хозяйства, позаботиться о людских ресурсах, соблюсти технологическую дисциплину.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Валерий Хелский сообщил, что аграриям Гродненещины предстоит убрать 355,5 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу. Это на двадцать тысяч гектаров больше, чем в минувшем году. Чтобы все прошло организованно, комитет разработал план уборки, по которому предстоит трудиться аграриям.





— Для выполнения комплекса работ по уборке зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях области есть 1400 комбайнов и другая необходимая техника, — рассказывает Валерий Хелский. – Большая часть ее уже подготовлена к жатве, остальная этими днями будет доведена до толку. На уборке будут задействованы около пяти тысяч механизаторов, в том числе около двух тысяч будут трудиться на зерноуборочных комбайнах.

По решению Гродненского облисполкома для оказания помощи на время жатвы в сельхозорганизации области будут направлены техника и специалисты из различных организаций и предприятий, и даже транспорт Министерства обороны.





Досушиваться убранное с полей зерно будет в зерносушильных хозяйствах, которых в области предостаточно и которые готовы ежедневно принимать на сушку 160 процентов дневного намолота.

На совещании также поднималась тема заготовки травяных кормов, обеспечения топливом и финансами.

Своими мыслями с участниками семинара-совещания поделились Владимир Макаро – заведующий отделом многолетних трав Гродненского зонального института ННАН Беларуси, Андрей Михальченко – начальник отдела надзора и профилактики Гродненского областного управления МЧС, Антон Морозов — представитель ОАО «Гомсельмаш». Речь шла об организации семеноводства многолетних трав, пожарной безопасности на жатве, настройке и использовании комбайнов в нынешних погодных условиях.





Популярныеновости

Владимир Кравцов ознакомился с ходом подготовки ко Дню белорусской письменности в Слониме

Посевная, кадровый потенциал и шефство над СПК. В Щучине прошло совещание сельскохозяйственной отрасли региона

ЦТ по русскому языку. Своими мнениями и ожиданиями делились вчерашние школьники и члены контролирующей комиссии Практическая часть мероприятия привела его участников на опытные поля Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси, где кипит научная работа во благо сельского хозяйства страны. Для участников семинара были продемонстрированы адаптационные возможности зерновых и зернобобовых яровых и озимых культур отечественной и зарубежной селекции. В испытании, к слову, нынче находится 29 культур 204 сортов и сортообразцов. Ученые доказывают, что безоговорочно соблюдая технологические приемы, можно и в тяжелых почвенно-климатических условиях получить достойный урожай.

Любопытны для участников семинара-совещания были и опыты с картофелем, и опыт по созданию агроценозов: высевая многолетние травы вместе с крестоцветными, уже в первый год закладки можно получить корм с высоким содержанием обменной энергии, что крайне важно для кормовой базы сельхозорганизаций. С интересом посмотрели гости и на инновационные приборы и оборудование, приобретенные институтом в последние годы.

Участники семинара-совещания побывали также на Щучинском ремонтном заводе, где налажен ремонт и обслуживание техники, в том числе и комбайнов ОАО «Гомсельмаш».









В фойе Дома советов, где проходила пленарная часть семинара-совещания, предприятия Щучинского региона красиво презентовали свою продукцию. Здесь были кабели ОАО «Щучинский завод «Автопровод», молочная продукция и сыры ОАО «Щучинский маслосырзавод», мясные и колбасные изделия от ОАО «Щучинагропродукт», лекарственные травы от КСУП «Большое Можейково», клубника от СОО «Клубника-Плантс», сыворотка ООО «Праймилк» и многое другое, чем славится Щучинщина.









Алла БИБИКОВА

Фото: Артем ТУРЛАЙ и dzyannica.by https://grodnonews.by/