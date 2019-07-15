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Уборка зерновых началась в Беларуси

16.07.2019 — Сельское хозяйство | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Массовая уборка зерновых и заготовка кормов стартовала в Беларуси, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Уборка зерновых началась в Беларуси

Согласно данным за 16 июля, в стране уже убрано свыше 128,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 5,94% от запланированной площади. На первом месте находится Брестская область. Там местные аграрии убрали уже 15,3% или 51,5 тыс. га от плана.

За Брестом идет Гомельская область — убрано 12,8% площадей (42,5 тыс. га), в Гродненской — 4,11% (13,4 тыс. га), Минской — 2,81% (14,1 тыс. га), Могилевской — 1,99% (6,24 тыс. га). В Витебской области к уборке только приступают: зерновые убраны с 0,21% площадей (0,73 тыс. га). Всего по стране намолочено 398,7 тыс. т зерна при средней урожайности 31,1 ц/га.

Параллельно в Беларуси идет заготовка травяных кормов. Многие хозяйства страны провели повторный укос травы на 54,7% площадей (429 тыс. га). Всего планируется в этом году заготовить 9 168 тыс. т. На одну условную голову скота заложено 8,69 ц кормовых единиц. Сенажа заготовлено 8 845 тыс. т (68,1% к плану), сена — 604,6 тыс. т (63,8%), силоса — 323,6 тыс. т (1,78%).

Источник: БелТА

 
Теги: Брест
 
 
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Массовая уборка зерновых и заготовка кормов стартовала в Беларуси, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства сельского хозяйства
 
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